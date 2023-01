Si bien Hogwarts Legacy llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC en febrero, no hay que olvidar que este título también estará disponible en PS4, Xbox One e incluso el Nintendo Switch. Sin embargo, estas versiones llegarán en una fecha posterior. De esta forma, recientemente tuvimos la oportunidad de platicar con Jose Villeta, director de Ingeniería de Software en este juego, para hablar sobre los retos a los que se han enfrentado para llevar Hogwarts Legacy a consolas de pasada generación.

Antes que nada, le preguntamos sobre la razón detrás del retraso de Hogwarts Legacy en PS4, Xbox One y Nintendo Switch. Esto fue lo que nos comentó:

“Decidimos atrasar un poco más las versiones de PlayStation 4 y Xbox One para arreglar todos los aspectos necesarios, y sea una versión bien bonita. Queremos garantizar que no haya defectos, que los fotogramas estén a la velocidad correcta, y así aprovechar que una vez que el juego esté completo en las plataformas de PS5 y Xbox Series, nos podamos dedicar todo el tiempo para las de pasada generación.

Por si fuera poco, no hay que olvidar que llevar Hogwarts Legacy al Nintendo Switch no es una tarea sencilla, sino todo lo contrario. Es así que Villeta nos comentó sobre cómo lograron que este juego enorme estuviera en un cartucho. Esto fue lo que comentó:

“Los retos son varios. Uno de ellos son las gráficas, tuvimos que reducir la complejidad de los polígonos y animaciones. Tuvimos que buscar la forma de hacer los efectos más lentos o rápidos, dependiendo de lo que necesitemos. Obviamente, entre la programación, el cambio de arte, son dos recetas diferentes para construir la versión del Switch.

Las mismas recetas también aplican al PS4 y Xbox One, lo bueno es que sí llegas a correr el juego en estas consolas, se te hace más fácil ir al Switch. Hay gente que no hace eso. Pasar del PS5 directamente a Switch es un cambio muy grande. Podemos utilizar todo lo que hemos hecho en el PS4 y Xbox One, y moverlo al Switch”.