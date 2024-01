La colección de Gears of Wars estaría en camino

Han pasado casi cinco años desde el lanzamiento de Gears 5, y los fans están ansiosos por saber más sobre el futuro de esta serie. Si bien The Coalition, estudio a cargo de esta serie, se ha mantenido en silencio al respecto, un nuevo reporte ha señalado que la rumoreada colección de Gears no solo es una realidad, sino que ya es jugable.

De acuerdo con el episodio más reciente de The Infinite Podcast, se ha revelado que, internamente, la colección de Gears of War, la cual sería similar al trabajo qué realizó 343 Industries con la Halo Master Chief Collection, ya está siendo sometida a pruebas de juego. Esto significa que una parte significativa del desarrollo ha llegado a su fin, y el estudio está haciendo todo lo posible para rendirle honor al trabajo original de Epic Games.

(FYI) According to @Middleagegamegy, The Gears Collection is being internally tested by The Coalition

The build is finished and the game testers are currently playing it now

Also, The Coalition New IP is still being worked on and Ninja Theory is still working on Project Mara… pic.twitter.com/vOnRREF4J8

— Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) January 13, 2024