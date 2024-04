Importante tienda no puede vender productos de Xbox

No es un secreto que la situación de Xbox en Europa no es la mejor. Desde hace un par de años, la división de Microsoft ha decaído en este mercado. Ahora, tiendas en esta región han visto las bajas ventas de hardware y software con el logo de esta compañía como un problema para su negocio.

De acuerdo con Chris Dring, director de GamesIndustry.biz, al menos una reconocida tienda de Europa le comentó que actualmente tienen problemas al vender cualquier cosa que tenga el logo de Xbox. Sin embargo, han mencionado que el inventario que poseen es tan pequeño que están dispuestos a mantener estos productos en el estante, al menos por el momento. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Una importante tienda europea me comentó que están teniendo problemas al vender cualquier cosa que tenga el logo de Xbox, y han tenido conversaciones internas al respecto. Al final del día, mencionaron que ‘bueno, no hay muchos juegos, podemos soportarlo’”.

Si bien por años Europa fue un gran mercado para Xbox, desde hace tiempo hemos visto cómo esta región se ha convertido más y más en un territorio de PlayStation, dejando a la división de Microsoft de lado. Junto a esto, la posición de esta compañía durante la generación actual no ha sido muy positiva para las tiendas a nivel mundial. Sin embargo, también es importante mencionar que esto no es algo nuevo, como lo menciona Dring, Nintendo pasó por una situación similar con el GameCube y Wii U.

Pese a que hay hardware y juegos third party disponible en tienda, la oferta de exclusivas ha sido casi nula, no por la falta de software, sino por el hecho de que Xbox no está interesado en crear discos para sus títulos más aclamados. Incluso cuando deciden ofrecer un producto físico, es usualmente solo una llave, por lo que los usuarios no están interesados en adquirir un juego de Xbox, algo que afecta a las tiendas que ponen sus productos en los estantes.

Aunque se menciona que el producto no es tan grande para ocasionar problemas severos, es probable que la disponibilidad de juegos de Xbox en tiendas, no solo en Europa, disminuya significativamente en un futuro. En temas relacionados, Xbox podría perder el soporte third party. De igual forma, Phil Spencer habla sobre un posible Xbox portátil.

Nota del Editor:

Esto no debería ser una gran sorpresa. Xbox está enfocado en el aspecto digital, y en todo lo que Game Pass ofrece. Para ellos, no hay una gran necesidad de vender unidades físicas de sus juegos, o de los títulos de otras compañías. Esta mentalidad contradice a la comercialización tradicional de los juegos, y cuando todas las tiendas se den cuenta de esto, no se sorprendan si solamente encontramos juegos de Nintendo y PlayStation en los anaqueles.

Vía: GamesIndustry.biz