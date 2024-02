Primer vistazo a Elden Ring Shadow of the Erdtree

Hace poco más de un año se anunció oficialmente Shadow of the Erdtree, el cual se trata del DLC oficial para el consagrado Elden Ring, pues para quien no ubique demasiado la industria, se llevó el premio a mejor videojuego de 2022 en los conocidos Game Awards de dicho año. Y aunque se hizo la revelación de este contenido, pasaría mucho tiempo hasta que Bandai Namco y FromSoftware dieran novedades sobre el tema.

De hecho, un día antes de esta nota se confirmó que estarían lanzando un video de tres minutos de duración, en el cual veremos los principios de la jugabilidad. Así llegamos al video y podemos decir que todo luce de la forma más espectacular, pues hay historia expandida, más enemigos, jefes y armas que nos harán derrotarlos en pocos segundos. Por su parte, el lore se podría contar de forma más concisa, pues hubo elementos que se quedaron en el aire en el juego original.

Aquí lo puedes ver:

Esta es la sinopsis del juego:

Recorre las Tierras Intermedias, un nuevo mundo de fantasía ideado por Hidetaka Miyazaki, creador de la exitosa serie de videojuegos DARK SOULS, y por George R. R. Martin, autor de Canción de hielo y fuego, la serie de fantasía superventas según The New York Times. Desvela los misterios del poder del Círculo de Elden. Enfréntate a criaturas temibles y conoce a adversarios con pasados tumultuosos y personajes con sus propias motivaciones para ayudarte a avanzar o complicarte las cosas. Recuerda que el juego está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. Respecto al DLC, se ha confirmado que, justamente como yo lo señalaban los rumores, Shadow of the Erdtree estará disponible el próximo 21 de junio de 2024, y tendrá un precio de $39.99 dólares. Vía: Youtube

Nota del editor: Definitivamente, es contenido que la gente va a estar deseando jugar, sobre todo quienes son entusiastas de los juegos tipo Souls. Entonces, habrá que esperar un poco más para finalmente comprar la expansión y recorrerla hasta sus máximos horizontes.