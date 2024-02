Todos los usuarios de Xbox Game Pass Ultimate no solo tienen acceso a una gran librería de juegos en consolas y PC, sino que también gozan de xCloud, servicio que permite disfrutar de los juegos que encontramos en este servicio en dispositivos que tengan acceso a la nube, como una PC, un dispositivo móvil, y hasta televisiones. Ahora, se ha revelado que xCloud no solo te permitirá disfrutar de los títulos disponibles en Game Pass, sino que este mismo año estaría disponible la compatibilidad con tu propia librería digital.

Como parte de una conversación en Twitter, Phil Spencer, jefe de Xbox, fue cuestionado sobre la posibilidad de tener acceso a la librería personal de cada jugador en xCloud. Si bien no se ofreció una respuesta concreta, el director señaló que esto por fin sucederá en algún punto de este año, algo que alegará a más de una persona, y probablemente sea un gran incentivo para usar este servicio.

Phil Spencer says Owned Games to be playable on Xcloud in 2024 replies through Xbox chat, via @jhe007 pic.twitter.com/xnz3WgPJwi — HazzadorGamin, Dragon of Dojima (@HazzadorGamin) February 18, 2024

Actualmente, xCloud está limitado a los títulos disponibles en Xbox Game Pass Ultimate. Si bien aquí encontramos todos los lanzamientos importantes de Xbox, como Halo Infinite, Sea of Thieves, Starfield y más, así como ciertas experiencias third party, el programa está sujeto a lo que aquí se nos presenta. Esto quiere decir que si mañana desaparece algo como Moonlighter, ya no podrás disfrutar de él por medio de la nube.

Junto a esto, xCloud no solo permite el uso de dispositivos específicos para jugar con control en la nube, sino que muchas experiencias también cuentan con buenos controles táctiles para disfrutar de algún título en la pantalla de tu dispositivo móvil. De esta forma, la promesa de tener acceso a nuestra librería digital es algo que ha emocionado a más de una persona.

Ahora solo nos queda esperar a que información específica esté disponible en un futuro. En temas relacionados, Dead Island 2 llega inesperadamente a Game Pass. De igual forma, estos son los cuatro juegos de Xbox que estarán disponibles en otras plataformas.

Nota del Editor:

Si bien el jugar en la nube no es algo que me interese, no puedo ignorar el hecho de que esto es del agrado de muchas personas, especialmente aquellas que viven en zonas con un buen internet. Junto a esto, xCloud va de la mano con los planes de expansión de la compañía, y sí permite que cada pantalla sea una potencial consola.

Vía: Windows Central