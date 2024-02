Review – Foamstars

Cuando Square Enix le apuesta a los shooter online

Este mes de febrero ha estado repleto de lanzamientos en cuanto a videojuegos, esto va desde grandes proyectos como Persona 3 Reload, hasta algunos más modestos donde encontramos a Skull and Bones de Ubisoft. Y dentro de este marco Square Enix está lazando un proyecto que no suele estar en su zona de confort, pues de trata de un título multijugador. Con esto me estoy refiriendo claramente a Foamstars, shooter en tercera persona que desde el primer vistazo muchos ya lo estaban comparando con la franquicia de Splatoon por obvias razones. Y es que en ese video pudimos ver muchos colores saltando por todos lados y a eso le sumamos la importancia de lanzar tinta a los escenarios para moverse, o en este caso, espuma es elemento a utilizar. Desde que se hizo la presentación correspondiente, lamentablemente pasó de forma desapercibida para muchos, dado que hasta la propia empieza que lo tiene como un exclusivo no le hizo casi publicidad (Sony). Y con cada uno de los avances en YouTube no captaba la atención de su posible público y por ende esos ya eran signos para alarmarse.

Al final, se comentó de manera sorpresiva (y esperemos no haya sido medida desesperada), que este lanzamiento se iba a dar gratis con el servicio de PS Plus, al menos por tiempo limitado, logrando atraer a algunos curiosos. Eso nos lleva justamente a que actualmente ya está disponible, y sí, hemos podido jugarlo por muchas horas. Todo lo hemos hecho con el fin de darles a conocer si realmente vale la pena empezar a usar microtransacciones en este título, o si tal vez debas permanecer en franquicias ya sólidas como lo puede ser Fortnite. Después de todo, podemos decir que se necesita hacer pago de entrada para esta experiencia, ya sea con la suscripción en línea o más adelante con el desembolso de $30 USD. ¿Logrará Foamstars quitarse esa etiqueta de ser un Splatoon con presupuesto menor? ¿ O tal vez es el fracaso que muchos esperaban desde la primera vez que se mostró al público? Bueno, eso lo vamos a ver en una nueva Atomix Review que con total agrado hemos preparado para ustedes, y que también podría salvarlos de hacer un gasto que se pueda considerar innecesario.

Con todo esto en mente, es momento de que tomes a tu estrella favorita y tus armas de lanzamiento de espuma, pues hay que adentrarse en un mundo donde la buena onda y los combates amistosos son el pan de cada día. Y claro, lo que siempre se debe comprobar en este tipo de escritos, es si realmente la experiencia logra destacar en el apartado de diversión.

Una ciudad llena de estrellas

El contexto de Foamstars nos pone en una ciudad llamada Burbópolis, lugar lleno de luces, juegos de azar y hasta Idols que hacen de este lugar una fiesta eterna en donde solo cabe la buena y demás actitudes. Aquí sus habitantes se lo pasan de lo mejor hasta que de repente llegan unos personajes que se llaman Espumonstruos.

Esta amenaza pinta con destruir todo lo que hay por su paso, razón por la cual las autoridades llamaron a los Foamstars, celebridades que se dedican a dar espectáculos de espuma en equipos: Y como cuentan con el arsenal necesario, serán ellos quienes se encarguen de las oleadas de monstruos que van llegando al lugar.

Dentro del equipo inicial tenemos a Soa, Agito, Tónica, Jet Justicia, Pin Guina y Aguafiestas. Quienes cuentan con sus propias historias y motivos para volverse celebridades, esto desde un creador de experimentos que quiso salir a la acción, hasta una chica que era motivo de burlas por sacar burbujas hasta que se convirtió en ídola de muchos.

Podríamos decir que las historias que nos cuentan aquí son parecidas a lo que tenemos en Overwatch, es decir, narraciones individuales de cada héroe con sus motivos para convertirse en lo que son a día de hoy. Algo que podría decirse no está mal, después de todo los jugadores pasarán muchas horas jugando con los avatares.

Este podría decirse que es el primer elemento que hace el proyecto de diferencie de Splatoon, dado que en este último el personaje que manejamos no tiene personalidad alguna para sentirnos en inmersión con el mismo. Pero como aquí todo tiene una estética de anime, es lógico que las cosas deben tener al menos un pequeño contexto.

Con esto en mente, queda la duda de si van a expandir de alguna forma la narrativa conforme se desarrollen las temporadas y si lo van a dejar tal cual lo estamos viendo en este momento. Eso sí, también habrá que ver si Square Enix queda convencida con sacar más actualizaciones, eso ya dependerá de cuánto público esté dispuesto a darle una oportunidad, lo cual no estaría de más, ya que por ahora es gratis con la membresía de PS Plus.

A disparar espuma se ha dicho

Como se ha comentado con anterioridad, Foamstars es un shooter en tercera persona enfocado al multijugador, en el que al estilo de otros títulos, podremos entrar a los encuentros mediante un lobby especial. Y eso es básicamente lo que se debe hacer dentro del título como debería esperarse e un producto de esta naturalidad que entre un free to play pero también un juego que se debe comprar.

Es bien sabido que estos juegos puedes tener a un avatar personalizado a tu gusto, pero en este caso las cosas no van así, pues ya tendremos personajes establecidos a los cuales de hecho podemos cambiarle la ropa y accesorios pero no más. Dado que como tienen ya sus personalidades definidas, eso también conlleva poderes establecidos.

Es decir, habrá quien tenga pistolas ligeras, alguien más con un arma estilo rifle o incluso con quien simula una escopeta. Y como ya sabrán, en lugar de lanzar balas o proyectiles que pueden ser letales, en este escaso es espuma; la cual se va expandiendo por el escenario con un fin concreto, y no, no es tratar de abarcar la mayor parte del escenario con la misma.

Para este caso, sirve claramente para bajar la vida a los enemigos, pero también si se queda esparcida por el suelo podremos utilizar una tabla de surf con el gatillo izquierdo para deslizarnos más rápido sobre los escenarios. Pero eso no es todo, pues una de las mecánicas principales es justamente usar la tabla para derrotar definitivamente a los rivales encerrados en una bola de espuma, aunque también puede ser salvado si sus aliados hacen el mismo movimiento.

Al igual que con otros juegos del estilo, aquí también podemos conseguir especiales que se activan en con un botón, para este juego es el triángulo, y la habilidad variará según el personaje. Esto va desde encerrarnos en una pelota que luego explota como una granada, o hasta crear un muro en el que el equipo se puede concentrar para recobrar energías.

No voy a negar que el gameplay se siente bastante ágil, y hasta cierto punto divertido, pero con el pasar de las partidas sientes que ya pudiste explotar todo lo posible y es probable cansarse debido a la falta de variedad. Pero, la cosa se puede hacer más amena si el usuario decide explorar todos los personajes, ya que como comentamos, tienen distintos poderes que harán al usuario pensar más en su estrategia.

Algo que tampoco se debe dejar pasar, es que se pueden obtener más personajes con el pase de batalla, el cual tiene una barra de experiencia que se va llenando entre más competimos en línea. Además, hay gemas especiales que a manera de un RPG, aumentan nuestros diferentes atributos que van desde la velocidad del disparo hasta la durabilidad de los especiales.

Muchos modos pero poca gente

Es momento de pasar a los modos de juego de Foamstars, y el primero es de misiones, en el cual deberemos derrotar oleadas de los Espumonstruos mientras conocemos las habilidades de cada personaje. De cada uno son tres misiones, las cuales lamentablemente son muy parecidas y llegan a aburrir, pero al menos así aprendemos los básicos del juego.

Afortunadamente, también hay misiones PVE, y así las fases de oleadas se hacen más interesantes en compañía personas que entran al juego online, así que una vez termines el modo “historia” de cada estrella, recomiendo pasar al de cuatro jugadores. Aunque se vuelve ligeramente tedioso tiene su encanto por así llamarlo.

Después de esto ahora sí llegamos a los modos en línea más en forma, el primero es Smash the Star, en el que la manera de ganar me parece ingeniosa, ya que competirán dos equipos conformados por cuatro jugadores y la misión es eliminar a siete personas del lado contrario, una vez que esto pase saldrá a la luz el jugador estrella y este tendrá que ser vencido para que la partida termine.

Me llama mucho la atención como las cosas se van saliendo de control, pues como habrá mucha espuma en pantalla en ocasiones la partida puede tornarse confusa y hasta el propio usuario no podría acordarse de que equipo proviene. Aunque sí, una queja puntual, es que no te deja quedarte para más partidas seguidas, ya que te sacan al lobby una vez termina el juego y hay que volver a hacer el emparejamiento.

Con eso en mente, es hora de pasar a la mayor debilidad del juego, por lo menos en este momento, y es que si quieres entrar a los demás modos como Rubber Duck o el de clasificación, es prácticamente imposible. En todo el tiempo que estuve jugando para la review solo pude entrar en una ocasión, para descubrir que es un modo con potencial pero que desgraciadamente no puedo extenderme tanto debido a que traté de manera constante entrar a partida pero de plano fue imposible.

Esto puede deberse a que Square Enix sacó el juego en el peor momento posible, pues podría haber quedado mejor para el verano, ya que le tocó competir directamente con Helldivers 2, razón por la que no le prestaron atención. Incluso si es gratis con PS Plus, parece que la gente lo probó por un minuto y decidió nunca regresar.

De momento podemos decir que se intentaron probar los demás modos pero desgraciadamente no hay nadie con quien entrar a partida. Y eso me hizo tener que probar Smash the Star una y otra vez, lo cual al inicio puede engancharte ligeramente, pero ya después de la décima ronda quieres hacer otra cosa que no sea simplemente kills a los enemigos.

Hubo ocasiones en que pase más de cinco minutos por entra a la partida, pero hasta el propio juego se cansó e indicó que lo volviera a intentar, esto sin claro éxito. Al final ya no pude con esto y me a pasé en el único modo en el que aparentemente sí había gente, al menos que se tuvieran problemas con entrar a ciertas partidas del título.

Para terminar, quería hablar de las microtransacciones, las cuales son solo skins de los personajes, nada más, y me sorprendió bastante que los precios van desde los 15 hasta los 45 dólares por simples cosméticos, no hay mejoras o algo similar. Algo que me parece un abuso total y la verdad, yo no recomendaría hacer alguna transacción en la tienda.

Buen estilo de arte y música

Es un poco injusto que este juego tenga un interesante apartado artístico, ya que este se ve opacado por las cosas negativas del gameplay. Y es que esos modelos de estilo anime no se ven para nada mal, de hecho tienen sus toques originales que a los fans de este tipo de animaciones van a disfrutar, más por las ilustraciones que se ponen en ciertas cinemáticas del modo misiones.

Por su parte, el diseño de los monstruos y seres extraordinarios también es llamativo, y esto se ve acompañado de escenarios que complementan como anillo al dedo. Todo se siente refinado y siento que utilizan mucho el color dorado, lo que nos hace pensar que estamos ante un producto Premium que pudo tener realmente relevancia y hacerse de sus fans.

Aunque sí hay algunos fallos puntuales, pues como ya se dijo, en algunas partidas donde los escenarios no son tan amplios uno se puede perder por los colores fosforescentes de la espuma. A tal punto de ya no saber en que parte está uno ubicado, haciendo que el equipo pierda parte del apoyo en el proceso.

En cuanto al rendimiento del juego, tenemos hasta 4K de resolución en PlayStation 5 y 1080p en el caso de PS4 por obvias razones de limitaciones de hardware. Sin embargo, los 60 cuadros por segundo se mantienen estables en ambas versiones, por lo que sin problemas hay crossplay entre ambas consolas y así se puede acoplar a un ecosistema.

Llegando al apartado musical, encontramos sonidos muy movidos pero elegantes a la vez, dado que nos dan la sensación de estar escuchando un Jazz que va creciendo en intensidad conforme se desarrolla la partida. Y claro, el tema cantado principal del juego es bastante placentero al oído, hasta puedo decir que me recuerda a las canciones de Persona 5.

Terminando el apartado de sonido están los efectos que nos hacen sentir dentro de la partida, ya sea desde el lanzamiento de la espuma hasta cuando golpeamos con nuestra tabla de surf. Por supuesto, no falta la actuación de voz que se hace de manera decente, existiendo la opción de poner en inglés o japonés las actuaciones.

Mucho potencial que no pudo explotarse

En conclusión, podemos decir que Foamstars no es tal cual una copia de Splatoon, dado que cuenta con los suficientes elementos como para forjarse su propia identidad en el medio. Sin embargo, es decepcionante que los méritos propios no son tan interesantes como para que sea un juego que valga la pena probar por horas.

No lo digo tal cual porque sea un mal gameplay, sino el hecho de que se vuelve repetitivo debido a la ausencia de gente dentro de los servidores, lo cual hará que muchos usuarios en este momento se vean limitados a probar un solo modo de juego. A eso se agrega una decisión de diseño extraña en el que al terminar una partida, somos expulsados de forma inmediata al lobby.

Claro, tenemos en la parte positiva a su estilo de arte llamativo y música con buen ritmo, pero eso no hará que los errores del gameplay pase desapercibidos por la gente que tenga ánimos de jugarlo. Ojalá con el tiempo Square Enix mejore esta situación, de lo contrario, no sorprendería que antes de fin de año el juego cierre.

Si cuentas con PlayStation Plus y quieres probarlo, ahí está la opción de agregarlo a la biblioteca, y creo que sería una buena idea adquirirlo en este momento. Pero en caso de que llegues a la época en que lo pondrán a $30 USD, la verdad yo no recomendaría hacer la compra, mejor guarda el dinero para un producto que sí aporte en relación calidad precio.

Recuerda que Foamstars está disponible para PS4 y PS5.