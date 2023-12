Primer tráiler de World of Goo 2

En el 2008, World of Goo cautivó al mundo al ofrecer una serie de puzzles muy bien construidos. Si bien todos pensábamos que este clásico nunca iba a tener algún tipo de secuela, durante The Game Awards 2023 se dio a conocer World of Goo 2, el cual estará disponible en el 2024, y nos presentará una serie de retos bastante interés.

Recordemos que 2D Boy, los desarrolladores, saltaron a la fama tras el lanzamiento de World of Goo en el 2008. Este título llegó originalmente al Wii Ware. Sin embargo, su éxito fue tan grande, que estuvo disponible en múltiples plataformas, como los fueron los dispositivos móviles del momento. Actualmente, este título se encuentra disponible en el Nintendo Switch, en PC, y hasta en Netflix. La secuela, por su parte, está siendo desarrollada por 2D Boy, en colaboración con Tomorrow Corporation, así como un grupo de talentosos amigos del estudio.

Lamentablemente, por el momento no hay más información al respecto. World of Goo 2 estará disponible en algún punto de 2024, y aunque por el momento no sabemos en qué plataformas podremos encontrar la secuela, es muy probable que las consolas de Nintendo, PlayStation, Xbox y PC tengan la oportunidad de albergar esta esperada secuela. En temas relacionados, puedes conocer a todos los ganadores de The Game Awards 2023 aquí. De igual forma, este es el resumen del evento de hoy.

Vía: The Game Awards