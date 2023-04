Hands On – Minecraft Legends

Este 2023 no ha sido un año por parte de Microsoft, pero parece que las cosas van a cambiar dentro de pocos días, dado que pronto va a llegar Minecraft Legends, la siguiente apuesta de Mojang por llevar su mundo de cubos hacia un entorno diferente. Esto es algo que ya habían experimentado con Dungeons (Roguelike), así como con Story Mode (interacción con la historia). En esta ocasión, por lo que vimos en algunos tráilers, Legends sería una entrega que va por el camino de la estrategia y rol, un entorno que tal vez los más fanáticos de la saga jamás se imaginaron. Eso ha llevado a los creadores de este mundo a colaborar con el estudio conocido como Blackbird Interactive y así mostrarnos este proyecto que parece tener potencial. Dicho asunto va a quedar despejado de forma momentánea, dado que nuestros amigos de Xbox nos han invitado a un evento de previo en el que ya hemos podido jugarlo por poco más de una hora. Esto explorando tanto la jugabilidad de la campaña principal que se nos ofrece, y también el PVE donde se puede competir en equipo contra más personas del mundo.

Seamos héroes de ocasión

Como ya mencioné, en esta versión de prueba que nos dejaron probar, jugamos un poco de la campaña principal, concretamente se trata del tutorial principal en el que vamos a ir aprendiendo todas las mecánicas. Y hay que decir, que a muchos de los fanáticos de la franquicia les va a parecer bastante interesante en cuanto a referencias de la serie, pues tiene aspectos de construcción similares a la saga principal.

Y es que también deberemos conseguir recursos para elaborar diferentes barreras, estas empiezan siendo de madera para después irnos fortaleciendo y conseguir bases de materiales más fuertes. El objetivo tal cual es proteger las aldeas de unos monstruos conocidos como Piglins, los cuales amenazan un mundo que pide ayuda a un héroe proveniente de otro mundo, ese será justo nuestro avatar del mundo de Minecraft.

Aquí todos son aliados en contra de los monstruos temibles, por lo que si antes los Creepers eran tu peor pesadilla, ahora se te van a unir para explotar las fortalezas de los enemigos. Y sí, esta entrega es de corte estrategia, acción y RPG, pues manejaremos a nuestro propio ejercito para alzarnos con la victoria.

Entre las primeras cosas que aprendí en el demo está la gestión de recursos, la cual es más automática en comparación al juego original de Minecraft, ya que pondremos a una especie de criatura que se pone a recolectar materiales por nosotros mientras nos dedicamos a otras tareas. Eso sí, no se pueden tomar de una sola vez, hay que ir creciendo de nivel para poder recolectar materiales más preciados y eso se obtiene justamente peleando y ganando.

Vale la pena mencionar, que a pesar de que se cuenta con una historia ya definida eso son significa que el mapa va a ser lo mismo para todos, y es que estos se generan de manera procedural, por lo que no todos tendrán la misma aventura en temas de exploración. Y claro, como es un vasto mundo, habrá cientos de actividades por hacer y así librar a este mundo de los puerquitos malignos.

Hay que conducir al ejército a la victoria

Desde los primeros tráilers ha quedado claro que Minecraft Legends trata de llevar un ejército de minions con nosotros, los cuales tienen como misión derrotar a los enemigos que se pongan en el frente, así como ciertas estructuras. En el caso de la campaña principal, deben tirar los puestos de los Piglins, y en el multijugador es la base de los rivales.

Hay que comentar que tenemos distintos tipos de soldados a nuestro favor, esto va desde pequeños golems que golpean con sus puños, hasta por ejemplo, esqueletos guerreros que pueden atacar con espadas o hasta proyectiles de largo alcance. Y algo que se debe tener en cuenta, es que los distintos tipos de ataques afectan más o menos ya sea por los elementos o características especiales de cada aliado.

Para poder convocarlos no solo es generarlos de la nada ya que al igual que con la construcción de barreras y torres de la base, se tienen que forjar en una especie de cofre que tiene límite de generación de aliados. Entonces hay que equilibrar los tipos para enfrentarnos a distintas situaciones que pueden perjudicarnos o beneficiarnos según el nivel de la pelea.

En un inició se nos indico en la prueba que las tareas van a ser sencillas, pero después la dificultad va subiendo hasta que tengamos que dividirnos en diferentes tareas y supervisarlas de vez en cuando para que no perdamos al ejército. Y es que unos pueden tirar las barreras, mientras otros están atacando enemigos para que no dañen a quienes están ocupados con otras cosas.

Con la transportación de nuestro personaje, esta será mediante diferentes monturas con habilidades especiales que hacen únicos a cada uno, y es que el caballo tiene un sprint, el ave puede mantenerse en el aire por algunos segundos, incluso las arañas pueden escalar sus barreras para llegar de lleno al corazón de la base enemiga y atacar sin tener que destruir sus puertas. No probé todas, pero seguramente habrá más criaturas de Minecraft a las cuales subirse y recorrer el basto mapa del horizonte.

En cuanto a la parte de la historia, tiene que ver mucho con los ya mencionados Piglins y su invasión a un nuevo mundo. Pero creo que contar esta parte valdría más la pena en la correspondiente reseña. Solo debo decir que seguramente le va a gustar a los fanáticos de este lore, puesto que pasan cosas que se salen de la lógica establecida por la propia Mojang, digamos que esta nueva tierra puede tratarse de un multiverso o algo similar.

Ya dije desde el inicio de este previo que solo pudimos jugar el tutorial, por lo que es todo lo que mencionaré sobre la campaña hasta que después podamos probar el título completo. Aún así, toca hablar un poco de lo que jugué en un par de partidas multijugador.

La propuesta multijugador es interesante

Ahora pasando un poco a la parte de multijugador, lo que pude jugar es una PVP en la que estuve en equipo con otros chicos del medio, enfrentando así a rivales que aparentemente también están línea. Y hay que aclarar algo rápidamente, puesto que no hay manera de tener partidas en una misma consola, forzosamente se debe hacer a través de internet, cada uno con su copia del videojuego.

Las reglas son sencillas, al menos con lo que me pusieron enfrente y eso es atacar la base del rival tirando su torre principal, pero para eso hay que eliminar sus barreras, derrotar al ejército rival y claro, no descuidar nuestra base. Por lo que cada miembro del equipo se tiene que encargar de alguna tarea en específico para no descuidar los importante.

Eso quiere decir, que alguien puede encargarse de crear los cofres para generar aliados, otro de conseguir recursos para empezar a forjar las construcciones, y alguno más de ir a inspeccionar la base enemiga para saber qué se va a necesitar para eliminar sus barreras. Aquí la individualidad no va a servir de mucho, por lo que se tiene que trabajar en equipo para conseguir la victoria sin mucho problema.

Un detalle vital sobre este tipo de partidas, es que las unidades aliadas son compartidas, por lo que si se sacan cuarenta o treinta, estas se tienen que dividir entre los miembros del grupo. Entonces, si alguien del conjunto está descuidado otro le puede robar sus unidades, aunque también pueden ponerse de acuerdo para ceder un par de solados.

Hablando de pelea y que casi olvido mencionar, nuestro personaje cuenta con una espada para poder atacar tanto a los minions contrarios así como los dueños de base que son avatares parecidos al nuestro. Estos golpes son de gran utilidad para proteger a quienes estén tirando alguna base y no se puedan defender en dicho proceso que toma un par de minutos.

No llegue a un punto en el que se nos ofrezcan otro tipo de armas más fuertes para el personaje, pero me imagino que conforme avancemos en la aventura habrá de todo tipo de materiales para pegar con más potencia. Ese guiño de hacer crecer el equipo de combate se agradece, puesto que con más razón los fanáticos del juego principal querrán sí o sí probar tan curioso spin off que tal vez atrape a propios y extraños.

¿Logrará mantener la primera impresión positiva?

En las tres horas que he podido probar Minecraft Legends, debo decir que me he llevado un buen sabor de boca, y eso es justamente porque se aleja de la fórmula del juego principal. Eso me hace disfrutarlo, puesto que yo no soy tan fanático de juegos de supervivencia o que también requieran crear cosas como mecánica principal.

Ese aspecto estilo Age of Empires II me gusta bastante, por lo que espero poder probar la experiencia completa de forma posterior, y es que no solo estoy hablando de las mecánicas de juego, sino también por la parte gráfica que luce bastante bien, el estilo de cel-shading es algo que siempre agrada a la vista y así justamente podría llamar la atención de quienes tal vez no eran seguidores de esta saga cúbica.

El juego se lanza el próximo 18 de abril para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC. Llega en día uno para Game Pass.