Video de Tifa en traje de baño cautiva al internet

Final Fantasy VII Rebirth no solo es uno de los juegos más esperados por su historia, sino que los fans desean ver una vez a los personajes que aman, tanto por el juego original, así como por Remake. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa que un reciente video de Tifa y Aerith en la sección de Costa del Sol haya cautivado al internet.

Por medio de Twitter, el usuario conocido como Genki, compartió un video en donde podemos ver a Tifa y Aerith en trajes de baño. Pese a que este material es algo corto, esto fue más que suficiente para enloquecer a la comunidad, especialmente a todos los fans de la guerrera de Final Fantasy VII.

Como pueden ver, hay un par de grandes razones por las cuales los fans enloquecieron, como es la voz en japonés de Tifa, así como la reacción de Cloud al ver a estas chicas en trajes de baño. Inmediatamente, una vieja conversación se retomó, puesto que la comunidad volvió a debatir sobre quién es mejor ¿Tifa o Aerith?

Esta no es la primera vez que Tifa se volvió tendencia en Twitter, puesto que hace solo unas semanas, el público exigió la llegada de este personaje a Tekken 8. Junto a esto, no hay que olvidar la ocasión en donde el gobierno italiano transmitió, por error, hentai de este personaje. Sin lugar a duda, los fans de Tifa han tenido bastante trabajo últimamente.

Ahora solo nos queda esperar al lanzamiento de Final Fantasy VII Rebirth, algo que sucederá el próximo 29 de febrero de 2024, para ver cómo es que los fans reaccionarán, una vez más, a Tifa, Aerith, y la forma en la que sus historias se desarrollen. Esperen ver muchos videos y opiniones sobre la icónica escena de la cita en el Golden Saucer. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Final Fantasy VII Rebirth. De igual forma, así debutó este juego en Metacritic.

Nota del Editor:

Yo soy parte del equipo de Tifa y, al igual que muchos, este video logró cautivarme de una forma que me hace no poder esperar para tener este nuevo juego en mis manos. Nunca fui un gran fan de Aerith en el título original, y no fue sino hasta el remake que logré ver por qué a muchos les interesaba este personaje. Sin embargo, Tifa seguirá siendo mi preferida.

Vía: Genki