Habrá nuevo Ubisoft Forward en el verano

El E3 ha muerto, pero los eventos de verano siguen. No solo una nueva edición del Summer Game Fest está en camino, sino que Ubisoft ha confirmado que el próximo mes de junio tienen pensado realizar una presentación digital enfocada en el futuro de la compañía francesa.

Por medio de sus redes sociales, Ubisoft ha confirmado que el próximo 10 de junio se llevará a cabo una nueva edición de Ubisoft Forward en Los Ángeles, California, en donde tienen pensado revelar nueva información sobre algunos de los proyectos que tienen en puerta, como lo sería uno de los tantos desarrollos relacionados con Assassin’s Creed.

It’s back ✨ Join us live from Los Angeles for #UbiForward on June 10 for updates and upcoming releases! pic.twitter.com/PevpR3rfvH — Ubisoft (@Ubisoft) April 3, 2024

Aunque por el momento no hay información sobre el tipo de anuncios planeados para este evento, es muy probable que se comparta nueva información sobre Star Wars Outlaws y Assassin’s Creed: Code Name RED, títulos que están planeados para llegar a nuestras manos antes de finales de marzo de 2025. De igual forma, no se descartan sorpresas, como lo sería el Prince of Persia que se filtró.

Solo nos queda esperar a que más información esté disponible. Recuerda, el siguiente Ubisoft Forward se llevará a cabo el 10 de junio de 2024. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el nuevo Prince of Persia aquí. De igual forma, Assassin’s Creed Jade había sido retrasado hasta el 2025.

Nota del Editor:

Ubisoft tiene el potencial de cerrar de maravilla el 2024. Después de lo que fue Avatar: Frontiers of Pandora, estoy emocionado por todo lo que Star Wars: Outlaws nos puede ofrecer. Junto a esto, si vemos alguna colaboración con Nintendo, todos podemos estar de acuerdo de que esta sería una de las mejores presentaciones del verano.

Vía: Ubisoft