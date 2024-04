Las ofertas de primavera llegan a Xbox

La llegada de la primera no solo trae consigo un nuevo clima, sino que las grandes compañías utilizan estos días para ofrecerle al público una serie descuentos en sus tiendas digitales. PlayStation ya comenzó su periodo de descuentos, y ahora es el turno de Xbox.

A partir del día de hoy, 5 de abril, y hasta el próximo 18 de abril, todos los usuarios de las consolas de Xbox pueden ingresar a la Microsoft Store, y disfrutar de más de mil ofertas. Aquí encontramos títulos completamente nuevos, como Skull & Bones y Princes of Persia: The Last Crown, hasta clásicos, como Age of Empires II y The Witcher III. Estas son algunas de las ofertas disponibles:

Estas son solo algunas de las ofertas disponibles. Como ya lo mencionamos, hay más de mil productos con algún tipo de descuento en la Microsoft Store, y tienes hasta el 18 de abril para aprovechar las rebajas de precio. En temas relacionados, estos son los nuevos juegos para Xbox Game Pass. De igual forma, importante tienda tiene problemas para vender productos de Xbox.

Nota del Editor:

El periodo de descuentos es muy importante para algunas personas. Quizás pagar precio completo por un título arruina los salarios de varios usuarios, y este es el único momento para disfrutar de todo lo que esta industria tiene para nosotros. Por el precio de uno, a veces es posible conseguir dos o más títulos.

Vía: Xbox