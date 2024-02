Review – Skull and Bones

Finalmente llega después de años de espera

En la industria algo que pasa siempre con cualquier compañía, aunque sea en una sola ocasión, es que se anuncien videojuegos con bastante tiempo de anticipación. Esto ha pasado con Kingdom Hearts III de Square Enix, Nintendo con el inalcanzable Metroid Prime 4 y Ubisoft casi rompe récord con Skull and Bones, el cual se pensaba iba a cancelarse en algún momento debido a los rumoreados problemas con el desarrollo. Para quien no lo recuerde, el anuncio oficial de este juego se hizo en el E3 de 2017, aquel en el que también vimos uno de los crossovers más locos de este negocio, hablo de Mario + Rabbids Kingdom Battle. Pero regresando al juego inicial, este representó algo que los fans querían en concreto, y eso es expandir las batallas en barco ofrecidas en Assassin’s Creed IV: Black Flag, lo cual tal vez se interpretó mal. Desde ese primer tráiler, se estuvieron lanzando algunos avances constantes en los cuales se prometía bastante, dado que el estilo de arte se veía decente y al parecer, habría tres protagonistas. Sin embargo, mientras las cosas avanzaban algo sospechoso estaba pasando, dado que hubo cierto periodo en el que la empresa de Francia ya no hablaba del juego.

Con eso en mente, la gente empezó a sospechar que posiblemente el lanzamiento se iba a retrasar, y en efecto, el proyecto no se estaba cancelando pero sí sufriendo de estancamiento que podría deberse a cuestiones creativas. Y algo que suele pasar en situaciones similares, es que el producto final no suele valer la pena y quienes lo esperaban suelen terminar decepcionados. De hecho, hace un par de años se iba a llevar a cabo una beta cerrada la cual de manera abrupta se canceló, haciendo que una vez más las alarmas se prendieran y dando a entender que el juego no estaba lo suficientemente pulido. Sin embargo, Ubisoft no se ha rendido con su propuesta y es así como llegamos al texto que estoy escribiendo en este momento. Estamos en un punto en el que el juego finalmente se ha lanzado al mercado de las consolas y la PC, y de hecho nos han considerado para tener el respectivo código de reseña. Y como siempre en esta página, nos hemos puesto a explorar este lanzamiento a profundidad con el fin de darles a conocer si este denominado cuádruple A vale la pena o quizá no.

Entonces, ¿todos esos años que Skull and Bones estuvo en desarrollo tuvieron sus frutos? o puede ser que, ¿se haya lanzado solamente porque sí para no tirar a la basura millones de dólares en su proceso de creación? Bien, eso lo vamos a averiguar en la nueva Atomix Review que hemos preparado con todo el ánimo para ustedes. Sin nada más que mencionar, es momento de que tomes tu mejor atuendo de pirata y respectivo barco, pues surcaremos por aguas desconocidas en búsqueda de convertirnos en la tripulación más famosa de la historia. Y claro, las épicas batallas sobre estos titanes de madera serán algo que vamos a desayunar, comer y cenar.

De capitán a simple grumete

La historia de Skull and Bones nos relata algo simple pero que tiene sentido, eso es justamente que nos encontramos en una era en la que los piratas dominan los mares del mundo. Razón por la cual, la justicia de Europa se ha alzado con sus propias flotas para exterminarlos de una vez por todas, no importa si caen inocentes en el camino de esta purga.

Es así como nos encontramos tripulando nuestro propio barco, mismo que se ha forjado una tripulación con los años, pero que durante cierta expedición se ve sobrepasado por sus enemigos del gobierno. El resultado, es una masacre en la cual nadie ha sobrevivido de la tripulación, nadie excepto nuestro personaje y dos personajes extra que nos han salvado del naufragio.

Así llegamos a un puerto conocido Saint Anne, el cual es administrado por un legendario pirata llamado Scurlock, quien nos da la oportunidad de ser sus compinches. Por lo que nos facilita de un barco mejor al de nuestra lancha del inicio, y así deberemos emprender un camino desde cero para hacernos de mucha fama en el océano.

Dentro de esta historia están claramente involucrados los países Europeos involucrados como Inglaterra o Francia, no dejando que nos paseemos con total libertado en la nave. Por otro lado, también existen facciones independientes que harán lo que sea para sobrevivir y que su pueblo siga prosperando en total libertad y felicidad.

Como podrán haber adivinado, la historia de este juego es bastante vaga y eso puede resultar un tanto decepcionante, dado que se esperaba el relato de algún tipo de tesoro mítico pero este no es el caso. De hecho, es más un conflicto entre el gobierno del mundo y su conflicto con los piratas que no quieren estar atados a reglas de cualquier tipo.

A eso le agregamos que nuestro personaje principal está escaso de personalidad alguna, algo que siempre pasa cuando las empresas nos dejan crear el avatar a nuestro total gusto. La verdad, esperaba algo más estilo de la franquicia de Piratas del Caribe, eso se veía desde el primer avance, pero el proyecto cambio con el tiempo por el tema de los años que debimos esperar por su lanzamiento.

Entonces, si esperabas algo que valiera la pena en temas narrativos no lo vas a encontrar aquí, de hecho se tomaron el camino más vago posible por así llamarlo, dado que su supuesto objetivo es que los jugadores elaboren sus propias historias. Con esto queda claro que estamos en un videojuego para jugarse totalmente en línea, y también eso hace sentido para no tener el contexto más nutrido de la vida.

Este es el primer diferenciador para quienes pensaban sería un sucesor espiritual de Black Flag, dado que ese juego de la generación pasada hizo muy bien en explicarnos su mundo y ponernos personajes interesantes por delante. En el caso de la entrega que estamos analizando, se queda corto en cuanto a una campaña que nos lleva por un camino de sucesos que no cuenta realmente algo llamativo.

Hay que hacernos a la mar

Definir el género de videojuego al que pertenece Skull and Bones realmente no es difícil, dado que lo podemos mover al de RPG occidental, y es que se trata de básicamente ir subiendo de nivel nuestro barco hasta transformarnos en una tropa poderosa. Esto mediante la acumulación de experiencia al completar misiones o derrotar enemigos en combates en el océano.

Primero vamos a comenzar con un simple barco que se destruye con un soplido, pero conforme vayamos avanzando tendremos varias naves en nuestro mando que les pondrán un alto a los grandes mandos. Y para lograr esto no será cuestión de pocos minutos, sino trabajo de bastantes horas juntando todo tipo de materiales del entorno.

Las herramientas pueden ir desde madera que se colecta de las orillas de las playas, hasta robarse piedras preciosas de barcos rivales que derribemos en nuestros incontables viajes. Aunque claro, no podemos crear nuestro vehículo marítimo de la nada, por lo que adquirir los planos para dárselos al constructor es clave para dar forma a los mismos.

No debe sorprender para nada que debamos llenar de distintos revestimientos al barco, pues necesitamos construir armas como cañones o arpones para defendernos de los enemigos. A su vez, es necesario crear también las defensas con el herrero, pues de lo contrario seremos presa fácil a pesar de contar con un buque de imponente tamaño.

Otro detalle a tener en cuenta, es que en el juego nos debemos centrar únicamente en los barcos, nuestro avatar tal cual no tiene un desarrollo y tampoco pelea como lo harían los piratas en otros universos. La caminata con el personaje es simplemente para pasearse por las diferentes islas comprando objetos, mejorando el barco y obteniendo misiones secundarias o de la historia principal.

Pasando tal cual a la jugabilidad dentro del barco, el movimiento no es para nada completo, pues con el stick izquierdo manejamos la trayectoria de la nave y con el derecho la cámara. Aunque, es necesario comprender el nivel de velocidades con la que viajamos; con el botón X (en el caso de PlayStation) podremos elegir si usar la vela no totalmente desplegada e ir de forma moderada, pero si queremos ir a toda marcha, es necesario pulsar el botón una vez más.

En cuanto al freno, este lo podemos activar con el botón de O (una vez más hablando de los controles de Sony). Frenarse nos sirve claramente para hurgar dentro de un navío abandonado, hacer pausa para checar el mapa o para bajar a una isla nueva en la que hay gente con la que se debe hacer negocios y cumplir alguna misión en concreto.

No está de más comentar, que en un inicio los controles se van a sentir algo toscos, y también nos hacen comprender que puede ser consecuencia de querer crear una experiencia realista. Sin embargo, nadie pidió realmente un simulador de navegación, sino un juego que se sienta aventurero; tal vez esta parte fantasiosa se hubiera agradecido más por el publico.

Si pudiéramos hacer un resumen de los principios básicos de la jugabilidad, todo nos lleva a que debemos estar de recaderos todo el tiempo, viajando a más islas para obtener objetos y regresar a la principal para ir creciendo gradualmente nuestro navío. Claro, con combates ocasionales que dependerán más de nuestro nivel de armas que de realmente tener habilidad con la nave, aunque esto lo veremos más adelante.

Combates y misiones por doquier

Pasando a la parte de misiones en Skull and Bones, puedo decir que nos liberan bastantes a lo largo de la aventura, ya sea las principales, así como los encargos extra en los que podemos subir de nivel. Por lo que los usuarios estarán ocupados casi todo el tiempo tratando de cerrar los encargos, mismo que igual ayudarán con la acumulación de oro.

Algo que no está de más comentar, es que tienes que asegurarte de llevar lo necesario antes de salir a explorar el mar, eso incluye llevar balas de cañón, arpones suficientes y hasta comida para la tripulación. Esto último es vital, ya que será el stamina para ir más rápido, y se pueden consumir desde frutas sencillas hasta platos preparados que se cocinan en las diferentes ollas en las islas.

La variedad en cuanto a tipos de misión no es realmente extensa, ya que podríamos decir que realmente la cosa se resume a tres: La primera no establece las típicas búsquedas en las que se debe ir por un ítem en concreto, esto para después regresar con el personaje del encargo y que así demos por finalizada la aventura de ir al super mercado.

La segunda es de combates, y esos son los recados de ir a eliminar cierto barco para también obtener un ítem que nos servirá para progresar. De igual manera, hay fuertes a los que es posible saquear, pero a cambio debemos derribar la fortaleza para hacer el atraco completo; se deben pasar por oleadas que suman la ayuda de barcos para que el reto sea más complejo.

El último tipo de misión son los mapas del tesoro, mismos que nos dan los enemigos al derrotarlos, y que como premio nos darán ubicaciones en el mapa para ir a desenterrar la recompensa. Afortunadamente, la búsqueda se resume a las secciones del mapa que podemos recorrer con el avatar, por lo que encontrar la X señalada no es realmente complejo.

Más allá de eso, no hay más tipos de misiones, por lo que quienes estén entusiasmados por probar el juego deben estar en disposición de entrar a un RPG en el que se tienen que farmear materiales todo el tiempo. Esto con el objetivo de crecer avatar hasta que sea una máquina de eliminación de enemigos que será invencible hasta cierto punto.

Claro, hay una pizca de variedad, y esas son las misiones en línea que puedes llevar a cabo con quienes conoces de la vida real o simples extraños que te encuentras en el mapa, incluyendo cazar barcos de evento o ayudarlos cuando están con problemas de vida baja. Eso sí, te pueden atacar en cualquier momento, por lo que no hay que confiarse.

De hecho, en algo que ya es costumbre de los RPG´s con mundo masivo, si llegamos a perder la partida, todas nuestras pertenencias van a caer al mar, entonces habrá que llegar al mismo punto de la muerte para recobrarlas. No obstante, si alguien random del mapa se encuentra con los ítems, está en todo el derecho de ser un pirata en regla y llevarse lo que colectamos.

Así es como hemos explorado todo el juego, en el que podemos decir son puros recados a cumplir con algunas batallas en medio, las cuales realmente no se ganan con la habilidad del jugador, sino por su nivel de barco. Entre más rango tengas, más barcos puedes comprar y por ende, agregar armas que destruyen navíos rivales en segundos.

Paisajes y melodías del mundo pirata

Llegando a la parte gráfica de Skull and Bones, podemos decir que se ve decente pero algo no realmente destacado, dado que no se siente tal cual con identidad propia y se siente como cualquier otro juego del mercado. Claro, la estética de piratas no está tan mal, pero en dar un estilo que diferencie al juego de otros es algo que no pasa realmente.

Algo que sí se ve muy bien son los paisajes, con entornos que se sienten de los más tropicales, dado que se puede sentir los variados que son como montañas, playas y más entornos de la naturaleza. Por su parte, la animación del agua que incluye la formación de olas es muy convincente, con físicas del viento y hasta lluvia que nos puede hacer las cosas pesadas.

Podemos decir que se hacen cosas bien y mal en la parte gráfica, pero no puedo negar que los barcos lucen decentes, con muchos modelos por obtener, y los skins que se pueden comprar son interesantes hasta cierto nivel. Aunque también los compañeros tripulación se ven algo genéricos y bien podrían pasar por ser enemigos que encontremos en el mapa principal.

En cuanto a la parte del rendimiento, podemos decir que al menos la cosa va bien, pues en ningún momento las caídas de cuadros son notables y la resolución no llega a perderse. En el caso de PlayStation 5, está el modo de calidad que nos da 4K y 30 cuadros por segundo, el de rendimiento baja la resolución a 1440p a cambio de 60 cuadros.

Respecto al aparatado musical, siento que se hace un trabajo respetable, ya que nos dan melodías propias del mundo pirata, y fácil pudieron entrar en películas conocidas de la temática como la saga del Caribe de Disney. Y eso está muy bien, pues darnos sinfonías con grandes orquestas realmente no habría tenido sentido alguna la inclusión.

En todo momento se pueden escuchar instrumentos de cuerda para momentos épicos, o el sonar de enormes tambores al momento de entrar en algún tipo de combate de escala gigantesca. Creo que hasta los temas musicales son los que realmente engancharán al jugador en la batalla, más que la propia pelea, a la cual si le quitas a música no le queda nada increíble.

También tenemos las actuaciones de voz, las cuales en todo momento suenan fantásticas para meternos de lleno a este mundo, y las narraciones son tal cual estuviéramos viendo una película de ambientación náutica. Ahí sí no hay problema, ya que los actores del doblaje hacen muy bien su trabajo, pero nos quedaron a deber una traducción a español latino, por lo que inglés será la opción a tomar.

El camino del bucanero no es para todos

En conclusión, Skull and Bones es un juego como servicio hecho y derecho, a pesar de que haya algunas máscaras como las misiones de historia, las cuales tampoco son tan emocionantes. No mentiré, durante las primeras horas es divertido de jugar, pero después de hacer unas cuatro o cinco tareas el factor de diversión se torna en pura repetición.

Realmente no existe mucha variedad, y hay que hacerse una idea de que es un RPG al que solo algunas personas dejará atrapados, eso ya depende de los gustos de cada persona en cuanto a juegos. Y sí, en caso de que hayas pensado se iba a tratar de el sucesor de Assassin’s Creed IV: Black Flag, podríamos decir que lo hace a medias, quitando la parte de aventura en tierra y enfocándose todo en los barcos y su incremento de nivel.

Entonces, si estabas buscando una aventura espectacular enfocada a un solo jugador o similar, eso es algo que no vas a encontrar en este producto. Por otro lado, si estabas preparado para recibir este juego sabiendo que es tal cual un servicio, entonces es posible que te la pases bien, dado que las horas de farmeo no van a terminar pronto y cuenta con ideas que no están del todo mal.

Recuerda que Skull and Bones está disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC.