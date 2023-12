Square Enix se ha encargado de darle nueva vida a los títulos clásicos de la serie de Mana en los últimos años. Ahora, durante The Game Awards se reveló Visions of Mana, una nueva entrega que parece tener un gameplay similar al remake de Trials of Mana. Este título llegará a PS4, PS5, Xbox Series X|S y PC en algún punto de 2024.

