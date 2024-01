MSI anuncia competidor para el Steam Deck

El mercado de las consolas portátiles está gozando de un renacimiento gracias al Nintendo Switch y el Steam Deck. Es justamente este último que ha inspirado a múltiples competidores, como lo son la Asus ROG Ally y Lenovo Legion GO. Ahora, estamos a solo unos días de que un nuevo dispositivo de este tipo se una a la contienda, y en esta ocasión, MSI sería el responsable de su fabricación.

De una forma milagrosa, las filtraciones no se hicieron presentes en esta ocasión, por lo que la revelación de una consola portátil con Windows por parte de MSI fue una genuina sorpresa cuando la compañía lanzó un pequeño teaser en sus redes sociales. Si bien no podemos ver muy bien su diseño, está más claro que estamos frente a otro competidor para el Steam Deck.

A whole new breed of MSI dragon is coming.

Get a grip and stay tuned.#MSIxCES2024 #RGB #Gaming pic.twitter.com/W9mp2cDo9w

— MSI Gaming (@msigaming) January 4, 2024