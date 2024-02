Avalancha de anuncios en la industria de los videojuegos

En una semana muy intensa, el mundo de los juegos de video deparó grandes noticias que han mostrado el catálogo de los próximos títulos que llegarán en la primera mitad del año, tomando a muchos por sorpresa y se ha expuesto formalmente, cuál será la hoja de ruta de los lanzamientos multiplataforma por parte de Microsoft.

Mediante un espectacular tráiler, From Software dio a conocer que la esperada expansión de Elden Ring denominada Shadow of the Erdtree llegará al mercado el 21 de junio y necesitará del juego base para poderse disfrutar. Debido a la alta expectativa por parte del público, habrá una edición de coleccionista que será exclusiva de la tienda en línea de Bandai Namco en América y Europa.

Por otro lado, la gran N llevó a cabo un Nintendo Direct Partner Showcase, donde se revelaron primicias como Gundam Breakers 4, Super Monkey Ball Banana Rumble, Sword Art Online Fractured Daydream y World of Goo 2. Asimismo, habrá adaptaciones o remasterizaciones de otras producciones, entre las que destacan: Disney Epic Mickey Rebrushed, Monster Hunter Stories, Shin Megami Tensei V Vengance y Star Wars: Battlefront Classic Collection.

La sorpresa más llamativa fue el arribo de diversas creaciones de Rare para el servicio Nintendo Switch Online, siendo el caso de Snake Battle N Roll y RC PRO AM de NES; Battletoads in Battlemaniacs y Killer Instinct para SNES; además del clásico de Nintendo 64, Blast Corps para la modalidad de Expansion Pass. Todos estos juegos ya formaban parte de la Rare Collection disponible en Xbox, con la excepción de que la versión de Killer Instinct era la de arcade y no la de consola doméstica.

El movimiento de Microsoft no sólo se ha limitado a dotar a Nintendo Switch de franquicias de Rare, sino que se desveló el cronograma de los cuatro videojuegos que debutarán en más sistemas: Pentiment y Grounded para PS4, PS5 y Nintendo Switch, mientras que Hi-Fi Rush y Sea of Thieves harán lo propio en PlayStation 5. Todos ellos contarán con juego cruzado entre sus respectivas plataformas, PC y Xbox.

Sumándose al hype generado anteriormente, Limited Run Games no quiso quedarse atrás y está firmando un 2024 plagado de grandes estrenos, pues confirmó que Pentiment y Hi-Fi Rush tendrán ediciones en formato físico, así como Contra: Operation Galuga y la puesta en escena nuevamente de Ninja Five-O, ambas propiedades intelectuales de Konami.

Sería imposible imaginar una industria de los videojuegos sin anuncios o novedades constantes para satisfacer a todos los segmentos de consumidores, sin embargo, con el paso del tiempo seremos testigos de una nueva visión empresarial que ha comenzado Microsoft para llevar sus títulos a otras plataformas y aunque existe controversia en su base más leal de usuarios, es evidente que habrá un impacto significativo en los ingresos.