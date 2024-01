Review – Persona 3 Reload

Inevitablemente, todos vamos a morir. En un mundo absurdo y caótico, esta es la única verdad. En lugar de caer en depresión y mirar al techo en lo que pasan los días, los humanos se enfocan en crear vinculos capaces de darle un significado a su existencia. Cada persona es responsable de su propio destino, y sin importar cuál sea el camino que uno tome en algún punto de su vida, siempre hay una forma de cambiar el curso, para bien y para mal. Esta es una filosofía que se ha vuelto parte del ADN de Atlus. En 1987, el primer juego de la serie de Megami Tensei llegó al mercado y, desde entonces, la compañía se ha enfocado en expandir este universo y sus mecánicas con múltiples secuelas y spin-offs. Sin embargo, ninguna ha sido tan popular como la franquicia de Persona, la cual, después de su quinta entrega, obtuvo un esplendido reconocimiento a nivel mundial, dandole al público, no solo la oportunidad de experimentar un estilo de juego que combina el JRPG por turnos con un simulador social que nos pone en los pies de un estudiante japonés, sino que también nos ha permitido explorar la forma en la que el ser humano se relaciona con otros miembros de la sociedad.

Si bien muchos esperan con ansias novedades relacionadas con la siguiente entrega principal de la serie, Atlus y P-Studio nos sorprendieron el año pasado al revelar un remake de Shin Megami Tensei: Persona 3 de 2006, un título que, al igual que su hermano mayor de 2003, fue un punto que marcó un antes y después para la franquicia. Muchos de los elementos que hacen especial a la serie de Persona, nacieron o se consolidaron en este juego. De esta forma, muchos se emocionaron ante la posibilidad de revivir el viaje de Makoto Yuki y el resto de los estudiantes de la preparatoria Gekkoukan. Pese a que esta reimaginación del clásico de PlayStation 2 puede carecer de cierto contenido que caracterizó a los relanzamientos de FES y Portable, los desarrolladores dejaron muy en claro que este sería un título que los fans no se pueden dar el lujo de perderse.

Después de meses de espera, por fin ha llegado a nuestras manos Persona 3 Reload, un remake que se posiciona, no solo como la versión definitiva de esta historia, sino que agrega contenido para expandir las relaciones entre el jugador y el elenco de personajes secundarios; nos ofrece una serie de cambios para hacer que el estilo visual y gameplay estén en la línea de lo visto en la quinta entrega; y nos da un pequeño vistazo de lo que le depara a la serie en un futuro. ¿Es Persona 3 Reload el punto de entrada perfecto para la franquicia? ¿Este remake va más allá de simplemente modernizar los elementos del título original? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Welcome to the Black Parade

Persona 3 nos presenta un conflicto que pone en cuestión nuestros vinculos sociales, y el significado que le damos a cada interacción, todo esto en relación con nuestra mortalidad. No es cuánto tiempo vivimos, sino qué hacemos con este tiempo. De esta forma, Reload sigue ofreciendo el mismo mensaje y momentos que todos aquellos que disfrutaron el título de 2006 podrán recordar con cariño, pero ahora con una serie de escenas extendidas, nuevas conversaciones, y momentos que tratan de tomar en cuenta el contenido que FES y Portable introdujeron, pero nunca ofrecerlo tal cual lo hicieron estos juegos.

El juego nos presenta a un protagonista sin nombre, o Makoto Yuki si tomamos en cuenta el canon de la serie, quien es transferido a la preparatoria Gekkoukan en marzo de 2009. Si bien su nueva vida personal le resulta un reto, su mayor problema es la Dark Hour, un momento entre un día y otro, en donde una serie de sombras acechan a todos los indefensos, y transforma su escuela en una torre casi infinita que alberga una serie de peligros que necesitan ser derrotados. Para hacer esta tarea mucho más fácil, el personaje principal se une al Escuadrón Especializado de Ejecución Extraescolar, o SEED por sus siglas en inglés, quienes, al igual que nuestro héroe, son capaces de invocar criaturas conocidas como Personas, manifestaciones de sus personalidades y poder mental.

A lo largo del viaje, conoceremos a un repertorio de personajes de todo tipo. Si bien ponerle un fin a la Dark Hour es algo sumamente importante, Yuki sigue siendo un estudiante, el cual tiene que asistir a clases y navegar por el complicado mundo de las relaciones sociales. Aquí es donde el simulador de vida entra en escena, elevando la experiencia a un nivel que muy pocas series han logrado hasta el día de hoy. Cada uno de los aliados con los que interactuamos a lo largo de la aventura es una persona que podemos llegar a conocer por medio de diferentes conversaciones que nos muestran un mundo vivo en todo momento. En lugar de simplemente tener pláticas banales sobre los eventos que transcurren en la historia, podemos escuchar sus problemas y aspiraciones, ser sus confidentes emocionales, o entablar vinculos que van más allá de una simple amistad.

A lo largo de toda la historia, es posible conocer a 20 personajes únicos con los que se puede entablar una relación seria, cada uno representado con una carta de Tarot diferente. El sistema de Confidant que muchos conocieron por primera vez en Persona 5, se originó en la tercera entrega, solo que bajo el nombre de Social Links. Aquí, tenemos la oportunidad de interactuar con diversos estudiantes, miembros de SEED, y habitantes de la ciudad de Tatsumi Port Island. Se nos presentan historias algo graciosas, como la de Kenji Tomochika, un joven que se enamora de su maestra, y tenemos que ayudarlo en su travesía; pasando por algunas enfocadas en la determinación de alguien, como lo vemos con Kazushi Miyamoto y Mamoru Hayase, quienes buscan apoyar a sus seres queridos por medio del deporte, y es nuestra tarea motivarlos; hasta aquellas que son trágicas, como Maiko Oohashi, una pequeña niña quien tiene que aceptar el divorcio de sus padres, o Akinari Kamiki, el cual está destinado a morir.

Junto a esto, hay algunos vínculos que pueden culminar en una relación amorosa con las chicas de esta ciudad, y aquí es donde la primera gran pregunta que muchos tienen sobre el remake se tiene que contestar. Como recordarán, Persona 3 Portable, el cual llegó al PSP en el 2009, introdujo a una versión femenina del protagonista, lo cual nos dio la oportunidad de tener un romance con los chicos de la preparatoria Gekkoukan, así como conocer a un par de personajes completamente nuevos. En el caso de Persona 3 Reload, la reimaginación elige un camino que toma en consideración los avances sociales que hemos visto en los últimos casi 20 años, pero no reintroduce todo el contenido que se agregó en posteriores relanzamientos del título original.

Persona 3 Reload es un remake de Shin Megami Tensei: Persona 3, y esto significa que es imposible tener una relación amorosa con personajes como Junpei Iori o Akihiko Sanada, y no hay rastro alguno de Rio Iwasaki y Saori Hasegawa. En su lugar, este título nos presenta una serie de interacciones completamente nuevas enfocadas en el elenco masculino. Si bien no hay una carta de Tarot asociada para nuestros amigos, es posible pasar tiempo con ellos, y conocer un poco más sobre sus vidas, así como sus reacciones a los eventos de la historia. Por ejemplo, en el verano, somos testigos de cómo Junpei, Sanada, Ken Amada y Koromaru tratan de pasar el tiempo destruyendo una sandía; o cuando llegan los últimos momentos de la historia, podemos ayudarlos a prepararse para el enfrentamiento final. Uno de los momentos más interesantes es ver a Koromaru en su proceso de duelo tras la muerte de su amo, y la forma en que las personas de la ciudad reaccionan a este suceso.

Estas nuevas interacciones no se limitan solo a momentos clave de la historia y temporadas del año, sino que también se han incluido una serie de conversaciones pequeñas en el dormitorio de Iwatodai. Cada noche, los habitantes de este edificio te darán la oportunidad de pasar tiempo con ellos, y disfutar de pequeñas viñetas que no tienen un gran impacto, aunque sí proporcionan algún beneficio menor. Aquí es posible leer un manga de baseball en compañía de Junpei, cocinar comida alta en proteína junto a Sanada, ver alguna película de terror que Yukari Takeba rentó, pasear a Koromaru y toparse con alguno de los habitantes de la ciudad, y mucho más. Hay un sin fin de eventos pequeños que involucran a los miembros de SEED, y cada uno nos da una mejor idea de quiénes son nuestros compañeros. Los acontecimientos, tanto los grandes como los menores, suceden ocasionalmente y, al igual que otras interacciones, tienes que tomar en consideración esto al formar un cronograma social que te permita optimizar de mejor forma tu tiempo.

En lugar de tener un tiempo infinito para cumplir con todas las tareas posibles, Persona 3 Reload tiene su propio calendario, y uno de los aspectos más interesantes, es la forma en la que tú, como jugador, necesitas encontrar la forma de balancear de la mejor forma posible la vida social, academia y heroica del protagonista. Dependiendo de tus gustos e intereses, cierta tarea será más de tu agrado. Quizás no te interesa la forma en la que Hidetoshi Odagiri actúa, y decides olvidar a este personaje por completo. Tal vez tus intereses románticos te lleven a asociarte más con Yuko Nishiwaki. El juego de rol es un factor muy importante. Si bien todos tenemos que enfrentarnos a la Dark Hour, dependerá de cada persona las relaciones que se crean y el impacto que cada pequeña historia tiene.

Si bien es algo triste el no poder entablar un vínculo amoroso con el elenco masculino, y la ausencia de ciertos personajes de Portable será muy notoria para algunos, Persona 3 Reload sigue ofreciendo una enorme cantidad de interacciones y relaciones que hacen de esta experiencia uno de los mejores simuladores de vida que podemos encontrar hoy en día. Cada conversación tiene un gran peso cuando tomamos en cuenta el tiempo que le invertimos a los diversos personajes en nuestro día a día en Tatsumi Port Island. La historia principal nos ofrece la base al presentarnos una aventura en donde los protagonistas tienen que enfrentarse al inevitable hecho de que tendrán que morir, mientras que cada Social Link construye una viga que le da un gran sustento al mensaje y a la temática principal. Cada uno de los agregados que nos ofrece este remake hacen que la experiencia sea mucho más sólida, y nos permiten conocer un poco más de cada uno de los estudiantes que muchos podrán llegar a considerar sus amigos.

Encontrando su identidad

Visualmente, es indudable el salto que P-Studio ha logrado con Persona 3 Reload. No solo han pasado tres generaciones de consolas desde el lanzamiento del título original, sino que se ha cambiado de motor gráfico. En esta ocasión, los desarrolladores han empleado el Unreal Engine 4, el mismo que usaron en Shin Megami Tensei V, para darle una nueva vida a Tatsumi Port Island y a todos sus habitantes, y el resultado es simplemente espectacular. Cada aspecto de esta ciudad, desde el bullicioso centro comercial de Paulownia, pasando por el tranquilo Santuario Naganaki, hasta los pasillos repletos de estudiantes de la preparatoria Gekkoukan, han sido reconstruidos para permitirle al jugador explorar cada locación de una forma que solo era un sueño en el 2006. Junto a esto, se ha introducido una nueva cámara que nos da la oportunidad de apreciar cada ambiente sin algún tipo de restricción.

El diseño y retratos de todos los personajes también han sido retocados sustancialmente. Ahora es posible apreciar una mayor atención al detalle en sus vestimentas y accesorios. Si bien los elementos clásicos de cada uno sigue aquí, se les ha dado un reajuste y elementos adicionales que complementan a la perfección el trabajo que ya todos conocemos, algo que se puede notar especialmente en todas las caras. Junto a esto, destacan las animaciones para cada miembro de SEED. Todas las noches, cuando es momento de regresar a al dormitorio, podemos ver a nuestros compañeros haciendo algo que los caracteriza, como Sanada arreglando sus guantes box, o Yukari maquillándose y pintándose las uñas. Todos estos agregados les dan nueva vida, y cuando llega el momento de escucharlos, las ilustraciones que aparecen junto a cada caja de diálogo logran reflejar sus emociones a la perfección, ya sea que estén contentos, enojados, o sorprendidos.

En este apartado, está más que claro cuál es el objetivo de Personaje 3 Reload. Con tan solo ver los menús, es aparente que el remake nos presenta una unión entre la personalidad del título original de PlayStation 2,con el diseño y estilo que nos ofreció Persona 5. La quinta entrega es la más popular de la serie, y es evidente que Atlus y P-Studio han creado una uniformidad para que aquellos que vienen directamente de experimentar la aventura de Joker, se sientan como en casa cuando decidan adentrarse al mundo de Makoto Yuki. Todos los diseños apoyan esta idea. Los personajes han dejado de ser modelos chibi, y tienen una composición más realista y proporciones sobresalientes. Cada caja de texto y aspecto de la interfaz cuenta una animación estilizada con una inclinación y detalles que muchos reconocerán, incluso si no jugaron el título original.

Esto no quiere decir que el remake carece de una identidad propia, o ha olvidado por completo a lo que hizo especial al apartado visual de Shin Megami Tensei: Persona 3, es solo que, al igual que el título de PlayStation 2 tomó como principal inspiración a Shin Megami Tensei III en su momento, Persona 5 es parte del ADN de Persona 3 Reload. El diseño de los personajes que ya conocemos sigue aquí, y aquellos que pasaron su infancia en Tatsumi Port Island recordarán a la perfección todas las locaciones. El ejemplo perfecto de esto es Tartarus, o la Tower of Demise. Este enorme calabozo está compuesto por cientos de pisos, y cada sección cambia radicalmente su diseño y estilo visual.

Los primeros pisos se asemejan a los pasillos de una escuela, pero conforme avanzamos, encontramos una estructura que se convierte en una instalación industrial, pasando por una catedral, hasta llegar a una serie de cuartos que carecen de mucho sentido. Pasamos de colores fríos a cálidos, del policromático al monocromático. La estructura de cada habitación se vuelve más y más abstracta, al grado que parece que nos adentramos a una pintura tridimensional de Piet Mondrian. Todo esto ya estaba presente en el juego original, y el remake se encarga de elevar esta característica tan especial del título a un nuevo nivel. El simple hecho de tener una cámara que se mueve con una mayor libertad, nos da la oportunidad de apreciar cada rincón de esta interminable mazmorra.

Otro apartado que refleja esta idea, son las cinemáticas. Todos los momentos con un estilo anime están de regreso, y también han sido retrabajadas al grado de que se sienten completamente nuevos. Junto a esto, los momentos importantes en la historia cuenta con escenas animadas en tiempo real, las cuales lucen impresionantes, y nos deja apreciar de gran forma el diseño de los personajes y todas las locaciones que visitamos.

Junto a esto, y como siempre sucede con los juegos de Megami Tensei, son los demonios o, en esta caso, Personas, los que se roban la atención del jugador. Si bien en esta ocasión no contamos con diseños nuevos, todas las interpretaciones de criaturas mitológicas y demoníacas lucen espectaculares. Con cada nueva entrega, Atlus ha logrado trasladar a la perfección las creaciones de Kazuma Kaneko, y Persona 3 Reload no es la excepción. No solo los modelos que conocemos están de regreso, sino que se le dio una mayor atención a las criaturas originales de esta entrega, así como a sus respectivas transformaciones.

Visualmente, Persona 3 Reload es el siguiente paso para la serie, y deja en claro que P-Studio tiene un mayor dominio del Unreal Engine. Pese a que claramente los desarrolladores quieren crear una uniformidad visual entre esta serie, esto no impide que los apartados característicos del título original resalten. Los diseños de los personajes, las locaciones de Tatsumi Port Island, y Tartarus, siguen presentes, pero ahora con una mejora visual que les otorga nueva vida. Sin lugar a dudas, algo que logrará impresionar tanto a los veteranos, como aquellos que se adentren a este mundo por primera vez.

El soundtrack de la preparatoria

Al igual que el apartado visual, la música de Persona 3 Reload ha recibido una actualización sustancial, pero sin dejar de lado su identidad. En esta ocasión, el soundtrack fue regrabado, y eso incluye la voz de Lotus Juice. Las composiciones originales siguen presentes, pero con nuevos instrumentos y una serie de cambios menores que refinan a esta sección. En esta ocasión, el J-Pop se fusiona con el rap para dar como resultado una experiencia que encapsula a la perfección el año que pasamos en compañía de Makoto Yuki y compañía. Cada canción, desde aquella que suena al terminar las clases, pasando por el tema de batalla, hasta la tonada que se escucha en el centro comercial, crea la ambientación necesaria para transmitir el sentimiento de juventud y emoción que daba el salir con nuestros amigos después de un largo día en la escuela.

Junto a esto, Persona 3 Reload presenta un nuevo elenco de voces en inglés. Si bien algunos fans del título original estarán decepcionados con este cambio, no hay razón para estar tristes, puesto que los actores que seleccionaron en esta ocasión son perfectos para sus roles. El repertorio está compuesto por algunos de los nombres más interesantes de la industria en estos momentos. De todos, mi favorito fue Zeno Robinson, quien se encargó de Junpei. Su interpretación es una de las mejores en todo el juego, puesto que logra capturar a la perfección a un joven capaz de sentir su primer amor, de perder a un ser querido, y de bromear con todos sus amigos. Más que sentirse como un anime, con una serie de entonaciones clichés y expresiones dramatizadas al punto de ser ridículas, el trabajo presente en este remake es completamente auténtico, y como algo que fue creado específicamente para este idioma, y no solo una traducción del japonés al inglés.

Gracias a una fantástica localización, Persona 3 Reload es capaz de conservar su esencia original, esto gracias a que la historia sigue siendo la misma, pero un nuevo guion hace que las voces se sientan como algo que esuchamos por primera vez, en lugar de un refrito. El resultado final es una experiencia de primer nivel que todos los fans de la serie pueden apreciar. Junto a esto, las regrabaciones han elevado sustancialmente cada una de las composiciones originales, al grado de que esta es la versión definitiva de uno de los mejores soundtrack en el catálogo de Atlus.

El balance es la clave

Persona 3 Reload es más que solo un JRPG por turnos. El enfoque de la experiencia está en hacer sentir al jugador como un estudiante de preparatoria, con el agregado de que tenemos que salvar al mundo de su destrucción. La vida que tomamos está dividida en dos. Por un lado, debemos adentrarnos al Tartarus, un gigantesco calabozo con cuartos procedurales, con cientos de enemigos y múltiples tesoros por obtener. Al otro extremo nos encontramos con una vida de alumno y las relaciones sociales que construimos a lo largo de este año. De esta forma, es nuestra tarea encontrar un balance que logre ofrecernos una aventura que sea imposible olvidar.

Cada día cuenta. Tenemos a nuestra disposición menos 12 meses, es decir, casi 365 días, para realizar todo tipo de tareas, tanto educacionales como recreativas. Si bien este es más que tiempo suficiente para explorar Tartarus y cumplir con los objetivos principales de la historia, esto solo representa un 20% de la experiencia de Persona 3 Reload, puesto que el otro 80% está protagonizado por exámenes escolares, salidas con amigos, visitas al karaoke, y múltiples actividades que cualquier joven de 16 años haría en Japón en el 2009.

Como todo estudiante, tenemos que ir a la escuela. Estas secciones son muy importantes, puesto que somos sometidos a una serie de clases de matemáticas, historia, gramática, ciencias y otras áreas. Cada sección es corta. En algunas ocasiones tendremos que contestar alguna pregunta relacionada con la asignación en la que nos encontremos, los cuales proporcionan ciertos datos bastante interesantes que amplían tu conocimiento. Si crees que puedes simplemente ignorar esta parte, piensa dos veces, puesto que hay momentos en donde todo se detiene para darle un enfoque a los exámenes, los cuales abarcan toda una semana de tu vida, y ponen a prueba qué tanta atención le diste a tus clases.

Una vez que las clases llegan a su fin, eres libre de hacer lo qué quieras. Deseas ir al dormitorio e ignorar por completo a tus amigos, nada te lo impide. Quieres pasar toda la tarde jugando en un arcade, en una cafetería o viendo una película, todo esto y más está a tu disposición. Cada actividad que realices mejorará tu carisma, valentía e inteligencia, estadísticas necesarias que te darán acceso a nuevos Social Links y experiencias que no te puedes perder. De esta forma, pasar todo el día rezando resultará en un incremento considerable en tu inteligencia. De igual forma, puedes intentar superar un reto de comedia para comprobar que eres muy valiente. También es posible tener un trabajo de medio tiempo que no solo te proporcionará dinero adicional, sino que aumentará ciertas características de tu personalidad.

Si bien hay una serie de beneficios que están ligados a cada actividad disponible, tu objetivo principal deberán ser los Social Links. Como ya lo mencioné, hay 20 vínculos sociales que puedes obtener a lo largo del juego. Algunos de estos están ligados directamente con la progresión de la campaña principal, por lo que es imposible ignorarlos. Sin embargo, el resto son completamente opcionales. En algunos casos solo tendrás que comenzar una conversación con alguien para comenzar uno de estos; otros requieren que tengas cierto nivel de inteligencia, carisma o valentía; mientras que un par solo se pueden hacer en días específicos de la semana, o tras comenzar cierta historia.

Debido a que en cada día solo puedes realizar dos actividades, y que todos los personajes tienen un horario específico, tienes que organizarte de una forma efectiva para ver todo lo que el juego tiene para nosotros. Hay días en los que es imposible platicar con Mitsuru Kirijo, por lo que podrías ir al arcade y mejorar tu valentía, para así subir de nivel en este apartado y por fin hablar con Takeba. Quizás en un solo día múltiples personajes quiren pasar el rato contigo, por lo que tendrás que sacrificar la progresión con alguno para avanzar tu relación con otro. ¿No tienes dinero? Bueno, dile adiós a las conversaciones que tanto has esperado, puesto que tienes que tomar un trabajo de medio tiempo.

Junto a esto, no basta con entablar una conversación y ya. Cada Social Link tiene 10 niveles, y para subir, tienes que participar en una plática con opciones de diálogo, y al elegir la respuesta correcta, tu relación con cierto personaje aumentará. Sin embargo, también es cierto que al ser grosero, un patán o indiferente a los problemas que cada uno de tus compañeros tiene, corres el riesgo de terminar la amistad, y perder los benéficos que cada Social Link ofrece. Sin embargo, esto nunca va a pasar. Por entretenida que sea cada interacción social, es muy sencillo identificar las respuestas correctas para avanzar cada vinculo. En la mayoría de los casos, solo tienes que estar de acuerdo con ellos, incluso si hay casos en donde sus razones no tienen mucho sentido. Por ejemplo, Hidetoshi Odagiri es parte del comité estudiantil, y alguien muy estricto. Al encontrar una colilla de cigarro, comienza una cacería de brujas por toda la escuela, hasta que logra entender el valor de la amistad gracias a nosotros. Si bien es cierto que al final de este arco logra cambiar para bien, en la mayoría de las conversaciones simplemente lo alentamos a continuar con un comportamiento agresivo y hostil en contra del resto de los alumnos, y se llega a sentir que nuestra participación no era completamente necesaria.

Aunque la mayoría de los vínculos sociales nos ofrecen una serie de viñetas en donde nuestra participación claramente mejora a todas las personas con las que interactuamos, el sistema de diálogos es muy sencillo, y es muy fácil identificar la respuesta correcta, en lugar de ofrecer algo más complicado que tome en consideración la personalidad de cada jugador.

Para hacer esta tarea mucho más fácil, Persona 3 Reload introduce una serie de actividades que nos permiten aumentar los niveles de afecto de una forma mucho más rápida. En el dormitorio, hay ocasiones en las que Koromaru desea salir a dar un paseo, y al acompañarlo, es posible encontrarse con otros alumnos de la preparatoria, y comenzar conversaciones completamente nuevas que nos permiten tener una mejor relación con cada uno. Junto a esto, se introduce un programa de software que aumenta considerablemente esta barra invisible que hay entre el protagonista y sus compañeros. Sin embargo, estas también son consideradas actividades adicionales, por lo que tendrás que sacrificar alguna tarea nocturna para enfocarte en esto.

Ahora, una vez que cada relación llega a su punto máximo, no solo recibirás un ítem especial, sino que se desbloqueará una nueva fusión de Persona que te ayudará considerablemente al explorar Tartarus. Aquí es donde entra el otro 20% de la experiencia de Persona 3 Reload. Cada noche, tendrás la oportunidad de explorar la Tower of Demise, es decir, en donde el aspecto de JRPG por turnos es la estrella. Si bien solo hay un calabozo en todo el juego, la mazmorra es procedural, con la excepción de un par de pisos, lo que significa que cada visita nos presenta con un diseño de niveles completamente diferente. Aquí, el objetivo es llegar hasta la cima, una tarea que suena mucho más sencilla de lo que es. Además de todos los enemigos y mini jefes que circulan por los pasillos, el juego detiene por completo nuestro progreso en múltiples momentos, y no es hasta que avanzamos con la historia que podemos continuar.

Uno de los cambios más grandes que implementa el remake, es la eliminación de un sistema de cansancio para cada miembro de SEED. En el título original, eventualmente cada personaje que se adentraba a Tartarus se cansaba después de recorrer cierta cantidad de pisos. Esto significaba que el costo de habilidades era mayor, y se volvían débiles, por lo que era necesario terminar la exploración y regresar otro día. Esto ha sido eliminado por completo en Persona 3 Reload. De esta forma, es totalmente posible llegar hasta el límite de cierta sección en un solo día. Este es un cambio muy grande, puesto que te libera la noche de los subsecuentes días para participar en alguna de las actividades que solo puedes encontrar a esta hora. Claramente, esto se hizo para que el jugador tuviera una mayor libertad al momento de planear su día, y eso incluye actividades completamente nuevas en este remake.

En su momento, Shin Megami Tensei: Persona 3 fue un suceso monumental para la serie. El título de PlayStation 2 utilizó una variación del Press Turn System que introdujo Shin Megami Tensei III. En lugar de simplemente copiar lo que hizo Atlus en 2003, el spin-off tuvo su propia interpretación, en donde los jugadores abusan de las debilidades de sus contrincantes para conseguir turnos adicionales, o hacer uso del sistema de Shift, el cual permite cambiar inmediatamente de personaje en el equipo. Una vez que todos los contricantes están aturdidos, es posible ejecutar un ataque devastador, o un All-Out Attack. Esto sigue presente en Persona 3 Reload, pero, al igual que en la historia, se han introducido una serie de cambios que convierten en la experiencia en algo adictivo.

Para comenzar, al aplicar el Shift, los personajes de tu equipo no van a conseguir un aumento de poder, algo que puede decepcionar a más de una persona. Sin embargo, este cambio se implementó para darle un mayor balance a la experiencia, puesto que al no sufrir de cansancio, no hay necesidad de este incremento de daño. La otra gran novedad que necesita ser destaca es el sistema de Theurgy. Este es, básicamente, un ataque especial y devastador que ignora todas las resistencias del enemigo. Cada miembro del equipo puede hacer uso de este poder, pero con una serie de variaciones.

La forma en la que Theurgy funciona es bastante sencilla. Al comenzar cada turno, una barra de energía se irá llenando, y una vez que esté completa, podrás hacer uso de un ataque especial. Para hacer que este proceso sea mucho más rápido, todos los personajes tendrán que realizar cierta acción. Mitsuru, por ejemplo, necesita inflinger alguna dolencia a los enemigos, como envenenarlos. Yukari, por su cuenta, tendrá que curar a sus aliados. De esta forma, es posible realizar múltiples golpes de este tipo en el mismo combate. Esto es especialmente útil contra jefes y adversarios poderosos.

Junto a esto, al interactuar con los miembros de SEED en actividades adicionales que solo aparecen en el dormitorio de noche, cada personaje en tu equipo podrá obtener una habilidad pasiva, la cual va desde hacer más daño, hasta hacer que sea mucho más fácil infligir alguna dolencia. Todos estos cambios están enfocados en hacer que la experiencia sea mucho más accesible para todos los jugadores. Esto no solamente se ve reflejado en el sistema de combate, sino en la exploración también.

La Tower of Demise es más que solo una serie de pasillos con enemigos, puesto que ahora es posible destruir ciertos objetos para obtener ítems; y múltiples cofres se esconden en cada esquina, albergando tesoros y nuevo equipo. Junto a esto, se han introducido los cristales de crepúsculo, una moneda especial que se usa para abrir cofres especiales en donde encontramos trajes y armas raras. De igual forma, los pasillos de Nomad, los cuales en el pasado eran zonas separadas para subir de nivel rápidamente, se han convertido en secciones integradas a los pasillos de Tartarus, los cuales puedes explorar para obtener recursos valiosos y enfrentarte a enemigos poderosos. Por si fuera poco, en algunas ocasiones podrás encontrar cuartos especiales que te permitirán subir de nivel a tus personajes de forma inmediata, lo cual los lleva a la par del protagonista.

Fuera de estos cambios, el sistema de combate se mantiene de una forma similar al juego original. Cada miembro de SEED tiene su propia Persona, la cual tiene una afinidad específica, como Yukari, quien se enfoca en curar y magia de viento. Si bien el original Persona 3 y Persona 3 FES no nos daba la oportunidad de controlar directamente a los personajes, más allá de Makoto Yuki, el remake nos permite tomar todas las decisiones, similar a lo que nos presentó Persona 3 Portable. Por su parte, el protagonista es capaz de dominar múltiples Personas, con un límite de 12 en todo momento, lo cual te permite crear el equipo perfecto de acuerdo a tu estilo de juego. A diferencia de Shin Megami Tensei, en donde cada criatura es un integrante de la agrupación con diferentes estadísticas, cuando el protagonista cambia de ser, obtiene sus debilidades, fortalezas y habilidades, por lo que necesitas estar al tanto para saber en qué momento usar qué.

Si en un combate lograste aturdir a los enemigos abusando de sus debilidades o con un golpe crítico, podrás hacer un All-Out Attack, un movimiento especial que no consume un turno o algún recurso, y es devastador. Al terminar el enfrentamiento es muy probable que inicie Shuffle Time, en donde es posible seleccionar una o más cartas con una serie de beneficios, como experiencia adicional, o una Persona completamente nueva. Lo mejor de todo, es que en este remake, Shuffle Time ya no es un minijuego de memoria, sino que tienes el control total de qué recompensa elegir.

Otro ejemplo de Persona 3 Reload conservando la esencia del trabajo original está en las Personas. En lugar de expandir tu selección de monstruos al entablar una conversación, podrás obtener más y mejores criaturas por medio de Shuffle Time o al fusionarlas en el Velvet Room. En este sentido, el remake no cambia la fórmula, y solamente se enfoca en hacer que este proceso sea mucho más claro para el jugador. Junto a esto, cuando engendras un nuevo ser, ya tienes el control total de las habilidades que puede heredar, en lugar de dejar este apartado a la suerte, como sucede en el juego original. Por último, pero no menos importante, las misiones de Elizabeth están de regreso, y en esta ocasión se han incluido tareas completamente nuevas que te pedirán recolectar ciertos objetos dentro de Tartarus, o interactuar con algunos personajes.

Persona 3 Reload es un caso en donde todos los apartados funcionan como un reloj suizo. Cada acción que llevas a cabo te da algún beneficio que puedes usar en Tartarus o en las relaciones sociales. Al completar un Social Link puedes obtener más Personas. Al pasar tiempo en la biblioteca, mejora tu inteligencia, lo cual te da la oportunidad de comenzar nuevos vinculos con otros personajes, o te da acceso a ciertas locaciones. Todo se complementa, y crea una experiencia que te pide estar al tanto de sus mecanismos en todo momento. Sin embargo, no tienes que preocuparte por no completar alguna conexión durante tu primera partida, o perderte de algún evento especial, puesto que, al igual que cualquier estudiante, no puedes hacerlo todo.

El remake, por su parte, hace que la experiencia sea mucho más entretenida y fácil de llevar. No solo se han introducido nuevas formas de mejorar las relaciones con los personajes y aumentar las tres estadísticas principales del protagonista, sino que se han agregado momentos nunca antes vistos enfocados en los miembros de SEED. Junto a esto, se nos presenta un celular y un calendario que dejan en claro que actividades podemos realizar cada día, y los eventos más importantes del mes, para así organizar nuestro tiempo de una forma óptima. Por su parte, el sistema de combate también ha presentado una serie de mejoras que hacen la vida mucho más fácil. Theurgy es un agregado que, no me sorprendería, se vuelve un apartado característico de la serie en un futuro. Por si fuera poco, el permitir una exploración de Tartarus dictada por completo por el jugador hace que cada persona tenga un mayor control de su tiempo.

No cabe duda, Persona 3 Reload es la versión definitiva del clásico de Atlus. Si bien contenido como The Answer y la protagonista femenina no están presentes, el remake nos ofrece una serie de novedades que valen mucho la pena. No solo se han introducido elementos que hacen que esta experiencia sea mucho más accesible, sino que todas las mejoras y cambios hacen que este paquete esté en la línea de un Persona moderno, sin olvidar su propia identidad.

Absurdo

Persona 3 Reload es el juego que todos los fans de la serie han estado esperando desde Persona 5 Royal. Gracias a todas sus mecánicas, mejoras y narrativa, este es el punto de entrada perfecto para la serie. Para quellos que nunca han experimentado un juego de la franquicia más allá de la quinta entrega, este es el título que necesitan en sus vidas. Esta experiencia nos presenta una historia enfocada en encontrar la belleza de nuestras vidas, en los recuerdos, y el significado que le damos a cada interacción con otras personas. Junto a esto, cada una de las pequeñas viñetas valen mucho la pena, puesto que refuerzan los mensajes de la campaña principal, y ofrecen una serie de momentos con un buen rango de emociones.

El apartado visual y sonoro del remake bien podrían formar parte de juego totalmente nuevo. Persona 3 Reload toma las fantásticas bases del título original, y les da una nueva capa de pintura con la cual se logra encontrar el punto medio entre el trabajo de PlayStation 2, y el estilo que vemos en las entregas más recientes de la serie, y el resultado es simplemente espectacular, dejando en claro que el Unreal Engine es el futuro para P-Studio.

En cuanto a su gameplay, Persona 3 Reload ofrece una serie mejoras que afectan cada apartado de la experiencia. En todo momento sientes que estás en control de las actividades en las que participas y la forma en la que avanzas a lo largo de Tartarus. Incluso tomando en cuenta que contenido exclusivo de FES y Portable no está presente, puede decir, sin lugar a dudas, que esta es la versión definitiva de Persona 3, y uno de los mejores remakes de los últimos años.