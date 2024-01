¿Daredevil de Netflix es canon dentro del MCU?

Es bien sabido que en estos momentos Marvel Studios está trabajando en Daredevil: Born Again, serie del singular superhéroe ciego que nos indica su incursión de lleno al MCU, esto después de que lo hayamos visto tener su presentación semi oficial en Spider-Man: No Way Home y también en She-Hulk. Sin embargo, los fans tienen una duda que hasta este momento no han resuelto, y eso es si se van a tomar en cuenta los acontecimientos que se dieron en la primera serie aparecida en Netflix.

Mediante una entrevista, Brad Winderbaum, el director de Streaming, Televisión y Animación de Marvel Studios, ha hablado sobre este tema que no hablado nunca ni Netflix ni tampoco Marvel Studios en su división principal, afirmando que están siendo cautelosos en como están poniendo al personaje Charlie Cox dentro de la línea del tiempo. Dejando de manera vaga el hecho de que sus aventuras en la serie anterior sean canónicas, dando entender que algunas cosas sí entrar pero otras se han dejado fuera.

Esta es la sinopsis del programa:

Daredevil gira en torno a Matt Murdock, un abogado de día y superhéroe de noche. A pesar de ser ciego, posee un oído, un olfato, una fuerza y una agilidad increíblemente desarrolladas. Sin descanso, Matt Murdoch recorrerá las calles de Hell’s Kitchen, en Nueva York, a la caza de todo tipo de criminales a los que no puede castigar un tribunal. La serie, de corte dramático, con aventuras y mucha acción, está basada en el cómic homónimo de Marvel. El guionista, ‘showrunner’, productor ejecutivo y director de la serie del superhéroe es Drew Goddard, también encargado del guión de ‘La cabaña del bosque’ y de ‘Guerra Mundial Z’. Está producida por Marvel Television asociada con ABC Studios.

Vale la pena mencionar, que el director de esta parte de la compañía está confiado en que algunos aspectos anteriores se van a conservar, después de todo algunos de los actores siguen teniendo sus papeles principales como el protagonista y también Kingpin, a quien vimos en la serie de Hawkeye. En caso de que la nueva producción tenga éxito, es posible que el personaje tenga al fin su salto a la gran pantalla, esto después de décadas con aquella cinta que se lanzó en los años 2000.

Recuerda que Daredevil Born Again llega en 2025 a Disney Plus.

Vía: MS

Nota del editor: Definitivamente estaría bien que se integren ambas historias, después de todo hay referencias a la batalla de Nueva York de los Vengadores, entre otros acontecimientos importantes dentro del universo de Marvel. Ya veremos qué pasa cuando finalmente sea estrenada.