Aquí las primeras reacciones de Dune Part Two

Cada vez falta menos para el estreno de Dune Part Two, la esperada secuela de una de las cintas de ciencia ficción más aclamadas de los últimos años. Sin embargo, ya hay gente lo suficientemente afortunada para haber visto la película en una de sus tantas premieres a lo largo del mundo. De esta forma, ya tenemos una idea de este largometraje.

Por medio de Rotten Tomatoes, algunos miembros de la prensa y afortunados cinéfilos tuvieron la oportunidad de ver Dune Part Two. De esta forma, han compartido sus opiniones sobre la esperada secuela, y proporcionan una perspectiva bastante positiva. Esto fue lo que comentó Courtney Howard de Fresh Fiction:

“Dune: Part Two es asombrosa, impresionante y tremendamente estimulante. Es una descarga de adrenalina a la cabeza y al corazón, que se eleva en sus espectaculares secuencias de acción, tanto como en su refinada y evocadora quietud”.

Por su parte, Dorian Parks de Geeks of Color agregó:

“¡Me encantó Dune: Part Two de principio a fin! Me quedé impresionada por todos los aspectos, desde la historia, la actuación, los visuales y la banda sonora. ¡Todo se sintió épico!

De igual forma, Joey Magidson de Awards Radar señaló:

“Dune: Part Two tiene un alcance impresionantemente amplio y rara vez disminuye en intensidad. Esta es la película de guerra (de guerrillas) de Denis Villeneuve, realizada en un nivel épico de ciencia ficción”.

Junto a esto, Sean O’Connell de CinemaBlend comentó:

“Dune: Part Two es una realización cinematográfica MAESTRA a una escala épica. Denis Villeneuve combina el desarrollo apasionante de los personajes con imágenes cinematográficas vastas y arrolladoras”.

Jeffrey Zhang de Strange Harbors señaló:

“La creación de mitos de ciencia ficción en su forma más fina y trágica: la gravedad del destino fabricado, los zarcillos o creencias indomables. Me encantó”.

Por su parte, Griffin Schiller de FilmSpeak, añadió:

“Dune: Part Two no es sólo la obra maestra de Denis; Es la epopeya de ciencia ficción definitiva de una generación. Una trágica historia de fanatismo ciego y corrupción. Una clase magistral, espectacular, conmovedora e inspiradora de estética y estado de ánimo que refleja maravillosamente el turbulento viaje de Paul. ¡Me dejó sin palabras!”

Por último, Wendy Lee Szany de The Movie Couple, simplemente dijo:

“Superó mis expectativas. ¡Una obra maestra!”

Sin duda alguna, una secuela que cumple las expectativas de todo el mundo. Lo mejor de todo, es que no tendremos que esperar mucho para disfrutar de esta película, puesto que Dune: Part Two llegará a los cines el próximo 29 de febrero de 2024. En temas relacionados, LEGO lanzaría un set inspirado en Dune. De igual forma, Dune Part Three podría suceder en un futuro.

Nota del Editor:

Todo parece indicar que Dune Part Two será una de las mejores películas de este año. No solo es la dirección y el apartado visual lo que han impresionado, sino que los actores también han hecho un fantástico trabajo al entregarle al público una adaptación de una de las obras de ciencia ficción más grandes e importantes de la literatura moderna.

Vía: Rotten Tomatoes