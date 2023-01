Hands On – Hogwarts Legacy

Junto a títulos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Starfield, y Suicide Squad: Kill the Justice League, Hogwarts Legacy es uno de los juegos más esperados de 2023. Al igual que las experiencias previamente mencionadas, la siguiente aventura que se llevará a cabo en el mundo mágico de Harry Potter ha estado en desarrollo durante múltiples años, y se ha retrasado en varias ocasiones. Afortunadamente, todo parece indicar que el próximo 10 de febrero por fin tendremos la oportunidad de disfrutar de esta entrega. Es así que recientemente tuve la oportunidad de jugar anticipadamente el nuevo trabajo de Avalanche Software.

Hace un par de días, tuve la oportunidad de asistir a un evento en donde jugué poco más de una hora de Hogwarts Legacy. Desde su revelación, este ha sido un título que ha causado mucha intriga. Es un RPG de mundo abierto que se lleva a cabo en la escuela mágica creada por J.K. Rowling, pero cerca de 100 años antes de que la historia de Harry Potter se lleve a cabo. En cada uno de sus avances, los desarrolladores han dejado en claro el gran tamaño de esta experiencia. En papel, todo suena demasiado bueno para ser verdad. Es así que este hands-on fue una forma de aclarar esta situación, y ver si el título llegará a ser tan bueno como muchos esperan.

Hogwarts como nunca lo habías visto

En la sesión en la que participé, tuve la oportunidad de ver un poco de todo. Después de una cinemática sin contexto, así como la escena introductoria, me puse en los pies del personaje principal, el cual se puede personalizar por completo, así que tu estudiante de Hogwarts será único. Tras este inicio, por fin me fue posible recorrer una pequeña parte de la escuela. Digo pequeña, pero no se sintió así. En particular, visite la sección en donde las clases de botánica y los duelos entre alumnos se llevan a cabo. Pese a ser solo un edificio, la instalación es enorme, con una exploración que no solo está enfocada en la horizontalidad, sino también en la verticalidad.

Si bien las partes a las que pude entrar fueron limitadas, la biblioteca y parte del invernadero me sorprendieron bastante. Cada cuarto tiene múltiples coleccionables, acertijos y personajes con los que puedes interactuar, al grado de que no me sorprendería que los fans de la serie se pasen las horas descubriendo hasta el más pequeño secreto.

Sin embargo, más que sus actividades, y los múltiples coleccionables, lo que resalta es la atención al detalle. Hogwarts Legacy es un juego hecho para todos los fans, y esto queda claro en cada segundo. Todos los cuartos se sienten vivos en más de un sentido. Páginas mágicas sobrevuelan a los estudiantes. Puertas con cerraduras emiten sonidos que incitan a la exploración. Todas las pinturas tienen habitantes que, más que ser adornos, son parte importante del castillo. Claro, solo visité una zona en particular, pero no dudo que el resto de la escuela sea tan fiel a los libros, que bien podría convertirse en la representación definitiva del mundo mágico.

Lo mejor de todo, es que no solo puedes recorrer a pie la escuela. Si bien cuando entras a una parte del castillo tendrás que caminar a tu destino, una vez que te encuentras en el exterior, es posible hacer uso de la escoba para viajar más rápido, obtener algunos coleccionables, y acceder a otras partes de este mundo. De igual forma, no me encontré con una sola pantalla carga, y solo las cinemáticas son capaces de pausar el mundo que está frente a nosotros.

La exploración será un factor muy importante en Hogwarts Legacy, y si bien tuve una experiencia restringida por lo que podía ver, y lo que puedo mencionar, no cabe duda de que la representación de la escuela será uno de los factores más importantes para la experiencia. No solo todas las actividades adicionales y coleccionables te invitarán a recorrer hasta el último rincón, sino que la atención al detalle es tan asombrosa que solo caminar por los pasillos es más que suficiente para apreciar lo que los desarrolladores han creado.

¿Te hace sentir como mago?

Pese a que la exploración y la representación me dejaron sorprendido, aún tengo un par de dudas relacionadas con el tamaño del mapa, y la forma en la que el mundo se irá abriendo al jugador. Afortunadamente, esto no fue todo, ya que el segundo gran apartado de esta prueba anticipada fue la acción. Después de recorrer el castillo, participé en una pelea amigable entre estudiantes, la cual dejó en claro el sistema de combate. Tras este tutorial, comencé una misión principal, en donde pude ver que este es uno de los apartados mejor trabajados en toda la experiencia.

En Hogwarts Legacy, nuestro personaje principal tiene a su disposición una gran cantidad de hechizos. Cada uno tiene una función dentro y fuera de combate. Reparo, por ejemplo, no le hace daño a tus contrincantes, pero se usa para arreglar algunas estructuras destruidas. Por otro lado, incendio no solo es capaz de prender ciertas antorchas en el castillo, sino que también quema a los oponentes. Al ser un estudiante, cada una de las habilidades disponibles no solo tiene múltiples usos, sino que se irá obteniendo de una forma natural.

Cuando hablamos de combates, el protagonista es capaz de atacar con un hechizo básico con el trigger derecho. Realizar esta acción de forma constante resulta en una secuencia de cuatro golpes, con el último causando la mayor cantidad de daño. Dejar presionando R2 te dará la oportunidad de hacer uso de otras magias, cada una asignada a los cuatro botones del control. De esta forma, puedes crear una serie de combos que hacen uso de un golpe básico y uno, o varios, especiales.

En la sección de entrenamiento esto queda claro, ya que los estudiantes a los que me enfrente tenían un escudo que solo se podía romper al usar el hechizo correcto. Es decir, un alumno con una defensa amarilla es débil a Wingardium Leviosa, lo cual no solo lo eleva, sino que lo deja susceptible a una serie de ataques básicos. Lo mejor de todo, es que esto no termina aquí, ya que también se le puede lanzar un Accio, dando pie a más golpes. Este es el combo básico del juego. Esto funciona de maravilla, es satisfactorio y, pese a solo ser la introducción, deja en claro que le dará al jugador una gran libertad al momento de cada combate.

Esto es algo que pude ver en acción con la misión principal. Aquí tuve que pelear contra varios furtivos. No solo es posible escabullirse con la magia de invisibilidad y derrotarlos de forma silenciosa con un solo ataque, sino que una vez que tu barra de hechizos, la cual se usa para medir la frecuencia con la cual puedes atacar, se llena, es posible llevar a cabo un golpe devastador que causa una gran cantidad de daño. Por si fuera poco, también hay objetos en los escenarios que puedes usar para atacar. Todo esto da como resultado un sistema de combate sumamente interesante en donde tienes un sin fin de opciones al alcance.

Mi único inconveniente es que al tener una gran cantidad de hechizos, el control carece de botones para proporcionar el acceso rápido y necesario. Una ruleta, como lo han implementado muchos juegos en el pasado, hubiera sido mejor. Afortunadamente, parece que podrás personalizar el orden de cada magia a tu gusto. Fuera de este detalle, puedo decir que el combate se siente maravilloso, y será uno de los puntos más fuertes del juego.

Cumpliendo expectativas

Hogwarts Legacy se posiciona para ser el juego que todos los fans de Harry Potter han estado esperando. Claro, aún falta por tener el título completo en las manos, pero estas primeras impresiones me han dejado sorprendido. Si bien aún tengo varias dudas, al menos este pequeño vistazo ha dejado en claro que el trabajo de Avalanche Software sí podría cumplir con todo lo prometido a lo largo de los últimos años. Recuerda, Hogwarts Legacy llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC el próximo 10 de febrero de 2023.