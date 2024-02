Xbox pudo tener su propio Helldivers II

En tan solo dos semanas, Helldivers II se ha convertido en uno de los lanzamientos más grandes del 2024. Con casi medio millón de jugadores tan solo en PC, está claro que todos están disfrutan de este título. Claro, todos menos los usuarios de Xbox. Sin embargo, la historia pudo ser bastante diferentes, puesto que se ha revelado que los desarrolladores de Halo estuvieron detrás de un proyecto que suena muy similar al concepto que nos ha presentado Arrowhead Game Studios, pero que, lamentablemente, nunca llegó a ver la luz del día.

Recientemente, el usuario conocido como The Photoshop Guy reveló que algunos desarrolladores de 343 Industries llegaron a considerar un juego de Halo ODST que era muy similar a lo que Helldivers II nos ofrece en estos momentos. Junto a esto, leaks_infinite, cuenta que se especializa en filtraciones y rumores de esta serie, señaló que escuchó algo similar en el 2022.

Aunque todo esto suena como un solo rumor, Kevin Schmitt, ex-diseñador sénior de Halo Infinite que trabajó en 343 Industries entre 2012 y 2023, se unió a la conversación, y mencionó que durante su participación con la serie de Halo, propuso entre 20 y 30 juegos que nunca llegaron a ver la luz del día. Esto fue lo que comentó:

“Debimos haber presentado entre 20 y 30 ideas para juegos durante los 12 años que estuve allí que habrían funcionado bien en el universo de Halo. Muchas con temática de ODST para un jugador y multijugador. Algunas abarcaban galaxias, otras eran más íntimas… y una era realmente oscura. He estado en el desarrollo de juegos durante casi 30 años. Posiblemente, propuse más de 100 juegos. Hay miles de razones por las que no se hacen. Rara vez se trata de avaricia corporativa o algún otro motivo nefasto. Creo que se trata mucho de encontrar el tiempo”.

Aunque Schmitt no menciona específicamente a un juego como Helldivers II, no es difícil imaginarse que el equipo detrás de Halo ODST consideró hacer un título enfocado al multiplayer PvE en donde los jugadores tendría que tomar el papel de los Spartans y derrotar hordas y hordas de los miembros del Covenant. Sin embargo, y como lo menciona el desarrollador, todo es cuestión de tiempo, y es probable que esta idea simplemente no tenía un futuro prometedor en su momento.

Una de las razones por las cuales Helldivers II ha logrado conectar con el público, es que ofrece una experiencia multiplayer PvE que utiliza de gran forma su estilo de juego como servicio para ofrecer contenido de forma constante y modificar muchos apartados de la experiencia en tiempo real. Esto es algo que, probablemente, no era posible cuando 343 Industries consideró hacer un Halo ODST similar a la idea principal del trabajo de Arrowhead Game Studios.

Lamentablemente, Helldivers II por el momento no está disponible en Xbox, y si bien PlayStation fueron los responsables de la publicación, no se descarta la posibilidad de que en un futuro veamos este título en Series X|S y hasta en Game Pass. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Helldivers II. De igual forma, creadores del juego le piden al público que ya no compre el juego.

Helldivers II es un producto de la industria en estos momentos, y su éxito es una consecuencia de la recepción del público, tanto negativa como positiva, de los juegos como servicio. De esta forma, es probable que esta idea no hubiera sido un éxito tan grande en el pasado, o en el futuro. Es un caso de llegar en el lugar y al momento correcto.

