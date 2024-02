Creadores de Helldivers 2 piden comprar el juego más tarde

Actualmente Helldivers 2 se ha convertido en un fenómeno de masas que no esperaba PlayStation, dado que en plataformas como Steam ha roto todos los récords, granando incluso a otros juegos como lo puede ser el modo en línea de Grand Theft Auto V que semana con semana sigue abarrotado. Sin embargo, con este shooter nuevo de Arrowhead Studios, es muy diferente, dado que ya nadie puede entrar al juego por tantas solicitudes al servidores, y los que están no cierran sesión para permitir pasar a otros.

Con esto en mente, se han hecho recomendaciones por parte de el estudio que pueden sonar a como un balazo en el pie, pues sugieren no comprar el videojuego, al menos no por ahora. Y es que primero les gustaría arreglar la parte de servidores para que todo mundo pueda entrar y cuando ya se encuentre estable, que ahora sí los usuarios paguen la entrada para el juego. Y es que como ya dijimos, se vieron sobrepasados por la demanda que realmente no esperaban tener a los pocos días de lanzar el producto.

Esto le ha dicho el CEO de la compañía, Johan Pilestedt, a un fanático que le pregunta si es buena idea comprar ahora el juego:

If you have no cash, get it later. While we made a really fun game it's worth waiting until the servers can support the capacity.

I mean, as a CEO I of course want the game to be as profitable as possible, but if you spent yr last $ and got stuck in server queues I'd be 💔

— Pilestedt (@Pilestedt) February 20, 2024