SEGA ya había mencionado que tendría algún tipo de presencia en The Game Awards. Ahora, durante la presentación vimos exactamente de qué se trata, y no solo es un juego, sino múltiples. Por medio de un tráiler se confirmó que nuevas entregas de Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage, Crazy Taxi, y más ya están en desarrollo, y llegarán a nuestras manos en un futuro.

Vía: The Game Awards