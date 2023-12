Rise of The Ronin recibe fecha de lanzamiento para PS5

Los galardones de The Game awards no se detuvieron en ningún momento con anuncios destacados, y dentro de todo se mostró un nuevo avance de Rise of The Ronin, juego que se está haciendo en exclusiva para PlayStation por parte de Koei Tecmo y su estudio estrella, Team Ninja. Por lo que se ve, tendrá un estilo de acción similar al que vimos en Wo Long: Fallen Dynasty hace poco tiempo.

Aquí puedes ver el tráiler:

En cuanto a la fecha de lanzamiento, finalmente nos confirman que llegará el 22 de marzo en exclusiva para PlayStation 5.

Vía: The Game awards