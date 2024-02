Bandai Namco cancela cinco juegos sin anunciar

Al igual que otras compañías, Bandai Namco ha compartido los resultados financieros relacionados con el último trimestre del año fiscal en curso. Aquí se dio a conocer que la división de videojuegos de la compañía tuvo un descenso sustancial en la generación de recursos y, para la sorpresa de muchos, múltiples títulos fueron cancelados.

Durante su reporte financiero, Bandai Namco reveló que su división digital, en donde encontramos principalmente videojuegos, experimentó una caída del 8.9% en las ventas netas en comparación con el mismo período del año pasado, y una caída del 96.5% en los ingresos en comparación con el mismo periodo el año pasado. Si bien se mencionó que los juegos de One Piece y Dragon Ball tuvieron un buen desempeño a nivel internacional, y Armored Core IV fue bastante popular, no hubo algo que fuera capaz de igualar las ventas de Elden Ring.

Recordemos que Elden Ring se convirtió en un éxito rotundo en el 2022, alcanzando ventas millonarias de una forma que FromSoftware y Bandai Namco no esperaban. De esta forma, era más que obvio que cualquier resultado financiero no iba a comprarse con lo visto en este periodo. Esto fue lo que comentó la compañía al respecto:

“En el negocio digital, además de las pérdidas por valoración relacionadas con los nuevos títulos de juegos en línea y otros títulos introducidos este año fiscal, registramos una pérdida por desechos debido a una revisión de la organización de los títulos con miras al próximo plan a medio plazo. En el futuro, crearemos un portafolio de títulos óptimos y bien equilibrados, examinaremos cuidadosamente nuestro sistema de desarrollo y fortaleceremos el desarrollo con énfasis en la calidad”.

Aunque la cancelación de los juegos no fue mencionada directamente en el reporte financiero, por medio de una sesión de preguntas y respuestas, un representante de Bandai Namco confirmó que, por lo menos, cinco juegos fueron cancelados. Esto fue lo que comentó:

“La eliminación de los trabajos en curso se decidió de acuerdo con las normas internas en materia de evaluación, y los juegos en línea y otros productos sujetos a esta eliminación también se implementaron de acuerdo con estas normas. También hemos decidido interrumpir el desarrollo de al menos otros cinco títulos en desarrollo y hemos registrado una pérdida por enajenación. Además, desde la segunda mitad del año fiscal anterior, hemos cambiado nuestra estructura de desarrollo, estableciendo estándares más estrictos para proceder con el desarrollo, reduciendo los títulos y cambiando el método de registro de los gastos de desarrollo. Los gastos de investigación técnica asociados a esto fueron mayores de lo esperado a principios de año”.

Sin embargo, no todas fueron malas noticias, puesto que también se reveló que Tekken 8 ha vendido más de dos millones de unidades desde su lanzamiento, lo cual es un crecimiento bastante rápido para la serie. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Tekken 8 aquí. De igual forma, se confirma la fecha de lanzamiento para el DLC de Elden Ring.

Nota del Editor:

Esta es una noticia bastante triste. Aunque no sabemos cuáles fueron los títulos cancelados, es lamentablemente que el trabajo de los desarrolladores fuera tirado a la basura. Sin embargo, también es cierto que si estos proyectos no tenían un futuro claro, no había otra elección.

Vía: VGC