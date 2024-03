Figma de Link de Tears of The Kingdom es una sensación

A inicios de esta semana se dio un anuncio que los fanáticos de The Legend of Zelda apreciaron con todo el corazón, y eso fue justamente la revelación por parte de Good Smile en relación al lanzamiento de una figura de Link de Tears of The Kingdom, la cual luce bastante llamativa. Y es que aunque ya han salido más coleccionables Figma de esta saga, por mucho esta sería la más detallada que se ha visto a lo largo de la historia, lo cual ha hecho a los seguidores querer pre ordenarla de forma instantánea.

Entre los datos a tomar en cuenta, es que se puede pedir en diferentes tiendas, pero solo Good smile tiene la versión DX de la misma, es decir, contiene items que los usuarios pueden agregar a esta figura para diferentes poses con los elementos únicos del videojuego. Sin embargo, quien guste tenerla en la forma estándar puede pedirla en tiendas externas, cuenta con la Master Sword, escudo y un par de caras intercambiables con gestos diferentes.

Acá el video de presentación:

En cuanto al precio de la figura, es de 16,800 Yens más los impuestos pertinentes y también la cuestión del envío. La fecha de salida para los usuarios que compren a través de Webs Japonesas será el próximo febrero de 2025. Sin embargo, para la versión estadounidense de Good Smile, tendrán que esperar hasta el segundo tercio de ese año. Y no está de más decir, que en esa página solo mandan a dicha región y Canadá, no hay para a latinoamérica.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom está disponible en Nintendo Switch.

Vía: Good Smile

Nota del editor: La verdad es un coleccionable que no me voy a perder por nada del mundo. Pues las estatuas gigantes que salieron no pude por cuestión de precios desorbitantes, pero en este caso el gasto se puede llevar a cabo, a cambio de comer atún un par de semanas.