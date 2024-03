Nuevo tráiler de la serie de Fallout

Nos encontramos a un mes del estreno de la serie de Fallout en Prime Video. De esta forma, el día de hoy se ha liberado el primer tráiler completo de esta esperada producción. Aquí se nos da un mejor vistazo a la protagonista, los problemas a los que tendrá que enfrentarse, el mundo post-apocalíptico que ha caracterizado a la franquicia, y un poco del conflicto principal.

A diferencia de otros trabajos similares, Amazon no se ha dado a la tarea de adaptar algún videojuego de Bethesda. En su lugar, los escritores y productores han optado por crear “Fallout 5”. Esto significa que la historia y personajes son completamente originales, aunque la esencia de la serie se conserva, algo que podemos ver claramente en este avance.

Como vieron, el tráiler nos dio un vistazo a Lucy, interpretada por Ella Purnell, una habitante de las bóvedas refugio, la cual decide embarazarse en una aventura fuera de todo lo que conoce, algo que la llevará a Los Ángeles. Por su parte, también podemos ver a Maximus, responsable por Aaron Moten, un escudero de la Hermandad del Acero, así como a Cooper, a cargo de Walton Goggins, el cual se ha convertido en un Ghoul cazador de recompensas.

La serie de Fallout se estrenará el próximo 11 de abril en Prime Video. Lo interesante, es que todos los episodios estarán disponibles ese mismo día. En esta ocasión no habrá un nuevo capítulo cada semana, formato que sí veremos con la nueva temporada de The Boys. En temas relacionados, anuncian colección con todos los juegos de Fallout. De igual forma, Fallout 5 podría ser una exclusiva de Xbox.

Nota del Editor:

Para ser honesto, no estaba tan interesado en la serie de Fallout, pero este tráiler me convenció. Todo el material previo se veía aburrido y genérico, pero este avance por fin muestra cómo la esencia característica de los juegos llegará a la pantalla chica y, considerando que esta es una historia original, me podré sorprender con los eventos.

Vía: Prime Video