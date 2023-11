Después de dos exitosas películas, la gente espera con ansias el estreno de Sonic the Hedgehog 3. Afortunadamente, ya sabemos cuándo es que podremos disfrutar de la siguiente aventura del erizo azul en la pantalla grande.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, se ha confirmado que Sonic the Hedgehog 3 llegará a las salas de cine el próximo 20 de diciembre de 2024, por lo que aún tendremos que esperar poco más de un año para disfrutar de esta cinta. Junto a esto, se compartió un nuevo vistazo a Shadow, el cual tendrá un papel importante en esta entrega.

Off and RUNNING. #SonicMovie3

Only in theatres December 20, 2024 pic.twitter.com/BUIlurNIC0 — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) November 29, 2023

Recordemos que la escena post-créditos de Sonic the Hedgehog 2 nos presentó a Shadow de una forma muy similar a su introducción en Sonic Adventure 2. Considerando que Jim Carrey, quien interpretó al Dr. Eggman en las primeras dos películas de la serie, parece que ha dejado el mundo de la actuación, esto significaría que el erizo negro toma el lugar de antagonista principal.

Ahora, aunque esto podría indicar que Sonic the Hedgehog 3 sería una adaptación de los eventos de Sonic Adventure 2, esto no es una garantía. Las primeras dos películas de esta serie nos presentaron a personas e historias completamente originales, al grado de que incluso modificaron múltiples elementos clásicos de la franquicia creada por SEGA. De esta forma, es muy probable que lo mismo suceda con el siguiente largometraje.

Si bien podemos esperar la aparición de Shadow, no se descarta la participación de algún otro personaje clásico de la serie, como bien lo podría ser Rouge the Bat o Amy, amigos de Sonic que los fans han deseado ver en la pantalla grande desde el primer momento en que se anunciaron estas cintas. De igual forma, podemos esperar un diseño clásico para Shadow, y no una abominación como el primer estilo de Sonic.

Recuerda, Sonic the Hedgehog 3 llegará a las salas de cine el próximo 20 de diciembre de 2024. En temas relacionados, esta es la sinopsis de esta nueva cinta. De igual forma, SEGA podría ya estar trabajando en un nuevo juego de Sonic.

Nota del Editor:

Sonic the Hedgehog y su secuela son algunas de las mejores películas de videojuegos de los últimos años, y es que su enfoque no está en adaptar alguna historia ya conocida, sino que han tomado al personaje de Sonic, y lo han llevado a nuevos territorios que funcionan bastante bien para su personalidad. De esta forma, le tengo esperanzas a la siguiente cinta en la serie.

