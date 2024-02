Aclaran plan de PlayStation y sus lanzamientos en más plataformas

La semana pasada se ha llevado a cabo una junta de Sony y PlayStation con sus inversores, esto con el fin de dar resultados sobre el año fiscal que comprendió de abril de 2023 al siguiente marzo de 2024. Teniendo declaraciones como la de que no tendremos algún juego nuevo de la empresa durante este mismo año. A eso le sumamos que la empresa ha cambiado su expectativa de ventas de PS5, la cual originalmente era de 25 millones pero que se ha reducido a 21, teniendo como consecuencia un desplome de acciones.

La respuesta que más levantó cejas, fue la que se relacionaba a que el CEO de Sony Interactive Entertainment hablo sobre su deseo de que muchos más juegos de la empresa se lancen de forma simultánea en más plataformas, es decir, que no formen parte de las consolas de PlayStation. Con esto se malentendieron las cosas, dado que la gente pensó que se trataba de lanzamientos para Nintendo Switch y Xbox Series X/S, algo que terminó por ser falso, esto con información de la traducción 100% fiel.

Se aclara que cuando se están refiriendo a multiplataforma, es por el hecho de ser lanzado también en la PC, lo cual pasó hace un par de semanas con Helldivers 2, videojuego del cual se esperaba un éxito moderado pero tampoco cómo resulto ser, dado que en estos momentos los jugadores no pueden entrar a servidores por lo llenos que están. Y con dicho rendimiento, es posible que consideren más juegos para llegar al mismo tiempo en computadora, pero podrían tratarse de los multijugador.

Entonces, está prácticamente confirmado que no habrá lanzamientos de PlayStation Studios para las demás consolas, menos de franquicias establecidas y de millones de fans como Horizon, God of War, Ghost of Tsushima, Uncharted y The Last of Us. El único que se puede considerar como título de Sony que está en otros lados es MLB The Show, entrega deportiva que se ha hecho de una reputación con el pasar de los años.

