Nuevo reporte dice que Gears 6 sería de mundo abierto

Algo que se ha notado durante esta generación de consolas en el apartado de Xbox, es que franquicias importantes de la marca aún no hacen acto de presencia, pues cosas como Fable aún no nos muestran mucho de contenido y no se diga de Gears of War, la cual no da señales de vida. Hablando de esta última, parece que la sequía estaría a punto de terminar, o al menos eso dicen.

Según lo comentado en el podcast conocido como Xbox Era, el usuario llamado Nick ‘Shpeshal Nick’ Baker ha mencionado que el desarrollo del supuesto Gears 6 ya va muy avanzado para estos momentos. De igual manera, se hace un énfasis especial en el tipo de género que será, dado iría más allá de un shooter en tercera persona, dando lugar así al mundo abierto.

Obviamente, quien estaría a cargo de esta nueva entrega de la saga sería The Coalition, por lo que sería el proyecto en el que actualmente están encargados, teniendo así la oportunidad de salir en años posteriores. Y es que no está de más comentar, que la propia Xbox ha prometido lanzar al menos cuatro títulos fuertes por año, y al menos es algo que se ha empezado a aplicar este 2023.

Actualmente la franquicia de Gears of War está pasando por un momento que se podría considerar de renacimiento, dado que no solo están los rumores de la sexta entrega, sino también se ha confirmado película para Netflix. A esto se suma que el propio Zack Snyder menciona que su trama se prestaría para la llegada a la gran pantalla.

Vía: Xbox Era

Nota del editor: Es momento de que la serie de Gears of War vuelva para el deleite de los fanáticos, y que mejor que con una mecánica nueva para su universo. Solo falta que la propia Xbox confirme el videojuego.