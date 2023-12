Resumen: Mejores anuncios de The Game Awards 2023

El día de hoy se ha llevado una emisión más de The Game Awards, ceremonia de premios en las que le dan merecido reconocimiento a los juegos que hicieron a los entusiastas de este hobby saltar de sus asientos, reír a carcajadas o incluso llorar de felicidad. Y como cada año, los premios fueron acompañados de novedades y anuncios de la industria, por lo que aquí te traemos lo más destacado que se ha mostrado esta misma noche desde Los Ángeles.

Remake de Brothers: A Tale of Two Sons

Se confirma un remake de Brothers: A Tale of Two Sons, juego que inicio con las experiencias cooperativas de Josef Fares, quien creó en años pasados It Takes Two. Se lanza el 28 de febrero de 2024 para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Nuevo juego de los creadores de Deadcells

Se anunció un juego llamado Windblown, el cual viene de los creadores de Deadcells, por lo mostrado en el primer avance también será del tipo roguelike. Hasta ahora solo se ha confirmado que llegará a la PC.

Nuevo avance de Persona 3 Reload

Tenemos nuevo avance de Persona 3 Reload, juego que se lanza el 2 de febrero para PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Dan a conocer DLC para Dave The Diver

Revelan un DLC nuevo para Dave The Diver llamado Dredge. Se lanza el próximo 15 de diciembre para PC y también Nintendo Switch.

Primer avance de World of Goo 2

Nos dan primer vistazo a World of Goo 2, juego que llegará después de 15 años de espera. Se confirma su llegada para el 2024. Aún no cuenta con fecha de salida.

Se da vistazo inédito a Metaphor: ReFantazio

Dan nuevo vistazo a Metaphor: ReFantazio, el cual es desarrollado por Atlus y llegará a PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC. Se lanza en otoño del 2024.

DLC gratuito para God of War Ragnarok es anunciado

Revelan DLC gratuito de God of War Ragnarok el cual lleva nombre de Valhalla y se trata de un roguelike de este videojuego. Llega el 12 de diciembre a PS4 y PS5.

Senua’s Saga: Hellblade 2 ya tiene año de salida

Mediante nuevo avance se nos confirma que el nuevo proyecto de Ninja Theory, Senua´s Saga: Hellblade 2 sera lanzado en Xbox Series X/S y PC en 2024.

Dragon Ball Sparking Zero es revelado por parte de Bandai Namco

Después de bastante tiempo el sucesor de la saga Budokai Tenkaichi al fin tiene nombre, Dragon Ball Z Sparking Zero, el cual nos muestra tráiler de su gameplay. Llegará a PS5, Xbox Series X/S y PC. Aún no hay fecha de salida.

Muchos juegos de SEGA tendrán remasterización

SEGA sorprendió al público al revelar que hay nuevas entregas de Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage, y Crazy Taxi en desarrollo. Aún no tienen plataformas ni fecha confirmadas.

Primer vistazo al nuevo proyecto de Hideo Kojima

Se da un primer vistazo en video al nuevo proyecto de Hideo Kojima llamado OD. Es la exclusiva que está desarrollando para consolas Xbox y PC.

Se presenta Jurassic Park Survival

Se presenta el videojuego, Jurassic Park Survival, juego de supervivencia estilo terror que llegará a PS5, Xbox Series X/S y PC.

Rise of The Ronin ya tiene fecha de lanzamiento

Koei Tecmo y Team Ninja tienen un exclusivo para PS5 llamado Rise of The Ronin en desarrollo, este confirma su fecha de salida para el 22 de marzo de 2024.

Black Myth: Wukong ya tiene fecha de salida

El juego estilo Souls llamado Black Myth: Wukong finalmente tiene fecha de lanzamiento después de muchos años. Se lanza el próximo 20 de agosto para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Anuncian Visions of Mana por parte de Square enix

Square Enix revivió una de sus franquicias con Visions of Mana, juego que llegará a PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC en el 2024.

Revelan un videojuego de Blade desarrollado por Arkane

El nuevo proyecto de Arkane es un juego de Blade de Marvel. Se ha mostrado su primer tráiler pero no hay fecha de lanzamiento confirmada.

Primer avance de The First Berserker: Khazan

Una franquicia bastante legendaria dentro del mundo de los videojuegos vuelve con The First Berseker Khazan. El juego llegará a PS5 y Xbox Series X/S.

Tráiler de revelación de Last Sentinel

Se muestra el primer juego del estudio conocido como Lightspeed LA llamado Last Sentinel, con un equipo lleno de veteranos de la industria de los videojuegos.

Light no Fire se presenta como el nuevo juego de Hello Games

El estudio detrás de No Mans Sky, Hello Games, presenta Light No Fire, su juego nuevo de proporciones gigantes. No cuenta con fecha de lanzamiento. Aún no cuenta con fecha de lanzamiento y tampoco plataformas confirmadas.

Presentan Kemuri el juego desarrollado por Unseen

Se presenta Kemuri, juego de la desarrolladora que antes estaba en Tango Gameworks. Por ahora no hay fecha de lanzamiento y tampoco plataformas confirmadas.

Presentan el esperado DLC para Final Fantasy XVI

Se presentan el esperado DLC de Final Fantasy XVI, mismo que se divide en Echoes of the Fallen y The Rising Tide. El primero ya está disponible y el segundo llegará hasta primavera del 2024.

Monster Hunter Wilds es revelado por Capcom

Capcom revela Monster Hunter Wilds, el cual es un título que por ahora se encuentra en desarrollo y llegará en el 2025. Se lanza para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Esto resume los anuncios más importantes de la noche, que fueron bastantes para todos los gustos a seguir.