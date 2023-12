¡Nuestro Juego del Año 2023!

Además de experimentar grandes historias y súper divertidas mecánicas, los videojuegos tienen la magia de generar conversación. Hay pocas cosas que levapasante kondom banchero orlando jersey nike air max sale outlet belletress caliente adidas yeezy 700 v3 belletress caliente yeezy shoes best male sex toys adidas yeezy 700 v3 motagua jersey luvme wigs on sale nike jordan series 06 air jordan 1 cheap nfl football jerseys luvme wigs on sale nten tantas pasiones como una buena charla sobre gaming, sobre todo si esta tiene que ver con decir qué título fue mejor que tal o cual. El tema del Juego del Año ha cobrado muchísima fuerza en los últimos años gracias a distintos factores, haciendo que dicho nombramiento sea cada vez más importante para algunos. Como bien sabes, desde hace ya una buena cantidad de tiempo, en Atomix nos preocupamos bastante por todo esto, incluso hacemos un show especial dentro de nuestro podcast para elegir a los mejores juegos del año y claro, a aquel que superó a todos los demás. 2023 fue un periodo de auténtico alarido, teniendo grandes lanzamientos mes con mes par hacer que la selección no fuera nada sencilla.

Sin más, acá te contamos qué título se lleva nuestro reconocimiento de Juego del Año y por qué es que creemos que merecía ser destacado de entre todas las grandes experiencias que tuvimos a lo largo de los últimos 12 meses.

Y el ganador es…

¡The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom!

Una de las concepciones que casi siempre se han tenido dentro de la industria es que Nintendo es una compañía altamente conservadora siempre que se trata de diseñar videojuegos. Es común escuchar quejas sobre cómo es que los padres de Mario suelen apostar a la segura por franquicias ya conocidas y fórmulas probadas. A pesar de que en efecto, parte de todo esto es sumamente cierto, la verdad es que si uno revisa lo que se ha hecho a lo largo de toda la vida del Switch y cómo es que se han cambiado paradigmas a nivel de desarrollo y modelo de negocios, te puedes dar cuenta de que los de Kioto le llevan una fuerte ventaja a gran parte del medio, luciéndose con grandes exclusivas casi cada mes del año que claro, convierten a su plataforma híbrida en uno de los mejores lugares para jugar.

Regresando un poco al tema de la supuesta postura conservadora y poco arriesgada de Nintendo, es fácil notar que dicho argumento no tiene grandes bases cuando pones sobre la mesa lo que se hizo con The Legend of Zelda. En 2017 cuando precisamente el Switch se estaba lanzando, Breath of the Wild no solo vino a cambiar prácticamente todas las convenciones de la amada saga, sino a revolucionar la forma en la que se hacen juegos de mundo abierto, incluso en el desarrollo AAA y de súper producción. Muchos pensábamos que dicho título era simplemente insuperable y que difícilmente el equipo Eiji Aonuma y Hidemaro Fujibayashi romperían ese techo que ellos mismos habían impuesto. Vaya sorpresa la que nos llevaríamos al ver cómo es que en realidad, dicho juego era solo un ensayo para todo lo que representaría en este 2023 el magistral Tears of the Kingdom.

De primera instancia, podría parecer que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es una simple expansión de su antecesor. Incluso hasta la fecha, hay detractores que claramente nunca han tocado el juego, que aseguran que todo se trata de un bien disfrazado DLC que se está vendiendo como juego nuevo. No obstante, quienes sí nos adentramos en sus mieles, sabemos perfectamente que ese no es el caso. Tan solo basta con empezar a experimentar con el sistema de construcción de vehículos y objetos para darte cuenta que en realidad, la única limitante para resolver problemas dentro de la aventura, es tu propia imaginación. Si a todo esto le sumas cosas como el nuevo mundo en el cielo, subsuelo y claro, todos los cambios que se le hicieron al Hyrule que supuestamente ya conocíamos, tienes como resultado a una experiencia gigantesca, con miles de cosas por hacer y marcadamente diferente a lo que se hizo con Breath of the Wild.

Nintendo tuvo un 2023 de auténtico alarido en donde resulta complicado decidir hacia dónde voltear de tantos grandes grandes juegos que puso entre nuestras manos. Cosas como Pikmin 4, Fire Emblem Engage o el propio Super Mario Bros. Wonder, simplemente nos hacen soñar con lo que viene en el futuro, pero la realidad es que nada nos hizo volar tan alto como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, juego que además, nos recuerda por qué es que los videojuegos son tan especiales y distintos a cualquier otro medio de entretenimiento, además de que por supuesto, viene a ratificar a la franquicia como una de las más históricas e importantes de toda esta industria que para nuestra fortuna, no deja de asombrarnos con grandes momentos que han quedado grabados en nuestras memorias para siempre.