Review – Granblue Fantasy: Relink

La magia del JRPG

Hay géneros con los que simplemente tenemos una relación especial. A pesar de que es importante siempre estar abiertos a nuevas experiencias por más que podrían parecer no ser para nosotros, es inevitable regresar a los lugares en los que siempre hemos sido felices. Básicamente desde que tengo memoria, he sentido una fuerte atracción por los videojuegos de rol hechos en Japón. Hay algo en sus historias, personajes, mundos y sobre todo, jugabilidad, que simplemente me cautiva. No sé exactamente qué es, pero los llamados JRPG siempre han emanado una magia sumamente especial a la que me es muy complicado resistirme. Por supuesto, adentrarte en una nueva saga siempre es un compromiso que debes de pensar dos veces por temas de tiempo e inversión monetaria, sin embargo, casi siempre suele valer la pena. Apareciendo prácticamente de la nada luego de un larguísimo y complicado proceso de desarrollo, Granblue Fantasy: Relink es prueba de por qué este tipo de juegos siempre tendrán un lugar sumamente especial en mi corazón.

Seguir el paso de todo lo que pasa en la industria del gaming es básicamente imposible, más si por ejemplo, te empiezas a meter con lo que se está haciendo en el mercado de móviles. Debido a lo anterior, es fácil que tal o cual franquicia estén completamente fuera de tu radar por más que se hagan nuevos esfuerzos con ellas al sacar títulos mucho más en forma en consolas y PC. Me parece que esto es precisamente lo que está sucediendo actualmente con Granblue Fantasy: Relink, juego que por venir de una serie más conocida en los celulares, se está pasando por alto por un nicho de jugadores que estoy seguro, encontrarán muchísimo valor en su propuesta, de hecho, te diría que si bien, sabía de su existencia, no fue sino hasta hace poco que finalmente le di la oportunidad, topándome con un producto sencillo en muchos de sus apartados, pero brutalmente sorprendente en otros, convirtiéndose en lo que probablemente sea una de las grandes sorpresa de este 2024.

Remake, remastered, secuela… ¿qué es?

Nos encontramos en una industria que debido a su gigantesca oferta de productos, nunca sabes bien con qué te vas a topar, sobre todo si decides entrar a una serie que nunca antes habías tocado. Además, un uso excesivo de términos como “Re” en los títulos de ciertos juegos, nos pueden hacer pensar un montón de cosas. Lo primero que hay que decir por si es que estás un poco confundido, es que Granblue Fantasy: Relink es un videojuego completamente nuevo. No, no se trata de un remake, remasterización o algo por el estilo como su nombre lo podría sugerir.

Verás, Granblue Fantasy es una franquicia que nace en 2014 con un título para móviles bajo el modelo de gatcha, el cual, se ha mantenido vigente y con un éxito importante durante todo este tiempo. Dicho paso dio como resultado a una franquicia que se ha expandido en un par de títulos de pelea desarrollados por Arc Systems Works en la era del PS4, así como en su propio anime. Ahora y luego de haberlo anunciado en 2016, Cygames finalmente pudo lanzar Granblue Fantasy: Relink, indudablemente su proyecto más ambicioso y serio que los pone en el mapa de quienes gustan de RPGs de mayores ambiciones.

Aclarado lo anterior, te cuento que en Granblue Fantasy: Relink tomamos el control de Gran o de Djeeta dependiendo del género que elijas para el llamado capitán del Grandcypher, nave de un grupo de aventureros que están en la importante misión de encontrar una mítica tierra conocida como Estalucia, en donde Lyria podrá cumplir su destino como mensajera de los dioses. Tras cierto suceso, perdemos a nuestra protegida, dando inicio a la gran aventura que tenemos por delante y en la cual, por supuesto, conoceremos a un montón de diferentes personajes que nos ayudarán a cumplir con nuestro objetivo, o que tan solo buscarán sacar ventaja de nuestra causa.

¿Tengo que haber jugado algo antes de entrar a Granblue Fantasy: Relink? Acá tenemos una pregunta un tanto complicada, pues a pesar de que en realidad se trata de un juego con una historia y una narrativa contenida, no deja de ser una secuela en la que sobre todo al inicio, sientes que sí te perdiste de algo. Mi consejo es que si puedes, veas de alguna manera un resumen de los eventos que se dieron en el juego original de la serie, pero también existe un apartado dentro de Relink que a través de quests de cada uno de los personajes, nos cuenta un poco de su pasado para darle mucha mejor forma al relato.

Granblue Fantasy: Relink es un RPG que cuenta una historia bastante clásica del género, pero que en más de una ocasión te podría sorprender, pues para nada acaba como uno se lo podría imaginar. Hablando de sorpresas, te cuento que estamos ante una experiencia bastante compacta que tomará entre 15 y 20 horas completar. Sí, asunto totalmente atípico dentro del género, pues el juego va directamente al grano y no se anda con ninguna clase de rodeos o echando mano de técnicas para alargar el tiempo de juego de manera artificial. Importante mencionar que el contenido endgame es bastante fuerte y del cual, evidentemente te hablaré un poco más adelante.

Directo y sin rodeos

Siempre que uno escucha el término “RPG” sabes que seguramente se tratará de un juego de decenas de horas y muchas capas de profundidad, algo que claro, representa un enorme compromiso en varios niveles. Empezar un nuevo RPG no es poca cosa. Pues bien, Granblue Fantasy: Relink toma un camino diferente, pues además de tener una corta duración como ya te lo platicaba hace un momento, nos presenta una estructura mayormente sencilla, así como un sistema de personalización y combate fácil de entender. Sí, estamos ante un título que sería ideal para cualquiera que se quiera adentrar en el género o simplemente tomar algo no tan complejo.

Comencemos con la estructura de Granblue Fantasy: Relink, apartado en el que uno puede notar de forma más marcada cómo es que se trata de un juego que va directo y al grano. Acá no existe un elaborado overworld ni un mundo abierto lleno de cosas por hacer. El título está claramente seccionado en áreas que si bien, a veces te sueltan un poco de la mano para que explores, siempre tienes un objetivo claro en el que las peleas son el principal atractivo. En el par de pueblos que visitas podrás obtener quests adicionales que normalmente se limitan a entregar ciertos materiales al NPC en cuestión, además de otros que son retos más elaborados de combate y que te recompensan con toda clase de materiales. Por cierto, estos quests se podrán completar en modo cooperativo con hasta tres amigos más, asunto que se vuelve muy divertido en el endgame cuando las cosas se vuelven mucho más complicadas.

Hablando de materiales, te cuento que la progresión y personalización también es bastante simple. Tu party que estará compuesta de cuatro personajes distintos, podrá ser comandada por cualquiera de ellos, es decir, puedes tomar el control de cualquiera. Acá tenemos un elemento muy interesante de Granblue Fantasy: Relink, pues cada personaje se controla de maneras muy distintas, dándole muchísima variedad al combate. Además de poder desbloquear nuevas artes subiendo de nivel e invirtiendo puntos en los ya clásicos árboles de habilidades, podrás cambiar el armamento, así como un perk en cada uno de los individuos de tu equipo. ¿Eso es todo? Sí, así de sencillo. Digo, también puedes mejorar tus armas, pero no mucho más.

Pasando al asunto del combate que indudablemente es la piedra angular de Granblue Fantasy: Relink, tenemos un divertido RPG de acción con fundamentos básicos ya probados, pero con un par de ideas propias interesantes. Además de contar con un ataque débil y uno fuerte que puedes mezclar para generar combos, cada personaje cuenta con una serie de artes que sirven para atacar y hacer daño elemental, así como para sanar o mejorar ciertos stats. Justamente, una de las propuestas de Cygames es que tu nivel de artes va subiendo conforme generas daño con ataques normales. Entre más alto sea dicho nivel, más efectiva será el arte que utilices. Una vez que ejecutas el movimiento, el nivel regresa a cero. Como te puedes dar cuenta, estamos ante un sistema de riesgo y recompensa bastante funcional.

Sumado a todo lo anterior, cada personaje cuenta con una barra de especial, la cual, una vez que llega al 100 por ciento, nos permite ejecutar un ataque devastador. Lo interesante de esta mecánica es que si logramos que los miembros de nuestro equipo hagan esto en forma sucesiva, generamos un ataque especial que claro, causa mucho más daño. Es algo así como el All Out Attack en los Persona. El tema de cooperar y encadenar acciones es muy importante para Granblue Fantasy: Relink, pues también existen los Link Attacks, los cuales pueden ser ejecutados cuando atacamos la debilidad de los enemigos. En caso de hacer uno de estos y que el contador de Link esté al máximo, podemos generar que el tiempo se vuelva más lento para los enemigos y así, ser más efectivos cuando estemos a la ofensiva.

Los enemigos también son un punto alto en Granblue Fantasy: Relink, pues además de ser variados, nos ponen enfrente a una enorme cantidad de jefes, varios de ellos brutalmente memorables y que apoyan mucho al propio diseño de quests del juego. Verás, a pesar de que en efecto, estamos ante un RPG que nos hace estar saltando constantemente de batalla en batalla, haciendo el proceso un tanto tedioso, siempre busca variar su propia presentación con por ejemplo, enfrentarnos contra un coloso cientos de veces más grande que nosotros en un desierto, al cual, tenemos que ir dañando por partes, o a un dragón en medio de un volcán en erupción. El nuevo juego de Cygames es uno altamente impresionante y muy cinemático que precisamente usa esos elementos en pro del gameplay.

Dirección de arte del año

Una de las múltiples razones por las que amamos los juegos de rol hechos en Japón, tiene que ver con que normalmente, la forma en la que se presentan, tiene un especial cuidado, intentando retratar mundos imposibles de diferentes formas y con distintos estilos. Una de las cosas que estamos seguros, más ha llamado la atención de Granblue Fantasy: Relink es precisamente cómo se ve, pues presenta un estilo de auténtico alarido que acentúa de gran forma por una preciosa banda sonora. Sí, estamos ante uno de eso juegos que vale la pena experimentar solo por la forma en la que se lucen y se escuchan.

Granblue Fantasy: Relink nos presenta dos modos de visualización en su versión para PS5, misma que usamos para esta reseña. El primero de ellos lleva el juego a un framerate totalmente estable de 60 cuadros por segundo, pero al duro costo de bajar la resolución total a 1080p. La segunda opción nos permite ver el juego en una preciosa y sumamente limpia imagen en 4K, pero a 30 cuadros igualmente muy sólidos. ¿Cuál de las dos recomendamos? En esta ocasión nos tenemos que ir por la de calidad de imagen, pues a pesar de estar a 30 cuadros, es un framerate sumamente bien logrado que gracias al uso correcto de diferentes efectos, ni se siente. La verdad es que sí es muy notoria la baja de resolución a 1080p en una TV 4K. Claro que al final, es cuestión de gustos, te recomendamos probar ambas, aunque lo malo acá es que para poder cambiar entre los dos modos, tienes que salir al menú principal.

Granblue Fantasy: Relink es un juego que en cuanto comience a correr frente a ti, tu quijada se irá al piso. La cantidad de colores y formas, solo se ve igualado por el enorme nivel de detalle que hay tanto en los escenarios, como en los personajes, mismos en los que se ocupan diferentes técnicas como el cel shading y demás, para darles un look verdaderamente llamativo. Algo muy vistoso es que el juego luce espectacular tanto en quietud y paz, como en medio de sus intensas batallas llenas de partículas y efectos de luz ocurriendo todo el tiempo, mismos que como ya te lo decíamos, al menos en PS5, no afectan su rendimiento. La única cosa criticable de todo este apartado sería que por momentos, sí sentí un poco saturada la propia interfaz del juego. Por cierto, no existe información de qué motor gráfico esté usando Cygames, pues no es Unreal Engine, lo que apunta a que se trata de tecnología propia que explicaría el estilo tan particular.

La banda sonora es otro de los puntos más altos de Granblue Fantasy: Relink. Toda su música está bellamente orquestada y funciona de una gran forma dependiendo del momento en el que nos encontremos que claro, va desde simplemente recorrer los pasillos de un pueblo lleno de flores, a estar enfrentando a una bestia de hielo en una tierra congelada. Las voces, mismas que por cierto están presentes en casi todo el diálogo que nos presenta el juego, se pueden poner tanto en inglés como en japonés. En ambos idiomas tenemos una destacada actuación por parte de los involucrados que le dan mucha fuerza a los personajes que están interpretando, sobre todo cuando las cosas se llegan a poner un tanto dramáticas.

Enorme sorpresa

El llamado hype es un arma de doble filo. Por un lado está lo importante que es causar cierta expectativa para que tu producto no sea olvidado por el público en el tiempo que hay entre su revelación y su lanzamiento, pero también, justamente esas expectativas le pueden jugar totalmente en contra si salen de control, ejemplo de lo anterior sobran en la industria. Es por eso que de pronto estar jugando algo que ni esperabas pero que es genial, acentúa la manera en lo que lo disfrutas. Precisamente eso me pasó con Granblue Fantasy: Relink, al cual, a pesar de sí tenerlo en el radar durante todo su duro proceso de desarrollo, casi se me terminó olvidando hasta hace unas semanas que finalmente se dio su estreno, haciendo que pasara un gran rato y que recordara por qué es que tengo tanta debilidad por el RPG hecho en Japón.

Cygames está dando un paso sumamente importante en su carrera como desarrollador, adentrándose en un mercado complicado en el que ganar respeto puede ser una de las tareas más complicadas por el alto nivel de exigencia que hay. Granblue Fantasy: Relink es un juego que no viene a revolucionar al género ni a cambiarlo para siempre, no obstante, hace cosas importantes como la de demostrar que en menos de 20 horas, se puede presentar una gran historia y un sofisticado sistema de combate que brilla gracias a su buena ejecución y a la implementación de un par de ideas originales. Si encima de todo esto tienes una presentación audiovisual que supera incluso a producciones mucho más importantes, da como resultado un brillante videojuego que creemos, no deberías de pasar por alto, sobre todo si como en nuestro caso, los RPG japoneses siempre suelen despertarte algo que otros géneros o formas de diseño simplemente no pueden.