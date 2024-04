Uniqlo anuncia playeras de Tears of the Kingdom

Uniqlo es una de las tiendas de ropa más interesantes del mercado, puesto que han sido capaces de ofrecer varias colaboraciones importantes relacionadas con el anime y los videojuegos. Ahora, se ha revelado que este mismo mes nos ofrecerán una colección inspirada en uno de los mejores juegos del año pasado, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Por medio de su sitio oficial, Uniqlo ha revelado que a partir del próximo 26 de abril estará disponible una nueva colección de seis playeras inspiradas en Tears of the Kingdom. Aunque hay varias tiendas de esta compañía en occidente, por el momento solo está confirmado un lanzamiento en Japón, aunque no se descarta la posibilidad de que esto cambie en un futuro. Esta es la descripción que se ofrece:

“Esta es una colección original sólo disponible en UT, que expresa la magnífica visión del mundo, los personajes únicos y las escenas y líneas memorables de la obra en forma de camisetas y los incorpora al diseño”.

En la colección encontramos modelos sencillos, como una playera con koroks escondidos en un bolsillo, hasta modelos más llamativos, como una con Link y el resto del elenco principal. Es algo que todos los fans de The Legend of Zelda no se pueden perder, incluso si eso significa gastar en importación. En temas relacionados, ¿Tears of the Kingdom tendrá una secuela? De igual forma, figma de Link causa sensación en el internet.

Nota del Editor:

El diseño que más me gusta es la playera blanca con los ojos del dragón y la Espada Maestra. Es increíble que Uniqlo sea capaz de crear diseños tan llamativos, y no los lleve al resto del mundo. Si bien la importación siempre es una opción, eso significa gastar dinero que muchos tal vez no estén dispuestos a gastar en una prenda de vestir.

Vía: VGC