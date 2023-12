Hello Games presenta Light No Fire

A lo largo de los últimos 10 años, Hello Games se ha enfocado en mejorar y expandir No Man’s Sky. Sin embargo, durante los últimos cinco años, el estudio también ha estado trabajando en una nueva experiencia. De esta forma, durante The Game Awards tuvimos el primer vistazo a Light No Fire, un juego de mundo abierto, el cual nos dará la oportunidad de explorar un planeta procedural, ya sea solo o en compañía de otras personas.

Al igual que Minecraft, Light No Fire no tendrá límites, por lo que tienes la oportunidad de recorrer este mundo a tu propio gusto. Lamentablemente, por el momento no hay fecha de estreno ni plataformas en las que estará disponible.

Vía: The Game Awards