Fortnite rompe récord de jugadores simultáneos

Fortnite siempre será el ejemplo perfecto al hablar de “títulos de battle-royale populares”. Desde su lanzamiento en 2017, este juego ha cambiado el escenario de los juegos del género en todo el mundo. En la actualidad, este título podría ser el más popular en el planeta. Sin embargo, recientemente, en 2023, este título ha experimentado un gran declive en comparación con el pasado. Hoy en día, este juego no tiene el mismo impacto que solía tener en años anteriores. A pesar de todo esto, el juego ha roto recientemente un récord. ¿Qué récord? Les contamos.

Recientemente, el 25 de agosto de 2023, Fortnite lanzó el Capítulo 4 de la Temporada 4, llamado “The Last Resort” (El Último Recurso). Con este capítulo, Fortnite ha roto el récord de la mayor cantidad de jugadores concurrentes.

En el Capítulo 4, hasta el momento, este épico título de batalla real ha alcanzado un pico de jugadores concurrentes de 2.81 millones de jugadores en el tercer día de la temporada en curso. El recuento de jugadores en los dos días anteriores de la temporada 4 fue de 2.43 millones y 2.73 millones, respectivamente. Esto rompe el récord anterior, que se estableció en la temporada 3. Los recuentos de jugadores concurrentes durante los primeros 3 días de la temporada 3 fueron de 1.94 millones, 1.87 millones y 2.12 millones, respectivamente.

Aunque esto no tiene en cuenta las estadísticas del Capítulo 1, Epic Games reveló el recuento de jugadores públicamente en marzo. Por lo tanto, este es el primer punto de referencia oficial de Fortnite. Este asombroso récord sería mucho más alto, ya que este punto de referencia no considera el modo creativo. Esta métrica se basa únicamente en los modos de juego Zero Build Battle Royale y OG Battle Royale.

Vía: Essentially Sports

Nota del editor: Soy muy feliz con Fortnite desde que existe el Zero Build, antes lo odiaba y sentía envidia por el lore, pero qué juego tan bonito, y todo lo que incluyen cada capítulo y los cambios que hay en el mapa, mecánicas de juego, rotación de armas, eventos, no puedo creer que pueda continuar siendo tan fresco. Me gustaría que Overwatch aprendiera algo de Epic.