Anuncian colección TODOS los juegos de Fallout

Fallout es una de las series más aclamadas de Bethesda, y si bien la tercera y cuarta entrega son las más populares, esta franquicia está conformada por múltiples títulos, los cuales podrás obtener por medio de una colección que todos los fans no se pueden dar el lujo de perderse.

Por medio de su cuenta oficial, se ha dado a conocer la Fallout S.P.E.C.I.A.L Anthology, una colección que incluye Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout New Vegas: Ultimate Edition, Fallout 3: Game of the Year Edition, Fallout 4: Game of the Year Edition y Fallout 76, todo en un solo paquete que estará a la venta el próximo 11 de abril, y ya se puede preordenar. Esta es la descripción que se ofrece:

“No importa si eres nuevo en Fallout de Bethesda Game Studios, o si no es la primera vez que sales de la bóveda, obtén un curso intensivo sobre supervivencia en tierras baldías desde el comienzo de la galardonada serie de juegos de rol que irrumpió en la escena en 1997. Justo a tiempo para la muy esperada nueva serie Fallout de Amazon Prime, lanzaremos Fallout S.P.E.C.I.A.L Anthology. La Fallout S.P.E.C.I.A.L Anthology contiene siete increíbles juegos de Fallout y se lanzará el 11 de abril”.

Lo interesante, es que este paquete se podrá conseguir de forma física. La Fallout S.P.E.C.I.A.L Anthology viene en una caja de almacenamiento en forma de una bomba nuclear, con todo y sonidos incluidos. Sin embargo, ninguno de los siete juegos viene físico como tal. En su lugar, se ofrecen tarjetas de colección con códigos de descarga para Steam, algo que puede decepcionar a más de una persona.

Recuerda, la Fallout S.P.E.C.I.A.L Anthology estará a la venta a partir del 11 de abril, y ya puedes pre-ordenar este paquete. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo vistazo a la serie de Fallout. De igual forma, Fallout 76 tiene un gran número de jugadores.

Nota del Editor:

Fallout es una gran serie. Si bien no se ha librado de tropiezos, especialmente cuando hablamos de Fallout 76, esta es una colección que muchos deberían tener, especialmente para probar las primeras dos entregas, las cuales valen mucho la pena.

Vía: Bethesda