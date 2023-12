Presentan el esperado DLC para Final Fantasy XVI

La ceremonia de The Game Awards ha seguido su curso sin detenerse de alguna manera, y entre los anuncios fue el turno de Final Fantasy XVI, dado que se había revelado meses antes que habría contenido DLC. Y ahora hemos podido ver cómo se llaman, el primero es Echoes of The Fallen y el segundo The Rising Tide. Esto mediante un video que se ha presentado por parte de Square Enix.

Vale la pena mencionar, que el primer DLC ya está disponible para su compra y el segundo llegará hasta primavera del 2024.

Vía: The Game Awards