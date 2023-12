Sonic Superstars decepciona en ventas

Sonic Superstars tal vez no fue el juego refinado que todos los que amaron Sonic Mania estaban esperando, pero una grata experiencia que todos los fans del erizo azul celebraron en su momento. Sin embargo, las ventas no fueron tan positivas como se esperaban, ya que SEGA ha revelado un desempeño por debajo de lo esperado en su lanzamiento.

Por medio de una reciente junta de inversionistas, Haruki Satomi, CEO de Sega Sammy Holdings, reveló que las ventas de Sonic Superstars estuvieron por debajo de lo esperado en sus primeros días en el mercado, aunque espera un aumento durante finales de este año. Esto fue lo que comentó:

“Sonic Superstars se lanzó en octubre, lo cual es un comienzo ligeramente más débil de lo que habíamos anticipado. Pero en realidad, cuando Sonic IP se vende más es principalmente de noviembre a diciembre, y más del 90% del costo de marketing de este título se gastará en la temporada de Acción de Gracias y vacaciones a partir de noviembre. Aunque en los resultados financieros anunciados hoy, pronosticamos que las ventas de este título serán ligeramente más débiles debido al estado de inicio mencionado anteriormente, planeamos continuar nuestros esfuerzos de marketing para vender al mismo nivel que Sonic Frontiers”.

Cuando Satomi fue cuestionado ante las razones por las cuales Sonic Superstars no alcanzó las ventas deseadas, el CEO señaló que el juego llegó en un periodo bastante competitivo para la industria. Esto fue lo que señaló:

“Creemos que el impacto de los títulos principales de otras compañías lanzados al mismo tiempo es significativo, pero planeamos expandir la promoción hacia la temporada navideña, especialmente en el mercado extranjero. Tanto la puntuación de Metacritic como la de los usuarios son más altas que las de Sonic Frontiers y nos gustaría seguir vendiendo con firmeza”.

Recordemos que Sonic Superstars llegó al mercado el 17 de octubre, tres días antes del lanzamiento de Super Mario Bros. Wonder y Marvel’s Spider-Man 2, dos de los juegos más esperados de todo el año. De esta forma, es muy probable que gran parte del público optó por alguna de estas exclusivas en lugar de la más reciente aventura del erizo azul y sus compañeros.

Sin embargo, con las fiestas de finales de año, así como periodos como Black Friday, SEGA espera que Sonic Superstars logre recuperarse y alcanzar las ventas esperadas por parte de la compañía. Si bien es cierto que esta entrega no está al nivel de Super Mario Bros. Wonder, esto no significa que no valga la pena.

Pese a un par de tropiezos en el diseño de niveles y la música, Sonic Superstars vale mucho la pena. El juego debutó con una calificación del 76 en Metacritic para Xbox Series X|S, 73 para PlayStation 5 y 71 para Nintendo Switch. Aunque estos números pueden sonar bajas, en realidad no son tan malos y el juego aún vale mucho la pena.

Solo nos queda esperar para ver si las expectativas de SEGA se cumplen durante esta temporada. En dado caso de que este no se logre, la compañía japonesa recibirá un mensaje mixto por parte de la comunidad, ya que Sonic Superstars cumple con múltiples deseos por parte de los fans, pero no ha vendido lo que se ha esperado.

En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Sonic Superstars. De igual forma, ya sabemos cuándo se estrenará Sonic the Hedgehog 3 en los cines.

Nota del Editor:

Sonic Superstars es bueno. Tal vez como continuación de Sonic Mania sí deja mucho que desear, pero esta sigue siendo una experiencia bien construida que los fans pueden apreciar. Me gustaría que SEGA siga por este camino y logre entregarnos la experiencia que todos desean ver.

Vía: VGC