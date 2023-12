Black Myth: Wukong ya tiene fecha de lanzamiento

Después de su anuncio oficial hace un par de años, Black Myth: Wukong se convirtió en uno de los juegos más esperados por el público, especialmente por aquellos que han leído Journey to the West, ya que esta entrega está inspirada en esta novela clásica. Ahora, durante The Game Awards se confirmó la fecha de lanzamiento exacta para este título.

Black Myth: Wukong estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 20 de agosto de 2024.

Vía: The Game Awards