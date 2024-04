Después del estreno de The Matrix Resurrections en 2021, muchos pensaron que la franquicia había llegado a su fin, especialmente considerando la recepción mixta de esta cinta. Sin embargo, el día de hoy se ha confirmado que una nueva película protagonizada por Neo ya está en desarrollo en Warner Bros.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, una nueva película de The Matrix ya está en desarrollo, con Drew Goddard a cargo de la dirección y el guion. Aunque Lana y Lilly Wachowski no están involucradas desde un punto de vista creativo, Lana Wachowski tomará el papel de productora ejecutiva en esta ocasión. Esto fue lo que comentó Jesse Ehrman, presidente de producción de Warner Bros. Motion Pictures, al respecto:

“Drew llegó a Warner Bros. con una nueva idea que todos creemos que sería una forma increíble de continuar con el mundo de Matrix, honrando lo que Lana y Lilly comenzaron hace más de 25 años y ofreciendo una perspectiva única basada en su propio amor por la serie y los personajes. Todo el equipo de Warner Bros. Discovery está encantado de que Drew esté haciendo su nueva película de Matrix, añadiendo su visión al canon cinematográfico que las Wachowski pasaron un cuarto de siglo construyendo aquí en el estudio”.

Por su parte, esto fue lo que comentó Goddard al respecto:

“No es una exageración decir que las películas de Matrix cambiaron tanto el cine como mi vida. El exquisito arte de Lana y Lilly me inspira a diario y estoy más que agradecida por la oportunidad de contar historias en su mundo”.

Lamentablemente, por el momento no hay más detalles. Se desconoce el tipo de historia que se nos presentará en esta ocasión, los actores involucrados, la fecha de estreno, y mucho más. Para aquellos que no reconozcan el nombre del director, Goddard se ha encargado del guion en películas como Cloverfield y The Martian, y dirigió cintas como The Cabin in the Woods y Bad Times at the El Royale, por lo que cuenta con la experiencia necesaria para entregarnos algo que valga mucho la pena.

Recuerda, una nueva película de The Matrix ya está en desarrollo, y estará disponible en un futuro. En temas relacionados, adaptan The Matrix a un show de hip-hop. De igual forma, Keanu Reeves donó casi todos sus ingresos de The Matrix Resurrections.

Nota del Editor:

Drew Goddard es un gran director y director. No dudo que él sea capaz de entregarnos una fantástica película de The Matrix. Es Warner Bros. en quien no confió. La compañía puede arruinar la cinta por completo. Solo espero que este no sea el caso.

Vía: The Hollywood Reporter