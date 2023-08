La habilidad más barata de entrenar en OSRS

Old School RuneScape es un MMO donde actualmente puedes subir de nivel hasta 23 habilidades, aunque eso cambiará ya que Jagex planea traer una nueva habilidad a OSRS este año. Subir de nivel cada habilidad es una experiencia única e individualizada, cada una con sus propios métodos de entrenamiento. Algunas habilidades son lentas de nivelar mientras que otras son rápidas, y por supuesto, algunas habilidades son baratas o incluso rentables mientras que otras son caras de nivelar.

Aunque muchas de las habilidades, incluso las caras, se pueden subir de nivel usando una ruta rápida y cara o una ruta lenta pero más barata, algunas habilidades son baratas o poco costosas independientemente del método que uses para entrenarlas, así que si quieres ahorrar tu de OSRS GP y ganar niveles, deberías considerar subir de nivel una de estas habilidades.

Ataque/Defensa/Fuerza

Mientras que otras habilidades de combate pueden ser más caras, entrenar tus habilidades cuerpo a cuerpo (ataque, defensa y fuerza) es más barato. Todo lo que necesitas son algunas pociones de combate (opcionales también) y un lugar excelente para entrenar estas habilidades AFK. Algunas opciones populares son la arena, la roca o los cangrejos ammonites. Si quieres duplicar tus periodos AFK hasta 20 minutos, primero tendrás que completar misiones y luego ir a entrenar dentro de la Zona de Pesadilla, donde podrás tener periodos AFK más prolongados que con los cangrejos, pero te costará la entrada cada vez que vuelvas a entrar en el estado de sueño.

Agilidad OSRS

Si no quieres preocuparte por el precio del oro OSRS o por ganar dinero antes de subir de nivel una habilidad, la Agilidad es una habilidad a tener en cuenta. No hay forma de acelerar la habilidad; independientemente de tu nivel, la XP llegará lentamente. Es una habilidad con una excelente calidad de vida que no ofrece muchos métodos de entrenamiento alternativos. Salvo el uso ocasional de pociones de resistencia para mantener tu energía de carrera en todo momento y quizás el coste de runas para hechizos de teletransporte que podrían ser útiles para cursos específicos en azoteas, como el teletransporte de Camelot para el curso de Agilidad en azoteas de la Aldea de los Vidente, no gastarás para entrenar esta habilidad.

Habilidades de recolección

Hay 6 habilidades de recolección en Old School RuneScape, y todas representan habilidades baratas de entrenar porque, en el peor de los casos, no ganarás nada y no tendrás que gastar mucho por ellas.

Minería

La inversión en la habilidad de minería es mínima, ya que el único equipo que puedes comprar es el pico. Empezando con 61 de minería y 60 de ataque, podrás manejar la piqueta de dragón, que es una de las mejores para entrenar la minería junto con la variante interna y la piqueta de cristal, que debido a que necesita cargas, no merece la pena usarla para entrenar la habilidad.

La piqueta cuesta menos de dos millones en el gran intercambio, pero también puedes conseguirla de los jefes de las tierras salvajes, KBD, la reina Kalphite o la mina volcánica.

Corte de madera

La tala de madera es otra habilidad de recolección que es barata de entrenar o incluso podría ser rentable dependiendo de tu método de entrenamiento, pero la mayoría de los métodos implican dejar caer tu inventario. Tendrás que invertir en un hacha de dragón una vez que alcances el nivel, que es barata en el gran intercambio. Sin embargo, si eres un hombre de hierro, puede que necesites ayuda para obtenerla de los reyes de Dagannoth o, si tienes suerte, de Wintertodt.

Pesca

La pesca es otra habilidad lenta que puedes entrenar por muy poco. Para pescar, necesitarás consumibles como plumas o cebo de pesca, a menos que estés entrenando en Tempoross, donde puede que quieras invertir en un arpón infernal o de cristal para conseguir una gran eficacia.

Ladrón

El robo se considera otra habilidad de recolección, ya que conseguirás cosas mientras robas. No necesitas invertir nada para entrenar la habilidad, y con niveles altos, podrás desbloquear nuevas formas de obtener beneficios mediante el robo. Incluso obtendrás más beneficios si consigues el atuendo de ladrón, que duplicará tus ganancias en cualquier actividad de carterismo.

Runecraft

Runecraft es otra habilidad barata que sólo necesitas entrenar un poco. Incluso los métodos más eficientes no son caros, pero algunos jugadores pagan a otros para que les traigan esencias para ganar XP aún más rápido. Deberías conseguir tus uniques del minijuego GOTR para un entrenamiento de runecraft aún más rentable.

Cazador

Cazador también se puede considerar una habilidad de recolección en OSRS aunque debido a sus diversos métodos de entrenamiento, también se puede colocar en otras categorías. La inversión para el cazador es también mínima, por lo que representa una de las habilidades más baratas de entrenar mientras que al mismo tiempo es capaz de traerte beneficios decentes dependiendo del método de entrenamiento utilizado. Por ejemplo, atrapar pájaros es una forma muy AFK pero rentable de entrenar la habilidad Cazador.

Puntos de vida

Aunque los puntos de golpe son una habilidad individual, la entrenarás al mismo tiempo que entrenas tus otras habilidades de combate, con algunas excepciones. Por ejemplo, si salpicas para entrenar magia, no entrenarás también hp.