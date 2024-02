Juego nuevo de Terminator será mostrado pronto

El mes de febrero ha sido interesante en la industria de los videojuegos, pues la semana pasado tuvimos un evento en el que Xbox dio conocer más sobre si futuro, aclarando que cuatro títulos de la marca llegarán a más plataformas y también la confirmación de que seguirán en la próxima generación de consolas. Ahí le siguieron las invitaciones a transmisiones en video de Nintendo con su Partner Showcase y también el Pokémon Presents, pero esas presentaciones no serán las únicas de este mes.

La publisher llamada Nacon, ha anunciado su propio stream, en el cual veremos algunos videojuegos que se están lanzando bajo su nombre, esto con tráilers que la empresa anticipa nos van a sorprender a todos debido a la calidad con la cual se cuenta y eso lo vimos con el juego de Robocop. Y parece que las colaboraciones con las sagas ochenteras de acción van a seguir, en esta ocasión con los androides asesinos del mundo de Terminator.

La cita para el evento es el próximo 29 de febrero en punto de las 12:00 PM de México, donde juegos como Ravenswatch, Crown Wars: The Black Prince, GreedFall 2: The Dying World, Test Drive Unlimited: Solar Crown y el mundo abierto de Terminator harán acto de presencia.

Join us at #NaconConnect 2024 to get a glimpse of Avalon, the 3rd Chapter of @PlayRavenswatch! 🔥

🗓️February 29th – 7pm CET / 10am PT pic.twitter.com/aJ8gmkeNor

— Nacon (@Nacon) February 20, 2024