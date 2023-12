Como parte de los anuncios de The Game Awards, tuvimos un nuevo vistazo a The First Berserker: Khazan, entrega que está inspirada en el mundo Dungeon Fighter Online. Recordemos que este título iba a llamarse Arad Chronicle: Khazad hasta hace unos días. De esta forma, el avance nos muestra más del RPG de acción que muchos están esperando.

Vía: The Game Awards