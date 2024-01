Sonic the Hedgehog llega a la Cajita Feliz

La Cajita Feliz de McDonald’s, no solo es un paquete que todos los niños desean por los nuggets, sino que también es una forma de conseguir productos de colección que no podemos encontrar en otro lado. En el pasado hemos visto a los fans de Pokémon y Mario volverse locos por conseguir una de estas piezas especiales, y ahora ha llegado el momento de que la comunidad de Sonic se sume a esta tendencia.

Así es, a partir del próximo 6 de febrero de 2024, la Cajita Feliz de McDonald’s contará con un juguete especial de Sonic the Hedgehog. En total, estarán a la venta 12 juguetes únicos. Algunos de estos implica unir a Sonic en una patineta flotante, hay hojas de pegatinas, habrá rompecabezas disponibles, y mucho más. Sin embargo, esta oferta solo estará disponible en el Reino Unido, al menos por el momento.

Afortunadamente, esto no es todo, ya que las Cajitas Felices incluirán un código QR especial. Al escanearlo, seremos transportados a un juego móvil de Sonic en donde tendremos que recolectar anillos de la forma más rápida posible. Por el momento se desconoce si este título estará disponible para el público en general, o si solo será accesible por medio de McDonald’s.

Solo nos queda esperar y ver si estos 12 juguetes de la Cajita Feliz llegan a otros países con McDonald’s o no. En temas relacionados, se revelan las ventas de Sonic Superstars. De igual forma, se confirma la fecha de estreno de Sonic the Hedgehog 3.

Nota del Editor:

Por mucho que sean coleccionables los productos de McDonald’s, la calidad de estos juguetes siempre deja mucho que desear. En esta ocasión, parece que no todos los 12 juguetes y coleccionables valen mucho la pena, así que no creo que algún fan de México se decepcione mucho por no ver estos productos en nuestro país.

Vía: Siliconera.