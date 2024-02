Jugadores trabajan en un Helldivers II para Xbox

Helldivers II sigue siendo uno de los títulos más jugados de 2024. Desde su lanzamiento a principios de febrero, usuarios de PlayStation 5 y PC no han parado de repartir Libertad y Democracia a lo largo de la galaxia. Si bien los jugadores de Xbox se han mantenido lejos de esta conversación, hay un grupo de entusiastas que están haciendo todo lo posible por llevar esta experiencia al Series X|S, y todo gracias a Halo Infinite.

Por medio de su cuenta de Twitter, The Forge Flacons, un grupo de fans, revelaron que ya está trabajando en un modo de Halo Infinite que logrará replicar la experiencia principal de Helldivers II en el exclusivo de Xbox. Si bien por el momento no hay fecha para esto, ya están trabajando para cumplir el sueño de millones de fans. Esto fue lo que comentaron al respecto:

We will be bringing the Helldivers 2 Experience to Halo Infinite using Forge.

When the art is ready, we will post it alongside all of the features that Helljumpers will launch with! Have any questions? leave them below!

But if not, prepare to step feet first into hell. https://t.co/jcOvkXzlmL pic.twitter.com/KwJvbSFEBW

— The Forge Falcons (@TheForgeFalcons) February 21, 2024