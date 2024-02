Así funciona el nuevo punto verde de WhatsApp

WhatsApp es una aplicación en constante crecimiento. De esta forma, recientemente se reveló que una nueva actualización llegó, la cual agrega un punto verde que sorprendió a más de una persona. Es así que aquí te decimos cómo funciona, y todo lo que necesitas saber al respecto.

La más reciente actualización de WhatsApp agrega un punto verde que se activa cuando tienes una conversación sin leer. Si bien esto puede sonar muy familiar, en realidad cumple otra función, puesto que el punto verde se activa cuando el usuario lee el mensaje, pero no responde. De esta forma, ofrece un recordatorio visual para que el destinatario sepa que tiene un chat pendiente. Una vez que entres al chat, WhatsApp concluirá que has leído el mensaje.

Lo mejor de todo, es que esta función no solamente aparece automáticamente, puesto que también puedes usar manualmente para que tengas en mente un chat que al momento no puedes responder. Para hacer esto, lo único que necesitas es actualizar la aplicación, busca la conversación que quieras marcar como leído y mantén pulsado sobre él. Por último, haz clic en “Marcar como leído”.

Una vez que realices estos simples pasos, tendrás listo el punto verde que te recuerde que necesitas responder a cierta conversación cuando tengas tiempo. En temas relacionados, nueva función de WhatsApp quiere eliminar el spam. De igual forma, WhatsApp habría copiado una función de Apple.

Nota del Editor:

Esta es una función bastante interesante de WhatsApp. En más de una ocasión he visto mensajes que deseo contestar, pero no puedo por el tiempo, y se me olvidan. De esta forma, el punto verde es una gran opción para estos momentos, algo que seguramente muchos también usarán.

Vía: Hipertextual