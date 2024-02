Review – Mario vs. Donkey Kong

Fuerza en la constancia

La industria entera pasa por momentos turbulentos. Algunas de las principales compañías reportan a diario cientos y hasta miles de despidos, mientras que otras no saben bien cómo mantener un flujo constante de lanzamientos. Las súper producciones AAA han probado ser casi insostenibles y al parecer, el futuro más bien tiene que ver con juegos de menor envergadura que puedan ser terminados en lapsos mucho menores de tiempo. Precisamente, Nintendo parece haber encontrado la fórmula ganadora al estar lanzando casi mes con mes, algún título de consideración en exclusiva para el Switch, esto entre estrenos totalmente nuevos, y remakes de viejos clásicos. Continuando con dicha tendencia en medio de lo que parece ser la víspera de la revelación de su nuevo hardware, los de Kioto han decidido traer de regreso a uno de los juegos más queridos del Game Boy Advance. Mario vs. Donkey Kong nos deja clara la importancia de esta serie que en realidad, vio nacer a dos de los más grandes iconos del gaming y de la cultura popular.

Lanzar remakes, remasterizaciones o como los queramos llamar siempre levantará polémica. La propia Nintendo ha recibido muchas críticas por este tipo de prácticas que en los últimos años han funcionado como soporte a la gran constancia que mantiene de lanzamientos exclusivos para su consola. Sí, la mayoría de las veces es mejor tener títulos totalmente nuevos que intenten innovar, pero creo que de vez en cuando tomarse un momento para voltear hacia atrás y ver qué se estaba haciendo en el pasado, es muy enriquecedor, y qué mejor que hacerlo por medio de una revisión que haga más accesible a tal o cual clásico. Este nuevo remake de Mario vs. Donkey Kong apunta a lograr precisamente todo esto; a devolvernos a una entrega con 20 años de antigüedad que aún tiene mucho qué aportar y que con los cambios y modificaciones que está recibiendo en su nueva versión, la hacen más disfrutable que nunca.

Directo del GBA

Antes de pasar a contarte de manera concreta sobre lo que incluye y todo lo que cambia este remake, me parece importante poner algo de contexto sobre de dónde viene toda esta sub serie de Nintendo, pues su historia es marcadamente interesante, esto claro, además de contarte con qué tipo de juego te vas a topar por si es que nunca le diste la oportunidad al original en su momento.

Cuando a inicios de los años ochenta los videojuegos solo parecían como una moda pasajera, Nintendo comenzaba su transición de ser una compañía de juguetes, a una totalmente dedicada a esta nueva forma de entretenimiento. Tras un par de experimentos, la llamada arcade, Donkey Kong, se convertía en su primer gran éxito, dándole vida tanto al famoso gorila, como al plomero favorito de todos nosotros. A pesar de que parecía que la rivalidad entre ambos daría para mucho más, Shigeru Miyamoto y compañía decidieron separarlos hasta que muchos años después, en 1994 para ser exactos, vivieron un reencuentro con el sensacional Donkey Kong de Game Boy, el cual, posteriormente tendría otro regreso con Mario vs. Donkey Kong de Game Boy Advance de 2004.

Pero bueno, ¿qué tipo de juego es de Mario vs. Donkey Kong? Como ya más o menos te lo adelantábamos, este título es una especie de evolución de la fórmula clásica de aquella arcade de 1981, solo que acá se le agregan varios elementos de puzzle para darle mucha más profundidad a cosas como su diseño de niveles y en general, mecánicas de juego. Algo sumamente interesante que seguro notarás de manera inmediata en cuanto empieces con el remake es el tema del control. Verás, desde su primera versión, la intención del Nintendo Software Technology era hacerte sentir un poco ese peso tan especial que tenía Mario antes conocido como Jump Man, en el juego en el que nació, haciéndote vulnerable a todos los peligros del escenario. No, Mario para nada se siente como en Super Mario Bros. Wonder ni como en cualquiera de sus títulos clásicos.

Por supuesto, Mario vs. Donkey Kong es un juego marcadamente más complejo que sus antecesores, pero siempre haciendo referencia a cosas como Donkey Kong Jr., por ejemplo. Cada uno de sus niveles contenidos está dividido en dos fases. En la primera de ellas debes de tomar una llave para llevarla a la puerta correspondiente. En la segunda, deberás de rescatar a uno de los Mini-Marios de juguete. Una vez que superas los seis retos de cada uno de los mundos temáticos, pasas a un nivel especial en el que muy a la Lemmings, deberás de guiar a los pequeños Mario de juguete por una serie de obstáculos hasta un baúl. Ya completado lo anterior, viene el enfrentamiento contra DK que claro, hace las veces de jefe de cada uno de estos mundos.

Lo que más le da sabor a toda la experiencia de Mario vs. Donkey Kong es que además de que debes de tener habilidad al momento de las plataformas, tienes que usar la cabeza para resolver puzzles. Normalmente tenemos una serie de switches de colores que encienden o apagan cosas como escaleras o bloques que son esenciales para poder llegar a la meta. Además, hay elementos como bandas movibles y claro, enemigos que si te llegan a tocar, causarán tu muerte instantánea. La forma en la que el juego mezcla todos estos conceptos con un súper creativo diseño de niveles, dan como resultado una experiencia brutalmente divertida y hasta adictiva por momentos. Importante mencionar que el propio diseño del título está pensado para que puedas pasar un par de minutos rápidos de diversión y después seguir con otra cosa, esto en el espíritu portátil del Game Boy Advance.

Sobre la historia de Mario vs. Donkey Kong no hay mucho qué decir como seguro te lo podrás imaginar. Un buen día viendo la televisión, Donkey Kong se topa con una agresivo comercial sobre una nueva línea de juguetes conocida como Mini-Marios. El gorila queda completamente enamorado y sale corriendo a comprarlos todos para darse cuenta de que es muy tarde, pues el producto es un éxito en ventas y está totalmente agotado. En su desesperación, DK decide asaltar la fábrica de Mario para robarse los juguetes. Ahí, el famoso plomero emprende una persecución para recuperar la mercancía. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. La rivalidad entre Mario y Donkey Kong no es revivida por una bella damisela que ha sido secuestrada, sino por unos juguetes de plástico.

Mario vs. Donkey Kong es un juego que de primera instancia podría parecer sumamente sencillo y en realidad, parte de su magia está en que de lo simple, construye grandes ideas que brillan intensamente cuando todas se conjugan. Es uno de esos juegos que en todo momento te recuerdan por qué la filosofía de diseño de Nintendo es tan especial y sobre todo, tan resistente al paso del tiempo.

Niveles extra y más

Dicho todo lo anterior, me parece que es buen momento de pasar a contarte mucho más sobre los cambios concretos y adiciones que vienen en este remake o nueva versión de Mario vs. Donkey Kong, los cuales, me sorprendieron bastante, pues recordemos, uno nunca sabe bien con qué tipo de trabajo se va a topar siempre que hablamos de este tipo de productos. De entrada, te puedo decir que Nintendo entendió bien qué dejar intacto y en donde había oportunidades de mejora para indudablemente superar lo que se hizo con el título original de Game Boy Advance.

Evidentemente, lo primero que salta a la vista es todo el trabajo gráfico y sonoro que se hizo. Se dejan de lado las encantadoras gráficas en pre render del juego original, para apostar por assets completamente nuevos. El resultado es sensacional, pues se busca recrear de la mejor manera posible diferentes materiales como por ejemplo, el plástico de los juguetes o claro, el complejo pelaje de DK. Todo luce como sacado de una caja de juguetes con brillos y texturas que casi puedes sentir. Este trabajo me recuerda bastante a lo que se hizo hace poco con Mario Party: Superstars. De lado técnico igual puedes esperar muy buenas cosas. El juego corre de manera sensacional en 1080p cuando está en el dock, y a un bello 720p en modo portátil. El framerate es totalmente estable y no nos topamos con ninguna clase de bug o glitch que demerite la experiencia. La música es una de mis partes favoritas. Todo el soundtrack fue retrabajado con instrumentos orquestales que le dan un sentimiento muy especial. El cambio estético general de Mario vs. Donkey Kong es sumamente importante, 20 años han pasado desde el estreno original, cosa que indudablemente se nota.

Un elemento bastante interesante que la verdad, no esperaba que me gustara tanto, es la adición de un modo cooperativo local. Sí, local, no es posible jugar online. Quien esté a tu lado, podrá tomar el control de Toad para pasar completa la campaña junto a ti. Al principio, notarás que el reto se reduce enormemente pues básicamente puedes estar en dos lugares a la vez, sin embargo, poco a poco todo empieza a cobrar un encanto bastante especial. Sigo sorprendido por lo bien que se juega algo como Mario vs. Donkey Kong con dos jugadores al mismo tiempo cooperando para resolver cada uno de los puzzles y retos. Te lo recomiendo ampliamente sobre todo si tienes a un niño o niña en casa con quien disfrutarlo.

Indudablemente, el extra más importante de este remake de Mario vs. Donkey Kong tiene que ver con sus niveles extra. Verás, el conteo total pasa de 90 niveles a 130, esto gracias a la adición de dos mundos temáticos completamente nuevos. Por un lado tenemos Merry Mini-Land con su tono de circo y mecánicas de viento muy bien pensadas, y por el otro está el mucho más retador Slippery Summit, que echa mano del hielo y la nieve para poner a prueba tus habilidades al momento de saltar. Dichas adiciones le suman unas cuantas horas de juego a la experiencia completa, siendo creo yo, la principal razón por la que cualquiera que jugó el título original, querrá entrarle a esta nueva versión.

Sumado a todo lo anterior, tenemos la llegada de un Casual Mode que como su nombre lo indica, hace que la experiencia se vuelva marcadamente simple al meter unas burbujas de seguridad siempre que Mario es afectado por un enemigo o peligro dentro de los escenarios, esto claro, para no morir. Si eras de los que les gusta el speedrun, te alegrará saber que también es posible desbloquear un Time Attack mode. Para rematar, tenemos que los mini juegos de azar de los pequeños regalos que recolectamos, ha sido reemplazado por un bonus stage por mundo, en el cual, podemos recolectar vidas mientras perseguimos a una llave voladora dentro de uno de los niveles. Está divertido, pero no es nada del otro mundo.

Mi única queja real de todas las modificaciones que se hicieron a este remake de Mario vs. Donkey Kong además de la total falta de algo como una galería de arte o el poder escuchar el soundtrack por aparte, es que algunas hit boxes se pueden llegar a sentir extrañas. La verdad no recuerdo si esto era un problema en el juego original, pero en este, en más de una ocasión intentaba saltar por ejemplo encima de una bomba, y más bien el juego detectaba que había chocado con ella, haciendo que perdiera una vida de manera un tanto injusta. Nada tan importante o para causar preocupación, pero que tenía que mencionarte en esta reseña.

Esta nueva cara de Mario vs. Donkey Kong brilla de forma intensa por cómo es que retiene la magia de la obra en la que se está basando, y encima de ella hace algunos cambios que la convierten en un mejor juego. Además, la adición de dos mundos completamente nuevos llenos de niveles y nuevas ideas que no habíamos visto antes, hacen que el objetivo de superar al título original, se cumpla a cabalidad.

Respeto por los grandes clásicos

El paso que Nintendo ha tomado siempre que se trata de traer de regreso a tal o cual juego de antaño, es brutalmente positivo. La compañía ha elegido perfectamente a los estudios que se deben de hacer cargo de este tipo de proyectos, permitiendo que un trabajo que se consideraba abandonado, de la nada tome vida completamente renovada. ¿Nos hubiera gustado que mejor se lanzara un Mario vs. Donkey Kong completamente nuevo? Sí, totalmente, pero creemos que lo hecho con esta nueva versión supera por completo nuestras expectativas, luciendo mejoras sustanciales y extras que valen completamente la pena.

Un muy llamativo y hasta impresionante por momentos retrabajo audiovisual, mejoras en calidad de vida y ajustes que hacen más cómodo todo, así como extras que expanden de manera sustancial a la experiencia en general, son solo algunas de las razones por las que creemos, debes de tener dentro de tus prioridades a este remake de Mario vs. Donkey Kong, incluso si eres de los que disfrutó del juego original en su momento hace ya dos décadas, aquí vas a encontrar algo de mucho valor. Ni qué decir si nunca pudiste jugar el título original, pues ahora es el mejor momento para hacerlo. Nintendo sigue demostrando que este es el camino de la constancia y sobre todo, la forma en la que se deben tratar a viejos clásicos. Switch simplemente no para.