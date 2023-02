Review – Hogwarts Legacy

Definiendo a una generación

Siento que fue ayer cuando uno de mis mejores amigos de la primaria me contaba sobre un tal Harry Potter. “Es un mago, me dijo” Yo, en toda mi inocencia, en automático pensé que se refería a una especie de David Copperfield, es decir, a un ilusionista de la vida real. Luego de recibir un rotundo NO de su parte cuando le contesté con mi equivocada teoría, comenzó a contarme un poco sobre el universo de JK Rowling y cómo es que venía de unos libros de los que todos estaban hablando. Con poco más de 10 años en ese momento, no tardé en convencer a mi mamá de que esa misma tarde me llevara a comprar La Piedra Filosofal. Ella, al verme por primera vez en mi vida entusiasmado por un libro y claro, sin entender mucho el por qué, accedió. El resto es historia. Quedé completamente absorbido y envuelto en ese maravilloso mundo, lo cual, solo vino a amplificarse cuando en el cine se estrenaba la primera película de la saga. Harry Potter ha sido parte clave en mi vida por un montón de razones y ahora, ya entrado en mi etapa de adulto, simplemente no puedo creer que algo como Hogwarts Legacy finalmente haya llegado. A continuación te contaré un poco sobre mi paso por los pasillos del castillo y sus alrededores.

La historia de la franquicia dentro de los videojuegos siempre ha sido complicada. A pesar de que tenemos intentos muy recordados como los dos primeros títulos y claro, aquel centrado en el Quidditch en la era del Gamecube y PS2, el propio derroche comercial de la marca nos llevó a tener experiencias verdaderamente malas, como los shooter en tercera persona de EA. Claro, bonitos intentos se hicieron del lado de Lego, pero al final, todos sabemos lo simplones que pueden ser los juegos con el nombre de la famosa línea de juguetes. La conclusión de la saga de películas y claro, el desastre que han sido las Fantastic Beasts, hacían que la idea de tener un nuevo juego digno de Harry Potter se viera lejano… ¿o no? Pues bien, creo que justamente esta especie de lavado y desaturación del universo del querido mago, hicieron que las cosas se dieran para que Warner Bros. y compañía, decidieran apostar algunas decenas de millones de dólares en crear un juego AAA dentro de todo este mundo. Muchos habíamos pensado que Hogwarts Legacy era demasiado bueno para ser verdad, pero te puedo decir que es demasiado bueno y es verdad.

La decisión correcta

Uno de los grandes retos con los que todo juego de licencia se topa, tiene que ver con el tipo de historia que va a contar. ¿Seguir exactamente el relato de la película, serie o libro? ¿Inventar un arco totalmente nuevo? ¿Olvidarse del canon por completo y hacer lo que funcione? Son algunas de las interrogantes con las que seguramente, Avalanche se topó al momento de empezar a trabajar en Hogwarts Legacy, mismas que por supuesto, son más complicadas si tomas en cuenta el enorme lore de la serie y sobre todo, el gran cariño y conocimiento que los fans tienen sobre él. Pues bien, creo que el camino tomado por el juego es el correcto, alejándose marcadamente de Harry Potter y sus amigos pero a la vez, no olvidándose de las ligas inherentes que tiene con todo esa etapa. Es complicado, lo sé.

La historia de Hogwarts Legacy toma el rumbo de ser una precuela de todo lo que vimos en la saga de Harry Potter. Y decirle precuela solo es un término, porque en realidad, estamos hablando de hechos que ocurrieron básicamente 100 años antes de los famosos libros y películas. ¿Tengo que haber consumido dicho arco para entrarle a este nuevo juego? Pues bien, la respuesta sería que no, pues es un relato marcadamente aparte, sin embargo, hay que entender que estamos ante una obra pensada para fans que no se detiene mucho a explicar ciertas partes de su lore que cualquiera que haya visto las cintas o leído las novelas, entenderá perfectamente.

Dicho lo anterior, te cuento que todo el relato se ubica a finales del siglo XIX. Las tensiones entre magos y duendes se comienzan a agravar hasta que finalmente, estalla un importante conflicto. Ambas partes se encuentran buscando un tipo de magia antiguo y muy poderoso desarrollado muchos años atrás por un grupo de profesores de Hogwarts. Aquí entra nuestro protagonista, el cual, nosotros le damos apariencia y nombre en un robusto editor de personajes antes que comience nuestra aventura. Importante mencionar que cosas como la complexión, género y demás rasgos anatómicos, no podrán ser modificados más adelante. Color de cabello y corte sí, pero no mucho más. Importante tener esto en cuenta.

Regresando a la parte de la historia, te cuento que nuestro protagonista cuenta con un pasado misterioso. Por razones que no te revelaré, su educación mágica se ha dado fuera de las paredes de Hogwarts a través del profesor Eleazar Fig, que básicamente es un mentor y tutor. A pesar de lo anterior, tenemos que finalmente ingresar a la escuela de magia y hechicería comenzando por el quinto año. Sí, no es como que entres en primero y no sepas nada de magia. El cuidado del profesor Fig nos ha dado bases, pero aún queda mucho por aprender. Esta decisión en particular ha sido cuestionada, sin embargo, creo que es un recurso que se tuvo que tomar para justificar dos cosas principalmente: por un lado el no perder la magia de llegar a Hogwarts por primera vez y pasar por cosas como el sombrero seleccionador, y por el otro, que nuestro personaje pueda manejar magia más avanzada para por ejemplo, combatir a magos oscuros, duendes y demás criaturas.

Pero bueno ¿por qué es tan importante o especial nuestro protagonista? Pues bien, lo que pasa es que él o ella tienen el poder de detectar rastros de la magia antigua de la que te contaba, teniendo un fuerte lazo con quienes la crearon. Dicho asunto toma una mayor importancia cuando nos dirigimos hacia la escuela justo en las primeras horas de juego. De ese punto en adelante, te empiezas a enterar mucho más sobre el pasado del personaje al que controlamos y claro, cómo es que todo afecta al mundo en el que vivimos. ¿Cómo evoluciona el relato? De una gran forma. Creo que a diferencia lo que vimos en las Fantastic Beasts, acá se tiene una visión mucho más clara de hacia dónde va todo, además de que claro, se tiene la ventaja de que las ligas con lo que es Harry Potter, son solamente de universo y lore, y no tanto de personajes.

Lo anterior no quiere decir que no haya claras y muy marcadas referencias a viejos conocidos. Por ejemplo, el director de Hogwarts llamado Phineas Nigellus Black, mismo que por cierto, es interpretado por Simon Pegg, es justamente antepasado del adorado Sirius Black, o también tenemos a la profesora Matilda Weasley, pariente de nuestros querido Ron. Así, el juego constantemente hace guiños aquí y allá de los cuales, prefiero no revelarte demasiado, pues hay más de una sorpresa que seguro te emocionará mucho cuando finalmente te enteres.

Algo que me ha encantado es la forma en la que está escrito el juego. La verdad es que cada diálogo, por más simple o insignificante que pueda ser, tiene algo que aportar. Escuchar a un grupo de estudiantes hablando de lo difíciles que serán los OWLS a final del curso, que se te cuente de la escuela mágica de Uganda, o que uno de tus compañeros te diga con mucho orgullo que los Gryffindor solo pelean por honor, hacen que todos los que habitan Hogwarts y sus alrededores se sientan vivos y justamente como personajes que sí existen dentro de todo es mágico universo.

La verdad es que he quedado más que encantado con el relato que cuenta Hogwarts Legacy, el cual, siempre será complicado comparar directamente con lo que fue Harry Potter, pues por un lado está el tema de nostalgia y cómo es que éste se presentó más bien por medio de novelas y por el otro, está el hecho de que hasta donde entendemos, JK Rowling no tuvo nada que ver con su creación. Como sea, estoy casi completamente seguro de que sin importar qué tan Potterhead seas, te pasarás un gran rato sabiendo más de lo que estaba pasando en el mundo mágico a finales de los 1800.

Expelliarmus!

Como te lo comentaba hace unos párrafos, a pesar de que tenemos a un par de juegos de Harry Potter cerca del corazón, la verdad es que la franquicia siempre ha sufrido un poco por encontrar identidad y un género que la represente correctamente. ¿Hacer un juego de aventura, un shooter…? Pues bien, la gente de Avalanche se esmeró intensamente en este apartado, haciendo elecciones correctas para lo que es Hogwarts Legacy y de esa forma, presentar un juego de aventura para un solo jugador en un mundo abierto con elementos de RPG. La verdad es que me cuesta trabajo describirlo como un RPG como se ha venido vendiendo, pues la realidad es que los ingredientes de rol son escasos y poco profundos. No me mal interpretes, esto para nada es malo ni mucho menos, solo quiero ser más preciso con la descripción.

Antes de pasar a contarte mucho más sobre lo que justamente representa el mundo abierto de Hogwarts Legacy, quiero contarte mucho más de su core gameplay y cómo es que se comporta, pues creo que finalmente, se consiguió que todas las formas y reglas del mundo de JK Rowling, encajaran de buena manera con las mecánicas de un videojuego mucho más tradicional y orientado a quienes consumimos el medio de manera regular.

Comencemos con lo más básico. Nuestro personaje, al cual verás todo el tiempo en tercera persona, cuenta con un ataque base, el cual, lo podemos ver como su agresión ligera, misma que ejecutas en una serie de tres o más movimientos presionado el gatillo derecho. Para defendernos, tenemos el encantamiento de Protego, el cual, debemos usar cuando vayamos a recibir una agresión enemiga. Esta magia genera un escudo a nuestro alrededor por unos segundos. Lo interesante es que si lo produces poco antes de que el encantamiento contrario te pegue y dejas presionado el botón, puedes responder con un Stupefy para aturdir al enemigo. Dicho asunto funciona de maravilla, pues tenemos un cue visual muy a la Batman que nos indica cuándo es que vamos a recibir daño para que podamos reaccionar acorde. Sumado a lo anterior, podemos hacer la clásica rodada para evadir ataques, pues muchos de ellos, son demasiado fuertes para nuestro escudo.

Partiendo de todo lo anterior, tenemos a la mano una gran variedad de encantamientos y trucos para salir con la victoria al momento de los enfrentamientos. Dejando presionado el gatillo derecho, es decir, el mismo botón de nuestro ataque básico, activamos nuestro menú de hechizos, mismos que pueden ser asignados a cualquiera de los botones frontales del control. Accio nos servirá para jalar a algún enemigo hacia nosotros para después darle con nuestro ataque básico. Levioso te permite suspender a cualquiera de tus atacantes en el aire, o Incendio, que por supuesto, genera daño de fuego. El icónico Expelliarmus es otro de tus trucos, el cual, permite dejar completamente desarmados y a nuestra merced a quien que justamente esté usando una varita o cualquier tipo de arma. Obviamente, este poder en especial, es poco efectivo contra arañas o lobos, por ejemplo.

Algo interesante de todo este asunto es que además de lo anterior, algunos de estos hechizos sirven para romper el escudo que algunos enemigos pueden tener consigo. Dependiendo del color, será el encantamiento que tendrás que usar para partirles la barrera y así, generar daño directo. Importante mencionar que todas estas habilidades tienen un cooldown, por lo que no puedes abusar de ellas. El combate en general se siente genial y se ve aún mejor. Sí te hace sentir como un mago súper habilidoso listo para convertirse en auror.

Sobre los enemigos, te cuento que he quedado sumamente complacido y muy sorprendido por la gran variedad que presenta Hogwarts Legacy. Desde magos oscuros de diferentes tipos, duendes igualmente de distintas formas, armaduras encantadas y claro, una gran variedad de bestias fantásticas, nunca sabes bien con qué tipo de cosa te saldrá el juego. Lo mejor de todo este asunto es que cada uno tiene sus propias fortalezas y debilidades, haciendo que los combates en ningún momento se sientan repetitivos o cansados. ¿Jefes? Por supuesto. Habrá momentos en los que el juego te pondrá a prueba contra un enemigo mucho más poderoso. Sin duda, de mis partes favoritas de toda la experiencia.

¿Y qué hay de las maldiciones imperdonables? Como seguramente ya sabes, en Hogwarts Legacy sí puedes aprender Cruciatus, Imperius y el icónico Avada Kedavra, para usarlos cuando creas conveniente. Aquí, en pro del gameplay, el juego empieza a romper algunas de las reglas del universo al que pertenece. Lo anterior lo digo porque utilizar estos encantamientos no tiene ninguna consecuencia. No, no existe nada como un sistema de karma ni mucho menos. Por más divertido que es andar jugándole al malo, me parece extraño que acabes de pulverizar a otro mago con un Avada Kedavra y de la nada, ya estés hablando de flores con uno de tus compañeros de clase. Sin duda, una de las partes del título que más ruido le harán a los más fans.

Regresando un poco al tema de las cosas que tienes a tu disposición, te cuento que además de tu varita mágica, podrás echar mano de cosas como coles mordelonas o mandrágoras venenosas que hayas cultivado en la clase de herbología, o claro, tomar alguna poción que por ejemplo, mejore tus escudos, baje el cooldown de tus encantamientos o simplemente te ayude a hacer más daño. Sí, todos estos trucos los aprendes a hacer en las clases que recibes en Hogwarts y de las que te hablaré un poco más adelante.

Ya para terminar lo referente al tema de los combates, tenemos que nuestro protagonista cuenta con un poder especial gracias a la sensibilidad con la que cuenta de la magia antigua de la que te contaba. Justo debajo del medidor de nuestra salud, notarás un par de barras de color azul. Éstas se cargan cuando ejecutas de buena forma un combo y cuando se llenan, te permiten hacer un finisher o muerte instantánea presionando los dos bumpers del control, esto acompañado por una vistosa animación que te hace sentir verdaderamente poderoso.

Además de que varios de los encantamientos de los que te hablaba hace unos momentos, también sirven para resolver cosas como puzzles y demás situaciones que no tienen que ver con el combate, tenemos que nuestro personaje también puede usar cosas como el Lumos para iluminarse en la oscuridad, Reparo para por ejemplo, arreglar un puente destruido que no nos deja avanzar, o el famoso Petrificus Totalus, mismo que podemos utilizar cuando estamos en modo sigilo para congelar a cualquier enemigo. Hablando de sigilo, te cuento que al igual que pasa con las maldiciones imperdonables, en este apartado, Hogwarts Legacy se toma algunas libertades. Para el juego se inventa el encantamiento de invisibilidad, el cual, a pesar de que no te vuelve completamente invisible, sí hace que los enemigos casi no te puedan ver. Sabemos perfecto que la única magia capaz de esto son las capas de invisibilidad. De nuevo, decisión por gameplay. Para rematar todo lo anterior, tenemos Revelio que es la clásica vista temporal que resalta secretos y objetos de interés dentro del mundo.

Como te puedes dar cuenta, Hogwarts Legacy luce una gran cantidad de encantamientos que incluso, ni siquiera te mencioné acá. Justo por esa variedad, el juego se topa con un dilema. ¿Cómo hacer que tengamos todos a la mano? Pues bien, a pesar de que muchos de ellos están directamente asignados a un botón para usarlos inmediatamente, la mayoría de ellos se tienen que colocar en los botones frontales del control, los cuales, como bien sabes, solo son cuatro. En cierto punto se te permite hacer otros sets de encantamientos para cambiarlos de manera más eficiente con el D-Pad del mando, pero la realidad es que nunca termina por ser del todo funcional. Creo que haber apostado por una rueda de habilidades usando los análogos para seleccionar, hubiera sido una mejor opción, justo como pasa con los ítems.

Sobre la personalización y progresión general del juego, tenemos algo mayormente tradicional. Verás, te decía que no veo como correcto decir que Hogwarts Legacy es un RPG porque solo contamos con tres stats generales: defensiva, ofensiva y puntos de vida, además de que ganas experiencia al completar quests o vencer enemigos para subir de nivel. Eso es todo. Repito, no está mal, solo que un juego de rol va mucho más allá en este apartado. El equipo que llevamos con nosotros está separado en lentes, sombrero, guantes, bufanda, ropa y capa. Estos aditamentos mejorarán algunos de tus stats y están divididos con colores por su rareza. Algo positivo es que si por ejemplo, encuentras un sombrero que sube tu defensa pero que no te gusta cómo hace lucir a tu personaje, puedes cambiarlo por otro en apariencia o incluso quitarlo por completo, pero reteniendo sus beneficios.

De lo que sí tengo queja es de la manera en la que se administra tu inventario de equipo y ropa. Constantemente me topé con el mensaje de que mi personaje ya no podía llevar más objetos, por lo que tenía que ir al menú a destruirlos. La cosa acá es que eliminarlos no te da nada. La única manera de sacar algo es vendiéndolos en Hogsmeade o con algún tendero del mundo abierto. Sí fue una piedrita en el zapato durante todas las horas con el juego. Hablando de horas, te cuento que completar el quest principal me tomó poco más de 37, y vaya que me quedaron cosas por hacer. Calculo que completarlo todo supera las 60 ó 70 horas fácilmente.

Algo que me llamó muchísimo la atención es que como tal, tu varita no puede ser mejorada. Sí puedes cambiarle el mango para hacerla lucir distinta, pero es algo meramente estético. Lo anterior creo que tiene que ver con los Talentos y claro, con que en realidad, dentro del mundo de Harry Potter no hay nada que haga referencia a “modificar varitas”. En cierto punto de la historia se te desbloquea el área de Talentos, los cuales, podríamos decir que son los árboles de habilidades que nunca faltan en este tipo de juegos. Acá podrás hacer mejoras directas a los encantamientos que ya tienes, o sea, sí estás mejorando tu varita, pero a la vez no. Por ejemplo, puedes hacer que Incendio genere un aro de fuego siempre que lo ejecutes, o por qué no, apostar por las artes oscuras y que tu Stupefy, además de aturdir, le cause una maldición al enemigo que lo haga más vulnerable a nuestros ataques. La verdad es que la forma en la que se siente que el combate va evolucionando a través de estas habilidades amplificadas, es un verdadero acierto para el juego.

Avalanche lo logró. A pesar de que en efecto, no es como que Hogwarts Legacy venga a cambiar la manera en la que se juega un título de acción moderno, la forma en la que integra las ideas y conceptos del universo de Harry Potter con mecánicas de juego funcionales y sumamente divertidas, es algo digno de destacar. Sí, estamos ante un título sumamente divertido de tomar y que va evolucionando conforme vas progresando a pesar de que en teoría, estés usando los mismos encantamientos base. De igual forma, me parece sensacional que varias situaciones las puedas resolver de la manera que mejor te parezca, ya sea con un enfrentamiento directo o con sigilo.

Mundo que encanta

Caminar por los pasillos de Hogwarts es algo con lo que todos los Potterheads hemos soñado. Esa imagen del castillo en el fondo nocturno y la entrada al gran comedor para la ceremonia de selección de casas simplemente no tiene igual. Justo por este elemento en particular, es por el que le tenemos tanto cariño a esas dos primeras entregas de juegos que vimos a inicios del siglo en curso, porque a pesar de todas sus limitantes y de lo rudimentarias que son sus formas actualmente, nos permitían vivir un poco de esa magia de pasear por la escuela. La espera ha sido larga, muy larga, pero finalmente se nos está entregando ese título que nos cumple el sueño.

Muchas dudas rondan sobre lo que es la estructura de Hogwarts Legacy y cómo es que funciona todo dentro del videojuego. De este lado tenemos a un título también bastante tradicional que está compuesto por quests principales para poder progresar en la historia, y tareas secundarias que puedes o no hacer. Lo primero que hay que aclarar es que si bien, el juego sí cuenta con un ciclo de día y noche en el que pasan diferentes cosas dependiendo de la hora, no tenemos nada como un sistema de calendario o fechas en las que tengamos que cumplir con algo como asistir a clases.

Las famosas clases de magia son quests tal cual de la historia o que puedes saltarte. Es decir, de pronto te aparece el quest de ir a clase de pociones para aprender a hacer tal o cual mezcla. Lo puedes hacer en realidad en cualquier momento que lo desees siempre y cuando sea de día, no es como que haya una hora exacta. Aclarado lo anterior, te cuento que las clases son muy encantadoras, pues además de presentarte algo de historia o de lore, convierte el aprendizaje de un nuevo encantamiento, en un un divertido mini juego. Por ejemplo, cuando aprendes Accio en clase encantamientos, se te pone en una competencia de mover unas bolas gigantes a unas áreas para intentar hacer la mayor cantidad de puntos. En pociones tienes que moler y mezclar los ingredientes para generar el brebaje deseado, y en herbología tienes que sacar a la clásica mandrágora gritona de su maceta.

Seguro que ahora te estarás preguntando algo como “¿Cómo es que si eres estudiante de quinto año, tienes que aprender encantamientos básicos?” Pues bien, lo que el juego hace es que el profesor o profesora salen con un “vamos a repasar dicho hechizo para mejorarlo” esto seguido del elemento de que todos tus profesores te asignarán tareas extra para que te pongas al corriente con tus compañeros. Dichas tareas normalmente son misiones secundarias que te introducen a por ejemplo, el uso de ciertas porciones o el uso de algún movimiento especial en combate. Me parece una gran justificación para que el juego te empuje a probar todas sus posibilidades.

Aclarado todo el tema de las clases, te cuento que además de los quests principales de historia que por supuesto, suelen ser los más elaborados, tenemos que Hogwarts Legacy es un juego plagado de quests secundarios. Esto va desde ayudar a un compañero al que le falló un encantamento y perdió todos sus libros, hasta conocer la trágica historia de un par de magos enamorados que murieron en el bosque prohibido, o por qué no, ayudarle a un elfo doméstico para que su familia no lo regañe. A pesar de que si bien, sí tenemos algunos de los llamados fetch quests de “ve y trae ciertas cosas”, la verdad es que la gran mayoría de este tipo de actividades se siente relevante y con algo qué aportar, sobre todo por cómo es que se complementa el lore del mundo en el que estamos. Sí, vale mucho la pena intentar completarlos todos.

Ahora sí, pasemos a cómo es que funciona Hogwarts Legacy como juego de mundo abierto. Lo primero que tienes que saber es que estamos ante un título que rara vez te dice que no. Por supuesto que hay reglas establecidas como el hecho de que no puedes usar tu escoba voladora en interiores y eso, pero la realidad es que básicamente desde que llegas al castillo, todos los espacios pueden ser visitados con muy pocas limitantes. Desde la sala común de la casa que hayas elegido, hasta el gran comedor, la torre de astronomía, los invernaderos, el estadio de Quidditch y básicamente todos los lugares más icónicos de la escuela, están a nuestro alcance y sí, es sumamente especial el poder recorrer los pasillos con completa libertad y tener una noción más clara de dónde está todo.

Estoy seguro de que quedarás asombrado por el tamaño general del mapa. De verdad, es masivo, pues además de poder ir caminando, o claro, volando a Hogsmeade, o adentrarte en el tétrico bosque prohibido, podrás explorar muchas áreas aledañas a Hogwarts y en las que todo el mundo se abre de manera sumamente marcada, pasando de muchos interiores bellamente detallados, a espacios totalmente abiertos que funcionan de manera más tradicional. El mundo abierto de Hogwarts Legacy es uno mayormente sistemático, pero no deja de asombrar con lo espontáneo que puede ser.

Además de que por el día, el castillo se siente lleno de vida con estudiantes por todas partes platicando entre sí, volando o practicando algún encantamiento, puede que te topes con un alocado fantasma que salga de la nada desde una pared. Todo lo anterior sería poca cosa si no hubiera interacción directa con el lugar en el que estamos. Pues bien, me alegra decirte que casi a donde mires, hay algo qué hacer. Desde un pequeño puzzle ambiental para abrir un área secreta, hasta andar persiguiendo llaves voladoras que te recompensan con un premio especial una vez que las juntas todas, normalmente hay algo que hacer o que coleccionar. Todo lo anterior combinado con los múltiples quests secundarios que se nos ofrecen y claro, el poder plantar tus propias plantas en el invernadero o hacer tus pociones, hacen de Hogwarts un espacio genuinamente vivo. Hogsmeade funciona de manera similar, solo que está plagado de tiendas. Es muy impresionante la cantidad de interiores que se lucen en el juego. Visitar Honeydukes, Zonko’s o claro, tomar una cerveza de mantequilla en Las Tres Escobas, es algo que puedes hacer con libertad.

Y volar… ¿Qué tal? Se siente increíble y curiosamente, es algo que tarda varias horas en llegar. Creo que fue una gran decisión todo esto. Es decir, el juego se toma su tiempo presentándote su mundo y sus dimensiones. Poco a poco te empiezas a dar cuenta de que además de Hogwarts, Hogsmeade y el bosque prohibido, el mundo de Hogwarts Legacy se expande mucho más allá, es por eso que necesitamos o de una escoba que por cierto, puedes ir mejorando, o de una montura, porque en efecto, es posible volar en un hipogrifo si es que así lo prefieres. Ambas opciones se sienten distintas, aunque cumplen un mismo cometido.

Oiga… ¿Y el Quidditch? De este lado tenemos malas noticias. El famoso deporte de magos brilla por su ausencia en Hogwarts Legacy. La justificación del juego viene por parte del director, el cual, durante la ceremonia inicial de año, dice que debido a un grave accidente ocurrido en la temporada pasada, el campeonato escolar ha quedado completamente suspendido. Pasando a la razón real de todo esto, creo que fue por una decisión de escala. Lo cuidado que está cada elemento dentro del juego, seguro generó que Avalanche se viera sobrepasado por el hecho de básicamente tener que hacer un videojuego nuevo aparte que representara al deporte de las escobas voladoras. ¿Crees que con un mini juego hubiera sido suficiente? Complicado decirlo. El hecho acá es que no, no hay Quidditch. Dicen que uno no puede tenerlo todo en la vida.

Los campos que rodean a la escuela y sus alrededores también están llenos de cosas por hacer. Aldeas con vendedores que te darán acceso a ingredientes e ítems que no están en otras partes, son algunas de las cosas con las que te toparás. También, puede que de la nata encuentres una cueva que para acceder a ella, tengas que resolver un pequeño puzzle ambiental. De igual forma tenemos los retos de Merlin, una serie de pruebas esparcidas por todo el mundo que me recordaron un poco a los koroks de Breath of the Wild. Los campos de enemigos hacen acto de presencia, pero la verdad es que no los sentí tan invasivos ni en números tan grandes como en otros juegos. Otro acierto es que te puedes topar de manera aleatoria con un grupo de bandidos que quieran sacar provecho de ti, o con una manada de lobos hambrientos. Al igual que con sus interiores, los espacios abiertos de Hogwarts Legacy no solo son preciosos paisajes de la campiña inglesa, sino lugares en los que están pasando cosas constantemente.

Tomando un montón de elementos ya probados, me parece que Avalanche eligió el camino correcto al momento de construir el mundo abierto de Hogwarts Legacy, pues a pesar de que si bien, nuestro bello mapa interactivo en 3D se va poblando poco a poco con iconos, en ningún momento se siente abrumante como en otros juegos, pues al inicio, todo está cubierto. Depende de nosotros explorar y descubrir qué nos deparan todos estos sitios. Sí, el sentimiento de asombro está muy presente. Por cierto, puedes hacer fast travel en cualquier momento usando polvos flu a alguno de los puntos designados que claro, tienes que descubrir a pie antes de poder usarlos.

Justo en el clavo

Representar a un mundo tan específico y tan identificado como el de Harry Potter no es tarea fácil. A pesar de sus variaciones y claro, inconsistencias, las películas de la serie dejaron claro cómo es que se ve y se siente todo este universo. Sobre todo lo que hizo Chris Columbus con las dos primeras cintas, ha quedado para la posteridad por el gran trabajo de representar toda la magia e intención que JK Rowling expresó en sus novelas al momento de por ejemplo, describir los pasillos de la escuela. Desde que Hogwarts Legacy fue mostrado, todos los Potterheads quedamos cautivados porque en efecto, Avalanche había entendido perfectamente cómo es que debe lucir este maravilloso universo.

Comencemos con el lado técnico. Para esta reseña utilizamos la versión de PS5, la cual, nos ofrece tres modos distintos de visualización. Por un lado está el modo de fidelidad que ofrece la mejor calidad de imagen y mayor resolución, todo esto a 30 cuadros por segundo sumamente estables y muy fluidos. La segunda opción es la de Ray Tracing, la cual, sacrifica resolución y calidad de imagen para agregar cosas como reflejos y sombras mejor definidas. Para terminar está el modo de rendimiento, mismo que sacrifica todo lo anterior para alcanzar 60 cuadros igualmente muy estables. Mi elección fue la de fidelidad, pues creo que el compromiso de tener Ray Tracing sale muy caro en términos de calidad de imagen. Algo que me sorprendió mucho es el gran rendimiento que tiene el juego. El framerate es estable y conciso a lo largo de casi toda la aventura.

Una de las situaciones que más me preocuparon de aquel primer demo que se dio del juego, tenía que ver con su estabilidad general. Como ya te lo dije, del lado de framerate hay muy buenas noticias pero ¿qué hay de los bugs y glitches que solemos ver en juegos de mundo abierto? Pues bien, me alegra comunicarte que Hogwarts Legacy es una experiencia casi completamente limpia. Sí, puede que de pronto alguno de tus compañeros de clase haga algo inesperado producto de un error de código, pero en general, todo se comporta a la altura. Mi única queja real de este lado es que no sé por qué, la voz de mi personaje tiene momentos en los que de pronto, suena con eco.

Por cierto, el juego sí echa mano de las capacidades especiales del DualSense. La vibración háptica está presente y los gatillos generan diferentes resistencias dependiendo del encantamiento que estés ejecutando. Este apartado está bien, pero tampoco es tan sorprendente, sobre todo si como yo, vienes de una experiencia como el remake de Dead Space que vaya que sacó provecho del mando del PS5. Por otro lado, si eres de los preocupados por el letrero que viene en la edición física del juego alertando de la necesidad de internet, será mejor que te tranquilices, pues en realidad, solo se refiere a la necesidad de bajar el parche día uno. No, no necesitas de conexión constante para jugar. Incluso apuesto a que si tu consola no está conectada a internet cuando instales el juego, éste debería de correr sin problemas, pues para esta reseña, de hecho, la mayor parte del tiempo estuvimos jugando con una versión pre parche día uno.

La dirección de arte y cómo es que ésta se mezcla con el gran uso del estudio de Unreal Engine 4 es de verdadero alarido. Me tiene mortificado el nivel de detalle que encuentras en cada uno de los rincones de todas las áreas que puedes explorar, mismas que por cierto, contienen una gigantesca cantidad de interiores. La cosa acá es que no es como que solo puedas explorar el castillo y sus jardines, sino que podrás ir a darte una vuelta a Hogsmeade y entrar a prácticamente todos sus establecimientos para incluso, hacer compras. Ver a prácticamente todas las pinturas del castillo moviéndose, el cuidado que hay que en los artefactos de los salones de clases y demás objetos, tal vez solo se ve superado por su gran diseño de personajes. Algo que seguro notarás es que a comparación de los otros estudiantes, profesores y demás seres que conoces, tu avatar salido de un editor de personajes, se puede sentir un tanto genérico.

La música es otro de los apartados más importantes de la serie. Los temas de John Williams y posteriores composiciones, se hicieron tan icónicos como casi cualquier otro elemento de la serie. Para Hogwarts Legacy, Avalanche echó mano de muchas de estas piezas, pero sin abusar, luciendo arreglos originales que sí, usan tonadas de piezas muy conocidas sin aventarse el clavado por completo. Lo que te quiero decir con esto es que fueron elegantes con el uso de este recurso. De igual forma, los sonidos clásicos de algunos encantamientos te pondrás la piel de gallina. Ese zumbido tan místico del Lumos, está presente.

La animación en combate o al momento de volar es todo un acierto en Hogwarts Legacy, ni qué decir de lo bien producidas que están las cinemáticas principales, sobre todo al inicio, seguro que quedarás encantado; sin embargo, puede que las conversaciones más casuales cuando por ejemplo, uno de los estudiantes te está entregando instrucciones para hacer un side quest, sí se pueden sentir un tanto acartonadas por lo débil que es la expresión facial y corporal de los personajes. Algo que hay que entender es que al final del día, Hogwarts Legacy es un juego masivo con miles de líneas de diálogo. Exigir que estas partes estuvieran al nivel de algo como The Last of Us podría ser demasiado pero indudablemente, se pudo hacer algo mejor.

Hogwarts Legacy se ve y se escucha increíblemente bien, esto en parte a la gran dirección de arte que se utilizó, pues te hace casi poder oler los pasillos de la escuela cuando sales a algunos de sus jardines en una tarde lluviosa. Por cierto, algo muy interesante es que conforme avanzas en la historia y el año escolar transcurre, puedes notar cómo es que las estaciones van avanzando. No te diré más al respecto, pero espera a llevarte más de una sorpresa en todo este apartado. Claro, queda la duda de cómo irán a estar las versiones para consolas de pasada generación y claro, la prometida de Nintendo Switch.

Magia pura

Siempre es un peligro meterse con una de las series más queridas de los últimos años. Así como hacer una película o serie basada en un videojuego es un proceso complicado en el que las cosas normalmente salen mal, a la inversa es lo mismo. Como ya te lo decía, tuvo que pasar una enorme cantidad de años para que llegara ese juego AAA con el que los fans de Harry Potter habíamos estado soñando. La gran noticia acá es que a pesar de sus defectos aquí y allá y que en realidad, Hogwarts Legacy no encuentra el hilo negro de nada, sí nos presenta una experiencia digna y que sobre todo, cumple con la basta mayoría de promesas que se hicieron desde un inicio.

Una brillante representación del mundo mágico de Harry Potter lleno de áreas por explorar y conocer. Casi perfecta integración de las reglas de la serie en mecánicas de juego sumamente bien diseñadas y ejecutadas. Una historia que supera por mucho los débiles intentos recientes que se hicieron en el cine. Y una presentación audiovisual de verdadero alarido, hacen que Hogwarts Legacy cumpla ese sueño que por tanto tiempo habíamos tenido, convirtiéndolo sin duda en uno de los títulos que ocuparán el lugar de honor en mi lista de los juegos que más he disfrutado en este 2023. Potterheads, es tiempo de celebrar, algo que no habíamos podido hacer en muchos años.