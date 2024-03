Se anuncia colaboración de IHOP con Sonic The Hedgehog

Este año la franquicia de Sonic The Hedgehog está retomando fuerza, pues ya tenemos en camino series del televisión, videojuegos, juguetes y la tercera película que suponemos dará cierre a la trilogía que empezó SEGA en el año 2020, poco antes de la pandemia. Sin embargo, el marketing del personaje no se ha detenido ahí, y ahora se anuncia una colaboración con cierta cadena de restaurantes, la cual se ha hecho de un nombre debido a su peculiar estilo de preparar Hot-Cakes.

Mediante la plataforma de Reddit, se ha compartido la imagen de un menú del famoso restaurante IHOP, en el cual se pueden ver claramente a los personajes del universo del erizo, y este nos presenta al nombre de algún desayuno asociado a cada. Teniendo la posibilidad de probar un platillo de Knuckles, Shadow, Tails, Dr. Eggman, Amy Rose, Knuckles y el protagonista de la franquicia, mismos que llevan nombres que se adecuan bastante a sus habilidades dentro de los juegos.

Acá lo puedes ver:

Por ahora, la promoción está confirmada para los Estados Unidos, pero es posible que llegue también a otros sitios como México, pues estos restaurantes han alcanzado una popularidad grande, tanto así que casi domingo en el país estos se encuentran abarrotados por las familias que van a desayunar a las diferentes sucursales. Además, de momento está la promoción de Kung Fu Panda 4, por lo que seguramente esperarán a que esta película termine su momento de auge.

Todavía no ha fecha para lanzarla, por lo que los seguidores de Sonic deberán esperar poco más. Mientras tanto pueden darle un vistazo al próximo juego de la saga en móviles.

Vía: Reddit

Nota del editor: Suena muy bien tener estos platillos para disfrutar de la franquicia, en especial el de Sonic con el jarabe de mora azul para los hot-cakes. Sin embargo, no hay que confiarnos, dado que al final podría no llegar a México, a veces no se manejan los mismos productos a pesar de ser empresas mundiales.