Marvel’s Guardians of The Galaxy se pone gratis

Hace un par de años se lanzó al mercado Marvel’s Guardians of The Galaxy, videojuego que logró quitar el mal sabor de boca que dejó Avengers, pues este último no dio bien el mensaje de que tipo de lanzamiento era, pues se pensó en una experiencia de un solo jugador cuando al final contenía microtransacciones. Sin embargo, como ya comentamos, este error se logró redimir con este grupo de personajes que pasaron de 0 a estrellas cuando se alzaron en reflectores al tener sus entregas en el UCM.

Para quienes no hayan tenido el gusto de probar este juego, ahora tienen la oportunidad de hacerlo totalmente gratis, y eso se debe a Epic Games Store, tienda que cada semana obsequia títulos a los usuarios que tengan una cuenta, y el título para cerrar sus regalos de temporada de fiestas ha sido este justamente. Incluso hubo otras grandiosas ofertas como Ghostwire: Tokyo o hasta Fallout 3, por lo que los seguidores no se pueden quejar de lo que se ofreció.

Para descargarlo hay que seguir unos simples pasos: Primero que nada, hay que tener una cuenta en Epic Games Store, la cual es sencilla de sacar y de forma gratuita, después hay que buscar el juego en la página mencionada y dar click en el botón de “obtener”. Eso nos va a llevar a una página de proceso de compra, la cual nos indicará que nos van a cobrar $0 de la moneda local y que así podremos disfrutar del título.

Esta es su sinopsis: